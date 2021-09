Girls Aloud grubu üyesi Sarah Harding 39 yaşında meme kanserine yenildi: Ama bu çok acımasız

ANNESİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Bir dönem üyesi olduğu Girls Aloud adlı müzik grubuyla tanınan Harding'in savaşı kaybettiğini annesi Marie Hardman sosyal medya üzerinden duyurdu. Bu acı haberi vermek için kızı Sarah'nın sosyal medya hesabını kullanan Marie Hardman ""Bugün güzel kızım Sarah'nın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle paylaşıyorum. Geçen yıl boyunca gösterdikleri destek için herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu, Sarah için dünyalara bedeldi ve sevildiğini bilmek ona büyük bir güç ve rahatlık verdi. Bu korkunç hastalığa karşı verdiği mücadeleyle anılmak istemeyeceğini biliyorum. O bir yıldızdı ve umarım hastalığı yerine bununla hatırlanabilir" diye yazdı.





GRUP ARKADAŞLARININ BÜYÜK ÜZÜNTÜSÜ

Sarah Harding'in Girl Aloud grubundaki arkadaşları da kendi sosyal medya sayfalarından, genç yaşta hayatını kaybeden şarkıcı için duydukları üzüntüyü ifade etti. Grup arkadaşı Nicola Roberts mesajında "Kesinlikle yıkıldım ve bu günün geldiğini kabul edemiyorum. Kalbim ağrıyor ve bütün gün birlikte yaptığımız her şey aklımdan geçti" diye yazdı. Roberts "Bir parçam ya da bir parçamız artık burada değil. Ve bu acı verici, son derece acımasız" diye devam etti.



'KELİMELER YETMEZ'

Girls Aloud grubunun diğer üyesi Nadine Coyle de sosyal medya paylaşımında çok üzgün olduğunu dile getirip "Bu kız hakkında ve onun benim için neler ifade ettiği hakkında kendimi ifade edecek kelime bulamıyorum. Birçoğunuzun da böyle hissettiğini biliyorum" diye yazdı.





GEÇEN YIL AÇIKLAMIŞTI

Sarah Harding, meme kanserine yakalandığını geçen yıl ağustos ayında yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu. Geçen yılın mayıs ayında sosyal medyadan aniden kaybolan Harding daha sonra bunun nedenini açıklamıştı. Sarah Harding, Ağustas 2020'de kanserle savaştığını açıkladı.





'UMARIM HERKES GÜVENDEDİR'

Harding, Instagram hesabında yaptığı paylaşıma "Herkese merhaba. Umarım bu belirsiz zamanlarda herkes güvendedir" diyerek başladı.Bir dönem magazin basınının gündeminde de ilk sıralarda yer alan Harding, uzun süredir sosyal medyada olmadığı için kendisini merak eden herkese teşekkür edip, bunun anlamının çok büyük olduğunu söyledi.





GEÇEN YILIN İLK DÖNEMİNDE MEME KANSERİNE YAKALANDI

Sarah Harding, hayatındaki bu değişikliği anlatmak için doğru zamanın geldiğini de yazarak mesajını şöyle sürdürdü: "Bu yılın erken döneminde meme kanserine yakalandım. Birkaç hafta önce de yıkıcı haberi aldım. Kanser, ileri seviyede ve vücudumun diğer bölgelerine de sıçramış durumda. Şu anda haftalık kemoterapi seanslarına giriyorum. Hastalıkla olabildiğince güçlü bir şekilde savaşıyorum."





DOĞRU ZAMANIN GELDİĞİNİ FARK ETTİM

Harding "Bu haberi sosyal medyada okumanın şoke edici olduğunu biliyorum. Benim niyetim de bu değildi" diye yazdı. Ünlü şarkıcı mesajını şöyle sürdürdü: "Ama geçen hafta benim hastanede görüldüğüm haberleri yayıldı. Ben de insanların neler olduğunu artık öğrenme zamanı geldiğini düşündüm."





HAYRANLARINA SESLENDİ

Harding bu şekilde kendisini merak eden hayranlarına da teşekkür etme şansı bulduğunu anlattı. Sarah Harding "Benim harika annem, ailem, yakın arkadaşlarım bana yardımcı oluyorlar" diye belirtti. Ardından da hastanede kendisiyle ilgilenen sağlık görevlilerine, doktorlara ve hemşirelere teşekkür ederek hepsinin "birer kahraman" olduğunu belirtti.





SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA HAYRANLARINA SESLENDİ

Harding yine uzun bir aranın ardından sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kendisiyle ilgili gelişmeleri anlattı. Ünlü şarkıcı aralık ayında yaptığı paylaşımda cesur olduğunu ve elinden geldiğince güçlü bir şekilde mücadele ettiğini belirtti. Harding, Instagram sayfasında yaptığı paylaşımda "Herkese merhaba! Son paylaşımıma aldığım bütün sevgi ve destek mesajları için teşekkür ederim" diyerek başladı. Sarah Harding, herkesin kendisine karşı çok kibar olduğunu belirterek "Şu aralar her şeyin zor olduğunu inkar edemem. Fakat mümkün olduğunca güçlü bir biçimde savaşıyorum, olabildiğim kadar güçlü oluyorum" diye devam etti. Geçtiğimiz eylül ayında bir yayınevinin kendisine hayatıyla ilgili bir kitap yazmak isteyip istemediğini sorduğunu belirterek, bunun için iyi bir zaman olduğunu da belirtti.





KİTABINDA SATIRLARA DÖKTÜ

Harding bu yılın mart ayında da piyasaya çıkan olan kitabıyla ilgili bir paylaşım yapıp yine durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu sosyal medya üzerinden. Harding'in Hear Me Out (Bana Kulak Verin) adlı kitabı, bir anlamda ünlü şarkıcının "kanser günlüğü" niteliğinde. Hastalığını başlarda gözlerden uzak tutan ancak daha sonra sosyal medyadan açıklayan Sarah Harding, satırlarında bütün duygu ve düşüncelerini açıkça anlatıyor.





'GERÇEK SARAH'YI ANLATMAK İSTEDİM'

Harding, geçen ayın son haftasında yaptığı sosyal medya paylaşımında kitabının çıktığını duyurarak amacının "gerçek Sarah Harding'i anlatmak olduğunu" belirtti. Gösteri dünyasının bütün o pırıltısı içinde gerçek kişiliğinin kaybolduğunu belirten Harding "tek unutulanın o gerçek Sarah olduğunu vurguladı ve "Sizden bütün istediğim ona kulak vermeniz" diyerek paylaşımını bitirdi.





'NE KADAR ÖMRÜM KALDIĞINI DÜŞÜNMEDEN YAŞAMIN KEYFİNİ ÇIKARMAK İSTİYORUM

Hastalığın bütün vücuduna yayıldığını daha önce açıklayan Harding kitabında, "geride ne kadar ömrü kaldığını hesaplamadan yaşamaya ve hayatının her anının keyfini çıkarmaya çalıştığını" yazdı. Ünlü şarkıcı, tedavinin sonuçlarına fazla odaklanmadığını, amacının hayatının geri kalanını mümkün olduğunca acısız ve rahat bir şekilde geçirmek olduğunu da ifade etti. Harding kitabında şu satırlara da yer verdi "Kaç ayım kaldığını bilmediğim bir evredeyim. Kim bilir, belki de herkese bir sürpriz yapacağım. Ama şu an olaylara bakışım böyle."





'BİLDİĞİM ŞEKİLDE TEŞEKKÜR ETMEK İSTERİM'

Sarah Harding, bütün arkadaşlarının katılacağı, herkesi bir arada görebileceği bir parti düzenlemeyi umut ettiğini de ekledi. Ünlü şarkıcı " Sanırım herkesi, bütün arkadaşlarımı son bir kez bir arada görebileceğim bir parti isterim. Bildiğim şekilde onlara teşekkür ve veda etmek için" diye satırlarını sürdürdü. Harding o dönemde iki göğsünün de alındığını ve hastalığın tedavisi için kemoterapi gördüğünü de anlattı. Ancak, beyninden ya da omurgasından kaynaklanan başka bir tümör bulunduğunu da ekledi. Harding, bunun, hastalığının kötüleştiği anlamına geldiğini de ifade etti.



BAŞARILI MÜZİK GRUBU

Girls Aloud, 2002 yılında ITV1 kanalındaki Popstars: The Rivals adlı yetenek yarışmasında kurudu. Grupta Sarah Harding'in yanı sıra Cheryl Cole, Nadine Coyle, Nicola Roberts ve Kimberley Walsh yer alıyordu.

