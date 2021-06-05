

YARI Ã‡IPLAK KAVGA

28 yaÅŸÄ±ndaki Malik, Ã¶nceki gece New York'ta bir barÄ±n Ã¶nÃ¼nde kimliÄŸi bilinmeyen bir kiÅŸiyle Ã¶nce aÄŸÄ±z dalaÅŸÄ±na girdi sonra da kavga etmeye baÅŸladÄ±. Ã–fkeden deliye dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ o anlarda Zayn Malik'in Ã¼stsÃ¼z olmasÄ± da dikkat Ã§ekti.





BARIN KAPISININ Ã–NÃœNDE DURUYORDU

Ä°nternetteki TMZ sitesinin haberine gÃ¶re kavga, gece yarÄ±sÄ±ndan sonra saat 02:00 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. New York, Eastvillage'de bulunan Amsterdam Billiard Club'da eÄŸlenen Zayn Malik bir ara sigara iÃ§mek iÃ§in dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±.





Ã–NCE KÃœFÃœRLÃœ AÄžIZ DALAÅžI

O sÄ±rada da Malik'in eÄŸlendiÄŸi barÄ±n hemen yanÄ±nda bulunan Little Sister Lounge adlÄ± bir baÅŸka bardan bir grup Ã§Ä±ktÄ±. Onlardan biri Malik'e bir ÅŸeyler sÃ¶yledi. Malik de bunun Ã¼zerine "Ne diyorsun sen?" diyerek kÃ¼fÃ¼rle karÅŸÄ±lÄ±k verdi. Ä°ddialara gÃ¶re aynÄ± adam Zayn Malik'e homofobik sÃ¶zler sarf edince, Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± iyice sinirlendi ve aÄŸÄ±z dalaÅŸÄ± giderek kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Bu sÄ±rada Zayn Malik'le kavgaya giriÅŸen diÄŸer adamÄ±n arkadaÅŸlarÄ± ikisini ayÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Fakat Malik'in sakinleÅŸmesi bir tÃ¼rlÃ¼ mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±.





O ANLARIN GÃ–RÃœNTÃœLENDÄ°

Daha sonra Zayn Malik ve kavga ettiÄŸi adam ayrÄ±ldÄ±. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n; kavga sÄ±rasÄ±nda Ã¼stsÃ¼z olmasÄ± ise dikkat Ã§ekti. Malik ile diÄŸer kiÅŸinin kavgasÄ± da videolara yansÄ±dÄ±.



KISA SÃœRE Ã–NCE KIZ BABASI OLDU

Zayn Malik, sevgilisi Gigi Hadid ve kÄ±zÄ± Khai ile birlikte New York'ta yaÅŸÄ±yor. Kavga sÄ±rasÄ±nda Malik'in yanÄ±nda Gigi Hadid bulunmuyordu. One Direction adlÄ± mÃ¼zik grubuyla adÄ±nÄ± duyurduktan sonra kariyerine solo olarak devam etme kararÄ± alan Zayn Malik, babalÄ±k ile iÅŸ yaÅŸamÄ±nÄ± birlikte yÃ¼rÃ¼tmek iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir gayret sarf ettiÄŸini anlatmÄ±ÅŸtÄ± bir rÃ¶portajÄ±nda.





GÃœNDÃœZ KIZI VE SEVGÄ°LÄ°SÄ°YLE VAKÄ°T GEÃ‡Ä°RÄ°YOR

Gigi Hadid ile birlikteliÄŸinden Khai adÄ±nÄ± verdikleri yedi aylÄ±k bir kÄ±zÄ± bulunan Malik, gÃ¼ndÃ¼z saatlerinin bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ ailesiyle geÃ§irdiÄŸini belirtmiÅŸti. MÃ¼zik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in ise gece saatlerini ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti. Zayn Malik bir podcast yayÄ±nÄ±nda " KÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±mla Ã§ok fazla vakit geÃ§iriyorum. Kendime ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±m zamanlarda ise ÅŸarkÄ± yazÄ±yorum" diye anlatmÄ±ÅŸtÄ± baba olduktan sonra deÄŸiÅŸen yaÅŸamÄ±nÄ±.

UYUM SAÄžLAMAK ZOR OLMADI

Malik, kÄ±zÄ± Khai'nin dÃ¼nyaya gelmesinden sonra hayatlarÄ±nÄ±n tamamen deÄŸiÅŸtiÄŸini belirtip "Bu hayatÄ±n gerÃ§ekten de farklÄ± bir aÅŸamasÄ±. Ama buna uyum saÄŸlamak Ã§ok kolay oldu. Gigi ve benim iÃ§in Khai'yle birlikte yaÅŸamak Ã§ok kolay oluyor. Minik Khai, iÅŸleri bizim iÃ§in gerÃ§ekten de kolaylaÅŸtÄ±rÄ±yor. Ã‡ok iyi uyuyor ve sÃ¼t iÃ§meyi de Ã§ok seviyor" diyerek yeni hayatlarÄ±nÄ±n nasÄ±l ÅŸekillendiÄŸini anlatmÄ±ÅŸtÄ±.



PAKÄ°STANLI BABA Ä°LE Ä°NGÄ°LÄ°Z ANNENÄ°N TEK ERKEK Ã‡OCUÄžU

Tam adÄ±yla Zayn Javadd Malik 12 Ocak 1993 Ä°ngiltere doÄŸumlu. PakistanlÄ± Yaser Malik ve Ä°ngiliz Trisha Malik'in dÃ¶rt Ã§ocuÄŸundan biri olan Zayn Malik,Â kÃ¼Ã§Ã¼klÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ "KÃ¼Ã§Ã¼kken baÅŸa Ã§Ä±kÄ±lmasÄ± zor biriydim. Biraz hiperaktiftim ki annem bile beni Ã§ocuk arabasÄ±nda gezdirirdi" diye anlatmÄ±ÅŸtÄ±.





YARIÅžMAYLA HAYATI DEÄžÄ°ÅžTÄ°

Malik'in hayatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren nokta katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± X Factor adlÄ± yarÄ±ÅŸma oldu. 2010 yÄ±lÄ±nda Malik X-Factor'e "Let Me Love You" ÅŸarkÄ±sÄ±yla katÄ±ldÄ±. Ancak Boot Camp'ta diÄŸer grup Ã¼yeleri gibi elendi.Â SeÃ§ici kurulda yer alan Nicole Scherzinger onlarÄ±n elenemeyecek kadar yetenekli olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in Liam Payne, Niall Horan, Louis Tomlinson, Harry Styles ve Zayn'e yarÄ±ÅŸmaya grup kategorisinde devam etmelerini tavsiye etti.

Â GRUPTAN AYRILDI

BeÅŸ genÃ§ One Direction isimli bir grup kurarak gruplar kategorisinde yarÄ±ÅŸtÄ±lar. On hafta sonunda finale kadar yÃ¼kselen grup yarÄ±ÅŸmayÄ± Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼lÃ¼kle bitirdi. One Direction bir sÃ¼re mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalara imza attÄ±. Zayn Malik 2015 yÄ±lÄ±nda bu gruptan ayrÄ±ldÄ±.





Ã–ZEL HAYATI DA MERAK KONUSU

Malik, Ã¶zel hayatÄ±yla da hep gÃ¼ndemde oldu. Uzun sÃ¼re Little Mix grubunun Ã¼yelerinden Perry Edwards ile birlikte olan Malik, 2015'te model Gigi Hadid ile bir dargÄ±n bir barÄ±ÅŸÄ±k iliÅŸki yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. Ä°ki kez ayrÄ±lÄ±p barÄ±ÅŸan Ã§ift, bir sÃ¼redir kÄ±zlarÄ± Khai ile birlikte uyumlu bir hayat sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

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