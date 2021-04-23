BabasÄ±nÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ± tartÄ±ÅŸma yarattÄ±: Senin kÄ±zÄ±n olmasaydÄ± bu kadar kazanÄ±r mÄ±ydÄ±?

GIGI HAKKINDA BÄ°LMEDÄ°GÄ°NÄ°Z ÅžEYLER

72 yaÅŸÄ±ndaki Mohamed Hadid, Instagram sayfasÄ±nda kÄ±zÄ± Gigi ve onun Zayn Malik ile iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya gelen torunu Khai'nin benzer giysiler iÃ§indeki pozlarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. AynÄ± paylaÅŸÄ±mda Hadid, yÄ±llar Ã¶nce ve yÄ±llar sonra kÄ±zÄ± Gigi ile dans ederken Ã§ekilen baÅŸka bir pozuna da yer verdi.ÂMohamed Hadid "Gigi Hadid hakkÄ±nda bilmediÄŸiniz 20 ÅŸey" baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda derlediÄŸi bu paylaÅŸÄ±mda kÄ±zÄ±nÄ±n bebekliÄŸinden beri para kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

BEBEKKEN MODELLÄ°K YAPMIÅžTI

Mohamed Hadid "Kendi kendine kazandÄ±... Ailesinden bir dolar bile almadÄ±" diye yazdÄ±. Sonra da Gigi Hadid'in modellik kariyerine henÃ¼z birkaÃ§ aylÄ±k bebekken baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Hollanda asÄ±llÄ± bir model olan Yolanda Hadid ile Filistin asÄ±llÄ± Mohamed Hadid'in Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸundan en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olan Gigi, henÃ¼z birkaÃ§ aylÄ±kken Ã¼nlÃ¼ bir markanÄ±n bebekler iÃ§in tasarladÄ±ÄŸÄ± koleksiyonu tanÄ±tmÄ±ÅŸtÄ±.

UNICEF Ä°Ã‡Ä°N YAPTIÄžI Ã‡ALIÅžMALAR

Mohamed Hadid, kÄ±zÄ±nÄ±n olimpik bir voleybol oyuncusu olduÄŸunu da ifade etti. Baba Hadid, liseyi bitirdikten sonra Gigi Hadid'in New York Ãœniversitesi'nde adli ceza psikolojisi bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne baÅŸvurduÄŸunu ve kabul edildiÄŸini anlattÄ±. KÄ±zÄ±nÄ±n birÃ§ok Ã¼nlÃ¼ dergi iÃ§in kapak pozu verdiÄŸini de ekleyen Mohamed Hadid, Gigi'nin UNICEF iÃ§in de OrtadoÄŸu ve GÃ¼ney DoÄŸu Asya'da Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.



10 MÄ°LYON DOLAR SERVETÄ° VAR

Mohamed Hadid'in kÄ±zÄ± Gigi'nin 10 milyon dolarlÄ±k servetinin her kuruÅŸunu kendi baÅŸÄ±na kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmesi ise takipÃ§ileri arasÄ±nda tartÄ±ÅŸmaya yol aÃ§tÄ±. BazÄ± takipÃ§ileri Gigi Hadid'in bu kadar gÃ¶zde olmasÄ±nÄ± ve bu kadar Ã§ok kazanmasÄ±nÄ± ayrÄ±calÄ±klÄ± bir aileden gelmesine baÄŸladÄ±.



ANNESÄ° DE MODEL

Bir takipÃ§isi "Gigi'nin annesi Yolanda da model. Bu da onun ve Bella'nÄ±n bu kadar kolay modellik anlaÅŸmalarÄ± imzalamasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor" diye yazdÄ±. AynÄ± takipÃ§isi Mohamed Hadid'e de "Siz zengin bir emlakÃ§Ä±sÄ±nÄ±z. Beverly Hills ve Bel Air'de birÃ§ok malikane inÅŸa ettiniz. Gigi paranÄ±n iÃ§ine doÄŸdu" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ yorumunu. Buna karÅŸÄ±lÄ±k olarak bir baÅŸka takipÃ§isi de "BÃ¶yle zengin bir ailede doÄŸmak Gigi'nin hatasÄ± deÄŸil. Kim onu bunun iÃ§in suÃ§layabilir ki" diye gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.



BAZI HAYRANLARI BABA HADID'E Ã–VGÃœ YAÄžDIRDI

Mohamed Hadid'in takipÃ§ilerinden biri de "KeÅŸke benim babam da beni bÃ¶ylesine yÃ¼celtse" diyerek neler hissettiÄŸini ifade etti. Benzer yorum yapan bir baÅŸka takipÃ§i de "KÄ±zÄ± Gigi'yi destekleyen baba" diyerek Mohamed Hadid'in paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± beÄŸendiÄŸini belirtti. Bu arada Mohamed Hadid'e "BÃ¼tÃ¼n Ã§ocuklarÄ±nÄ±zÄ± ne kadar iyi yetiÅŸtirdiniz" diyen bir takipÃ§isi de oldu.



BABASININ Ä°KÄ°NCÄ° EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°NDEN DÃœNYAYA GELDÄ°

Tam adÄ± Jelena Noura Hadid olan Gigi Hadid, 1995 yÄ±lÄ±nda emlak yatÄ±rÄ±mcÄ±sÄ± Mohamed Hadid ile model Yolanda Hadid'in kÄ±zÄ± olarak New York'ta dÃ¼nyaya geldi. Her ikisi de model olan Bella ve Anwar adÄ±nda iki kardeÅŸi daha bulunuyor. Bunun yanÄ± sÄ±ra Mohamed Hadid'in ilk evliliÄŸinden Marielle ve Alana adÄ±nda iki tane ablasÄ± var.



KRÄ°MÄ°NAL PSÄ°KOLOJÄ° EÄžÄ°TÄ°MÄ° GÃ–RÃœYORDU

Ä°ki yaÅŸÄ±ndayken model olarak kariyerine baÅŸlayan Gigi Hadid, daha sonra eÄŸitimine aÄŸÄ±rlÄ±k vermek iÃ§in bir sÃ¼reliÄŸine de olsa moda dÃ¼nyasÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±. Liseyi bitirdikten sonra New York'a gitti. 2013 yÄ±lÄ±nda kriminal psikoloji eÄŸitimi gÃ¶rmeye baÅŸladÄ±. Ama bu kez de modellik kariyeri iÃ§in okulu yarÄ±da bÄ±raktÄ±.



BÄ°R KIZ BEBEKLERÄ° OLDU

BirÃ§ok Ã¼nlÃ¼ derginin kapaÄŸÄ±nda yer alan Gigi Hadid, bu arada Ã¼nlÃ¼ markalarÄ±n da tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ oldu. AralarÄ±nda bir dÃ¶nem modelliÄŸin zirvesi olarak kabul edilen Victoria's Secret'Ä±n da bulunduÄŸu Ã¼nlÃ¼ markalarÄ±n defilelerinde podyuma Ã§Ä±ktÄ±. Gigi Hadid, geÃ§en eylÃ¼l ayÄ±nda One Direction grubuyla Ã¼nlenen Zayn Malik ile iliÅŸkisinden Khai adÄ±nÄ± verdikleri bir kÄ±z bebek sahibi oldu. DoÄŸumdan birkaÃ§ ay sonra da yine Ã¼nlÃ¼ bir firmanÄ±n defilesiyle mesleÄŸine geri dÃ¶ndÃ¼.

FÄ°LÄ°STÄ°N ASILLI

Gigi Hadid'in babasÄ± Mohamed Hadid ise Filistin kÃ¶kenli. 1948'de NasÄ±ra'da MÃ¼slÃ¼man bir ailenin Ã§ocuÄŸu olarak dÃ¼nyaya gelen Hadid, sonra ailesiyle birlikte ABD'ye yerleÅŸti. Emlak sektÃ¶rÃ¼nde faaliyet gÃ¶steren Hadid, Beverly Hills baÅŸta olmak Ã¼zere Los Angeles'Ä±n lÃ¼ks semtlerinde inÅŸa ettiÄŸi villalar sayesinde sadece ABD'nin deÄŸil dÃ¼nyanÄ±n en zenginleri arasÄ±na girdi. Hadid aynÄ± zamanda spora olan ilgisiyle de biliniyor. 1992 yÄ±lÄ±nda Ã¼stelik de 43 yaÅŸÄ±ndayken KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'nda hÄ±z kayaÄŸÄ± dalÄ±nda ÃœrdÃ¼n'Ã¼ temsil etti.



Ä°KÄ° KEZ EVLENDÄ°

Ä°lk evliliÄŸini Mary Butler ile yapan Hadid, bu evlilikten Alana ve Marielle adÄ±nda iki kÄ±z Ã§ocuk sahibi oldu. ArdÄ±ndan 1994 ile 2000 arasÄ±nda HollandalÄ± model Yolanda Hadid ile evli kaldÄ±. Bu evlilikten de Gigi, Bella ve Anwar adÄ±nda Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu oldu.



ONLAR DA ASLINDA Ã‡ALIÅžMADAN YAÅžAYABÄ°LÄ°RDÄ°

Gecekondu mahalleleri, yoksul geÃ§en Ã§ocukluk gÃ¼nleri ve sonra Ã§Ä±kÄ±p gelen ÅŸÃ¶hret, servet. BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± bir kenara koyun. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã¼nlÃ¼lerin hepsinin Ã¶ykÃ¼sÃ¼ bÃ¶yle deÄŸil. BazÄ±larÄ± gerÃ§ekten de Ã¶ylesine zengin ailelerde dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§mÄ±ÅŸlar ki aslÄ±nda hiÃ§ Ã§alÄ±ÅŸmadan da yaÅŸayabilirler. Gigi ve Bella Hadid, bu konudaki tek Ã¶rnek deÄŸil.Â Â Ä°ÅŸte gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n, zengin ailelerin Ã§ocuÄŸu olarak dÃ¼nyaya gelen ilerleyen yÄ±llarda da kendi servetlerini yapan Ã¼nlÃ¼leri.



RASHIDA JONES

Oyuncu Rashida Jones, Ã¼nlÃ¼ mÃ¼zik yapÄ±mcÄ±sÄ± Quincy Jones'un kÄ±zÄ±. Annesi ise eski bir manken olan Peggy Lipton. BabasÄ±nÄ±n serveti 300 milyon dolarÄ±n Ã¼zerinde.



EDWARD NORTON

Oyuncu Edward Norton'Ä±n babasÄ± Ã§ok Ã¼nlÃ¼ ve kazancÄ± bol bir avukattÄ±.



SIGOURNEY WEAVER

Sigourney Weaver'Ä±n babasÄ± Sylvester Weaver, 1953 ile 1955 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda NBC kanalÄ±nÄ±n Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticisiydi. Onun kazancÄ± sayesinde Sigourney Weaver, iyi okullarda okudu ve hayalini gerÃ§ekleÅŸtirip oyuncu oldu.



BRYCE DALLAS HOWARD

Bryce Dallas Howard'Ä±n babasÄ± Ron Howard, Oscar Ã¶dÃ¼llÃ¼ bir yÃ¶netmen. 150 milyon dolara yakÄ±n servetin de sahibi.



TORI SPELLING

Tori Spelling Ã§ok nÃ¼fuzlu bir Hollywood ailesinin kÄ±zÄ±.BabasÄ± Aaron Spelling, izlenme rekorlarÄ± kÄ±ran birÃ§ok dizinin yapÄ±mcÄ±sÄ±ydÄ±. Ailesine hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir servet bÄ±raktÄ±.



PARIS HILTON

Paris Hilton... Fazla sÃ¶ze gerek yok. Hilton otellerinin varislerinden biri. BÃ¼yÃ¼kbabadan gelen aile serveti sayesinde o da hiÃ§ Ã§alÄ±ÅŸmadan yaÅŸayabilir ama kendi hayatÄ±nÄ± kendisi kazanÄ±yor.



MILEY CYRUS

Miley Cyrus, genÃ§ yaÅŸÄ±nda dudak uÃ§uklatan bir servete sahip oldu. Ama o da babasÄ± Billy Ray Cyrus sayesinde doÄŸuÅŸtan zengin. Baba Cyrus'Ä±n 50 milyon dolar civarÄ±nda bir serveti var.



KYLIE VE KENDALL JENNER

Kendall Jenner dÃ¼nyaya geldiÄŸinde ailesi zaten gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en zenginleri arasÄ±na girmiÅŸti. Bu ailenin iÃ§inde dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§an Jenner kendisi de moda dÃ¼nyasÄ±nda 40 milyon dolar servet yaptÄ±. Kendall Jenner'Ä±n kardeÅŸi Kylie de Ã§ok zengin bir ailenin kÄ±zÄ± olarak dÃ¼nyaya geldi. Ama bununla yetinmedi. Kozmetik serisi ile dÃ¼nyanÄ±n en genÃ§ milyarderi unvanÄ±nÄ± aldÄ±.



LADY GAGA

Lady Gaga ya da gerÃ§ek adÄ±yla Stefani Joanne Angelina Germanotta da hali vakti yerinde bir ailenin kÄ±zÄ± olarak doÄŸdu. BabasÄ± Joseph Germanotta baÅŸarÄ±lÄ± bir iÅŸadamÄ±. Ancak Lady Gaga ÅŸÃ¶hrete uzanan yolda kendi Ã§abalarÄ±yla ilerledi.



TAYLOR SWIFT

Taylor Swift, daha 20'lerinin baÅŸÄ±nda kendine ait hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir servet elde etti. Ama Swift de zengin bir ailenin kÄ±zÄ±. BabasÄ± Merrill Lynch ÅŸirketinin yatÄ±rÄ±m danÄ±ÅŸmanÄ±. Annesi ise eski bir pazarlama uzmanÄ±.





































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