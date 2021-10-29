Şiddet iddialarıyla gündemde... Gigi Hadid'in annesi Yolanda kimdir?

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Hollanda asıllı eski mankenYolanda van den Herik 11 Ocak 1964 tarihinde dünyaya geldi. Filistin kökenli bir Ürdün-Amerikan gayrimenkul geliştiricisi Mohamed Hadid ile evlendi. 1994'ten 2000 yılındaki boşanmalarına kadar bu evlilik devam etti. Bu evliliğinden Gigi Hadid, Bella Hadid ve Anwar Hadid dünyaya geldi.