Yüzü yıllarca gizli kalacak: Sadece saç rengini gösterdi



YÜZÜ HALA GİZLİ

Geçen yılın eylül ayında dünyaya gözlerini açan Khai Hadid Malik'in annesine ve babasına ne kadar benzediği, gözlerinin rengi, yüzünün şekli büyük bir merak konusu. Ancak başta annesi Gigi Hadid olmak üzere ne babası Zayn Malik ne büyükannesi Yolanda Hadid ne de dedesi Mohamed Hadid, sosyal medyada onun yüzünü göstermemekte kararlı. Elbette bunun da önemli bir nedeni var.





SAÇ RENGİ ANNESİNE BENZİYOR

Gigi Hadid, Instagram sayfasında 9 aylık olan kızı Khai ile birlikte çekilen fotoğraflarını paylaştı. Elbette yine onun yüzünü göstermeme kuralını bozmadan! Minik Khai'nin gözler önüne serilen tek özelliği saçlarının rengi oldu. Görünüşe göre Khai annesi gibi sarışın bir bebek. Ama yine yüzü merak konusu olarak kaldı.





BİR ÖRNEK MAYO

Bu paylaşımlarda dikkat çeken ve Gigi Hadid'in takipçilerinin mesajlar yağdırdığı bir başka ayrıntı daha var, Anne- kız bir örnek mayolarla havuz keyfi yaptı. Hem Gigi Hadid hem de Khai, koyu ve açık yeşil tonlarda kareli mayolar giydi. Bu durum da Hadid'in takipçileri tarafından paylaşımlara yorum yağmasına neden oldu. Top modelin ünlü ve ünsüz hayranları bu bir örnek giyime mesajlar yazdı.



YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Hadid'in meslektaşı Halima Aden "Muhteşem" diye yorum yaparken, annesi Yolanda Hadid de kızıyla torununun fotoğraflarına "Kızlarımı seviyorum" diye yorum yaptı. Anne- kız geçen ay da bir örnek kıyafetleriyle yine sosyal medyada ilgi odağı olmuştu.





NEDEN YÜZÜNÜ GÖSTERMİYOR?

Gigi Hadid, bu paylaşımlarında da kızının yüzünü görmek isteyen takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü yine Khai'nin yüzünü göstermedi, takipçilerinin, sadece saç rengi konusunda fikir sahibi olmasına izin verdi. Peki birçok meslektaşı çocuklarının yüzünü daha doğdukları andan itibaren gözler önüne sererken Gigi Hadid neden böyle yapıyor?





ONLARI ÖRNEK ALIYOR

Top model, bu konuda ünlü çift Blake Lively ve Ryan Reynolds'ı örnek aldığını söylemişti. Lively ve Reynolds, ailece katıldıkları az sayıdaki etkinlik dışında üç çocuklarının da yüzünü sosyal medyada hiç göstermedi. Paparazziler peşlerinde olduğunda da onların yüzlerini gizlemek için ellerinden geleni yapıyor. Gigi Hadid ve Zayn Malik de tıpkı onlar gibi bu konuda kararlı.





GIGI İLE ZAYN'IN TERCİHİ

Bu tercih hakkında kardeşi Bella Hadid de bir açıklama yapmıştı. Vogue dergisine bir röportaj veren Bella Hadid, "Gigi sosyal medyada olabildiğince 'gerçek' olmak istiyor. Ama çocuğu büyüyüp de kendi isteğiyle spot ışıklarının altına çıkıncaya kadar da onu gizli tutmayı tercih ediyor" diye konuştu. Bella Hadid, hem ablası Gigi Hadid'in hem de sevgilisi Zayn Malik'in, Khai'nin özel yaşamınının kendilerinin de önceliği olduğunu söyledi.





HAMİLELİĞİNİ DE GÖZLER ÖNÜNDE YAŞAMADI

Gigi Hadid, hamilelik sürecini de annesinin çiftliğinde gözlerden uzak bir şekilde geçirdi. Bu dönemde sosyal medyada da hamileliğiyle ilgili çok fazla paylaşım yapmadı. Doğuma yakın dönemde yaptığı çekimin kamera arkası görüntüleri dışında hamileliğini çok gündeme taşımadı. Gigi Hadid bunun nedenini de Vogue dergisine verdiği röportajda "Pandeminin ortasındaydık ve bir sürü insan hastalanıyordu, hayatını yitiriyordu. Böyle bir ortamda hamileliğimi öne çıkarmak istemedim" diye konuşmuştu.





KIZININ ADINI HEMEN AÇIKLAMADI

Gigi Hadid, kızının adını da uzun bir süre açıklamadı. Sonra bir gün hayranlarını şaşırtarak Instagram profiline "Khai'nin annesi" yazdı ve bu şekilde kızının adını herkes öğrenmiş oldu.

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