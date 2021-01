Gigi Hadid o gün podyuma çıktığında... Sırrını kimse anlamamış

Geçtiğimiz eylül ayında ilk bebeğini dünyaya getiren model Gigi Hadid, sosyal medya sayfasında hamileliğinin birinci yılını andı. O GÜNÜ BÖYLE ANDI

One Direction grubuyla ünlenen sonra da kariyerine solo olarak devam eden Zayn Malik ile ilişkisinden bir kız bebek dünyaya getiren Gigi Hadid, geçen yıl ocak ayında çıktığı bir defilede çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. BEBEĞİM DE BENİMLE BİRLİKTEYDİ

Hadid, o sırada henüz açıklamasa da kızına hamileliğinin ilk dönemlerindeydi. Ünlü model, 2020'nin ocak ayında Paris Moda Haftası'nda çıktığı defilede çekilen bir fotoğrafını ve bir de videosunu paylaştı. Hadid "Bir yıl önce bugün. Bebeğim oradaydı" diye yazdı. TAKİPÇİLERİ ÖVGÜ VE BEĞENİ YAĞDIRDI

Gigi Hadid'in bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Takipçileri Gigi Hadid'e övgüler yağdırdı. UZUN SÜRE SAKLADILAR

Ocak 2020'de bir bebekleri olacağını öğrenen Gigi Hadid ile Zayn Malik bunu uzun süre kamuoyundan sakladı. Araya giren koronavirüs pandemisi ve onu izleyen sosyal izolasyon süreci onların bu özel sırlarını gözlerden uzak tutmasına da yardımcı oldu. KARNINDAKİ ŞİŞLİK DİKKAT ÇEKTİ

Karantina sırasında annesi Yolanda Hadid'in çiftliğinde kalan Hadi ve Malik'in sırrı bir sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı. Hadid'in doğum günü kutlamaları sırasında Zayn Malik ve kardeşi Bella ile birlikte çekilen fotoğrafının paylaşılmasından sonra sosyal medyada genç çiftin bir bebeği olacağı iddiaları dolanmaya başladı. KONUK OLDUĞU PROGRAMDA GERÇEĞİ AÇIKLADI

Ne Hadid ne de Malik bu iddialara uzun süre cevap verdi. Ardından da Hadid, online olarak konuk olduğu Jimmy Fallon'ın sohbet programında gerçeği açıkladı. ÖYKÜLERİ FİLMLERE KONU OLACAK TÜRDEN

Tam adı Jelena Noura Hadid olan Gigi Hadid ile One Direction müzik grubunun üyesi olarak ünlendikten sonra müzik kariyerine tek başına devam eden Zayn Malik'in aşk öyküsü de benzerine filmlerde rastlanacak türden. KURABİYE TARİFİ BARIŞTIRDI

Gösteri dünyasının birbirine en çok yakışan çiftlerinden biri uzun bir ayrılık sürecinin ardından tekrar bir araya geldi. Üstelik daha önce de ayrılıp barışan sonra bir kez daha yollarını ayıran çiftin arasını yeniden ısıtan ise "anne kurabiyesi" oldu. GIGI'NİN ANNESİ DE MUTLU OLDU

Bu da daha önce de iki kez ayrılıp barışan genç çiftin ayrılığa dayanamadığı, yeniden bir araya geldiği şeklinde yorumlandı. ABD basınında yer alan haberlere göre Hadid'in annesi Yolanda Foster, kızının Zayn Malik ile yeniden bir araya gelmesinden son derece memnun. Yolanda Hadid, hamilelik haberinden de son derece mutlu oldu. 'KALBİNİN SESİNİ DİNLEDİ'

Her üç çocuğunun da sevgilileriyle yakın dost olan Yolanda Foster'a göre "Eğer Gigi, Zayn ile mutlu oluyorsa onunla ilişkisine devam etmek yani kalbinin sesini dinlemek en doğal hakkı." SOSYAL MEDYADAN İŞARET

Gigi Hadid ile Zayn Malik'in tekrar barışma öyküsüyle ilgili ortaya atılan iddialar da ilginç. Bunlara göre 24 yaşındaki Hadid, Instagram sayfasının hikayeler bölümünde birlikte oldukları dönemde Zayn Malik'in annesinden aldığı bir kurabiye tarifini uygularken çekilen bir görüntüsünü paylaştı. Bu bir işaret oldu ve ondan sonra da çift tekrar bir araya geldi. KUTLAMALARI BİRLİKTE YAPIYORLAR

Gigi Hadid, Zayn Malik ile birlikte olduğu dönemde onun ailesiyle de yakındı. Her ikisinin de babaları Müslüman olan Hadid ile Malik, dini bayramları aileleriyle birlikte kutluyorlardı. Hadid'in babası gayrimenkul kralı olarak bilinen Mohamed Hadid. HİKAYELERİ 2015'TE BAŞLADI

Gigi Hadid ile Zayn Malik, ilk olarak 2015 yılında birlikte olmaya başladı. Daha sonra yollarını ayıran çift, 2018'de tekrar bir araya geldi. Ama 2019 yılının ocak ayında ayrıldılar. Gigi Hadid o dönemde Tyler Cameron ile birlikte oldu. Daha sonra da ondan ayrıldı. Ama sonra yeniden bir araya geldiler.