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Sessizliği aşk söylentisiyle bozuldu: 'Hızlı çapkın' onun peşine düştü

Güncelleme Tarihi:

#Gigi Hadid#Leonardo Dicaprio#Zayn Malik
Sessizliği aşk söylentisiyle bozuldu: Hızlı çapkın onun peşine düştü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2022 09:23

Hollywood'un "müzmin bekârı" ve "hızlı çapkını" Leonardo DiCaprio ile ilgili bir iddia, bir anda magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşti. Kendisinden yaşça genç sevgilisi Camila Morrone ile yollarını ayırdığı ortaya çıkan 47 yaşındaki DiCaprio'nun Ukraynalı model Maria Beregova ile flört ettiği ileri sürülmüştü. Fakat bu kez aktör, bambaşka bir söylentiyle manşetlerde.

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GIGI VE LEO YAKINLAŞTI İDDİASI 
People dergisinin iddiasına göre Leonardo DiCaprio, son dönemde model Gigi Hadid ile yakınlaştı. Bir süre önce kızı Khai'nin babası Zayn Malik ile olaylı bir şekilde ayrılan Gigi Hadid ile Leonardo DiCaprio, son dönemde New York'ta sık sık birlikte görüntüleniyorlar.

Sessizliği aşk söylentisiyle bozuldu: Hızlı çapkın onun peşine düştü

'BİRBİRLERİNİ TANIMAYA ÇALIŞIYORLAR'
People'a konuşan bir kaynak, DiCaprio ile Hadid'in "birbirlerini tanımaya çalıştıklarını" ileri sürdü. Bu durum da Leonardo DiCaprio ile Gigi Hadid arasında bir romantik ilişkinin ilk sinyali olarak algılandı. İkiliye yakın bu kaynak, yine de temkinli konuştu ve "Leo ile Gigi henüz flört etmiyorlar" dedi.

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LEO, GIGI'NİN PEŞİNDE: People'a konuşan başka bir kaynak da biraz daha iddialı sözler sarf etti: "Leo, kesinlikle Gigi'nin peşinde!"

Sessizliği aşk söylentisiyle bozuldu: Hızlı çapkın onun peşine düştü

'DAHA SEVGİLİSİNDEN YENİ AYRILDI'
Üçüncü bir kaynak ise olayı biraz daha yumuşak bir şekilde ifade etti. Ona göre Leonardo DiCaprio, uzun süredir birlikte olduğu Camila Morrone ile henüz yeri ayrıldı. O dönemden sonra da arkadaşları ve ailesiyle vakit geçiriyor. Durum böyle olunca Leonardo DiCaprio ile Gigi Hadid baş başa değil bir arkadaş grubuyla birlikte görüşüyorlar.

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Sessizliği aşk söylentisiyle bozuldu: Hızlı çapkın onun peşine düştü

'LEO İÇİN YAŞLI' OLDUĞUNU İLERİ SÜRENLER ÇIKTI
Bu arada Leonardo DiCaprio, Morrone'den ayrıldıktan sonra kendisinden çok genç kadınlarla yaşadığı ilişkiler nedeniyle mercek altına alınmıştı. Aktörün, 25 yaşından büyük kadınlarla romantik ilişki yaşamadığı, Morrone de bu yaşa geldiği için yollarını ayırdığı ileri sürülmüştü. Bu ayrıntıyı ön plana çıkaran bazı kişiler de Leonardo DiCaprio'nun 27 yaşındaki Gigi Hadid ile romantik ilişki yaşamasının pek mümkün olmadığını ileri sürüyor. Onlara göre "Gigi, Leonardo'nun ilgisini çekmek için biraz yaşlı."

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UZUN SÜREDİR GÖZLERDEN UZAKTI: Geçen yılın son döneminde, One Direction müzik grubuyla tanınan Zayn Malik ile yollarını ayıran Gigi Hadid o dönemden bu yana eskisine oranla çok sakin bir hayat sürdürüyor. Vaktinin büyük bölümünü, Malik'ten dünyaya gelen kızı Khai'ye ayıran, geri kalanında da işlerine ağırlık veren Gigi Hadid, o dönemden bu yana çok fazla aşk söylentisiyle gündeme gelmedi.

Sessizliği aşk söylentisiyle bozuldu: Hızlı çapkın onun peşine düştü

HADID'İN ANNESİNE ŞİDDET UYGULADIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ
Hadid ile Malik'in ayrılığı ise olaylı oldu. O dönemde Malik'in, Hadid'in annesi Yolanda'ya şiddet uyguladığı ileri sürüldü. Malik'in, Yolanda Hadid ile kızları Khai'nin bakımı konusunda tartıştığı sonra da onu ittiği iddiaları basına yansımıştı. Gencecik yaşında, One Direction grubuyla adını duyuran ve sonra kariyerini tek başına sürdürme kararı alan Zayn Malik, geçen yılın son aylarında, Gigi Hadid'in annesi Yolanda Hadid'e şiddet uyguladığı hatta bu yüzden ceza aldığı haberleriyle gündemde. Basına yansıyanlara göre Gigi Hadid, bir defile için ABD dışında olduğu sırada 57 yaşındaki Yolanda Hadid, genç çiftin birlikte yaşadığı eve gitti. Yine ileri sürülenlere göre 28 yaşındaki Zayn Malik, kayınvalidesinin evine habersiz gitmesine ve kızı Khai ile ilgilenmesine sinirlendi. Yolanda Hadid ile Malik arasında çıkan tartışma alevlendi ve şarkıcı, anne Hadid'i elbise dolabına doğru itti.

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CEZA ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI: İleri sürülenlere göre Yolandan Hadid'e ağır sözler sarf eden Malik, Gigi Hadid'i telefonla arayıp sinirli bir şekilde annesinin evden gitmesi gerektiğini söyledi. Malik bu olayı yalanlasa da konuyla ilgili mahkeme dokümanları ve genç şarkıcının ceza aldığı ortaya çıktı. Zayn Malik 29 Eylül'de meydana gelen bu olaydan sonra 360 gün denetimli serbestlik ile cezalandırıldı. Ayrıca bir öfke yönetimi kursuna devam etmek zorunda kaldı. Bunlara ek olarak Malik hakkında Yolanda Hadid'e de olay sırasında evde bulunan güvenlik görevlisine de uzaklaştırma kararı çıkarıldı.

Sessizliği aşk söylentisiyle bozuldu: Hızlı çapkın onun peşine düştü

GIGI'YE DE SÖZLÜ ŞİDDET UYGULADIĞI İDDİA EDİLDİ
Bu arada mahkeme belgelerine göre Zayn Malik, sevgilisi Gigi Hadid'e de zaman zaman sözlü şiddet uyguluyordu. Malik, mahkemede küfürleri ve sözlü şiddet uyguladığını kabul etti fakat fiziksel şiddet uyguladığı iddiaları karşısında kendini savunmadı. 

PLAK ŞİRKETİ İŞİNE SON VERDİ: Bu arada Zayn Malik'in, anlaşmalı olduğu ABD'li plak şirketi RCA'dan da kovulduğu ortaya çıktı. Buna, Malik'in bir süredir giderek artan miktarda uyuşturucu kullanması gösterildi. Şirketin yöneticilerinden biri de İngiliz The Sun gazetesine, 28 yaşındaki Malik'in bu alışkanlığından kurtulması ve kariyerini yeniden bir düzene oturtması için birçok kişinin yardımcı olmaya çalıştığını ama hiçbirinin işe yaramadığını belirtti.

Sessizliği aşk söylentisiyle bozuldu: Hızlı çapkın onun peşine düştü

İZOLE BİR HAYAT SÜRÜYORLARDI
27 yaşındaki Gigi Hadid ve Zayn Malik'e yakın bir kaynak da çiftin yaşam tarzlarının pek de birbirine uymadığını anlattı. Malik'in, sevgilisi ve onun annesine yakın bir bölgede ev satın aldığı Pennsylvania da tamamen izole bir hayat sürdüğünü anlattı. Kızları Khai'yi birlikte büyüten Hadid ile Malik bir süredir bir çiftlikte yaşıyordu. Çifte yakın bu kaynak "Malik, sessiz, ıssız bir yerde yaşıyor ve müziği üzerine yoğunlaşıyordu. Bu kır yaşamı tam da Malik'e uygun bir durumdu. Bunu Gigi de seviyordu. Her gün Zayn'a Yemek pişiriyor, hatta örgü bile örüyordu. Kendi başına odaları boyuyor, el işleri yapıyordu" diye anlattı.

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GIGI KARİYERİNİ DE ÖNEMSİYORDU
Aynı kaynak Hadid'in bir yandan da işine geri dönmek arzusu içinde olduğunu anlattı. "Buna kırmızı halı geçişleri, partiler de dahildi. Yani Malik'in kaçınmak istediği her şey" diye sözlerini tamamladı. Hadid ile Malik'e yakın bu kaynak ünlü modelin annesi Yolanda'nın iki sevgili üzerindeki etkisine de değindi. Yolanda'nın geniş bir yaşam tecrübesi olduğunu anlatan bu kişi, çocuklarının kariyerleri için de en büyük desteği verdiğini ekledi.

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Sessizliği aşk söylentisiyle bozuldu: Hızlı çapkın onun peşine düştü

YOLANDA KIZININ KARİYERİYLE ÇOK İLGİLİYDİ
Gigi Hadid ile Zayn Malik'in adını vermeyen bu arkadaşına göre Yolanda Hadid, kızının kariyeriyle yakından ilgiliydi. Malik'in de Gigi için aynı desteği vermesini arzu ediyordu ama olaylar böyle gelişmedi. Çifte yakın bu kaynak "Malik'in gösteri dünyasında oyunu kurallara göre oynama konusundaki isteksizliğinin Gigi'nin kariyerini de olumsuz etkilediğini düşünüyordu" dedi. Bütün bu görüş farklılıklarının da Malik ile Yolanda Hadid'in arasında gerilim yarattığı ve olayların bu noktaya kadar geldiği ifade ediliyor.

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'ZAYN İLE YAŞAMA KONUSUNDA ZORLANDIĞI ZAMANLAR OLDU': Zayn Malik'in People dergisine konuşan bir arkadaşı da genç çiftin ilişkisini "son derece zehirli bir ilişki" olarak nitelendirdi. Gigi Hadid'in bir aile dostu da Zayn'ın karmaşık bir kişiliği olduğunu belirterek "Malik ile yaşama konusunda zorlandığı zamanlar oluyordu" diye konuştu.

Sessizliği aşk söylentisiyle bozuldu: Hızlı çapkın onun peşine düştü

BİR ŞANS DAHA VERMESİ İÇİN YALVARDIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ
Bu ayrılığın ardından geçen yılın kasım ayında Gigi Hadid ve Zayn Malik ile ilgili bir başka iddia daha ortaya atıldı. Buna göre Malik, Hadid'e "kendisine ve ilişkilerine bir şans daha vermesi için" yalvardı. O dönemde OK! dergisinin, Hadid'e yakın kaynaklara dayandırarak ileri sürdüğüne göre Zayn Malik, ünlü modele kendisini bağışlaması ve ilişkilerine son bir şans vermesi için yalvarıyor. Her ne kadar Gigi Hadid, Zayn Malik'in gerçekten üzgün olduğuna inansa da annesi Yolanda Hadid'in en büyük korkusu kızının Malik'e geri dönmesi.

Sessizliği aşk söylentisiyle bozuldu: Hızlı çapkın onun peşine düştü

GIGI'NİN ANNESİ, KIZININ GERİ DÖNMESİNİ HİÇ İSTEMİYOR
OK! dergisi, Zayn Malik'in sevgilisi ve 13 aylık kızı Khia'nin annesi Gigi Hadid'e geri dönmek için yalvardığını ileri sürdü.Ortaya atılan iddialara göre Malik, sık sık telefon ederek, Hadid'in, altı yıllık inişli çıkışlı ilişkilerine son bir şans vermesini istiyor. Buna en çok karşı olan kişi ise 26 yaşındaki Gigi Hadid'in annesi Yolanda. O kızının Malik'e bir kez daha dönmesini hiç istemiyor.

Sessizliği aşk söylentisiyle bozuldu: Hızlı çapkın onun peşine düştü

YOLANDA BU 'KARANLIK VE RAHATSIZ' ADAMI KIZININ YANINDAN UZAKLAŞTIRMA PEŞİNDE
Dergiye konuşan Gigi Hadid'e yakın kaynaklar, "Gigi, olup bitenler yüzünden şok geçirdi ve çok üzgün. Ama Zayn'ın pişman olduğuna inanıyor" dedi. Fakat annesi Yolanda Hadid ise, Zayn Malik'in kızından uzak durması için yasal yollar arayışında. Tek isteği Zayn Malik'in hem kızı Gigi'den hem de torunu Khai'nden kesin olarak, koşulsuz bir şekilde uzak durmasını istiyor. Aynı kaynak "Yolanda, Malik'in, kızının uzak durması gereken karanlık ve rahatsız bir adam olduğunu düşünüyor" diyerek sözlerini sürdürdü.

BÜYÜK AŞK TARİHE GÖMÜLDÜ: Fakat Zayn Malik ile Gigi Hadid arasında barışma için herhangi bir adım atılmadı. Bunun yerine Hadid büyük bir sessizliğe gömüldü, kendini işine ve kızına verdi. Hadid ile Malik'in bir dargın bir barışık ilişkisi de kesin olarak tarihin tozlu sayfalarına karışmış oldu.

FOTOĞRAFLAR: AVALON, MEGA NEWS AGENCY 

 

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#Gigi Hadid#Leonardo Dicaprio#Zayn Malik

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