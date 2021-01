Gigi Hadid eski formuna kavuştu: Altı ayda karnı dümdüz oldu

Gigi Hadid, bir grup arkadaşıyla birlikte New York'ta görüntülendi. Yanındaki arkadaşlarıyla bir otomobilden inen Hadid, hemen bebek arabasını çıkarıp kızını oraya yatırdı. Sonra da hızlı bir şekilde annesi Yolanda Hadid'in 57'inci doğum günü kutlaması kapsamında dekorasyon malzemesi almak için bir mağazaya girdi. KIZININ YÜZÜNÜ YİNE GÖSTERMEDİ

Gigi Hadid, yine tepeden tırnağa siyahlar giymişti. Yüzüne de siyah bir maske takan Hadid'in uzun saçlarını da iki örgü yaptığı görüldü. Doğduğundan bu yana kızının yüzünü ne sosyal medya hesabından paylaşan ne de bir yayın organında yayınlanmasına izin veren Hadid, bu alışveriş sırasında kendi fotoğraflarının çekilmesine ses çıkarmadı. Fakat bebeğinin yüzünü yine gizledi. ESKİ GORMUNA KAVUŞTU

Gigi Hadid'in altı ay önce anne olmasına rağmen bütün fazla kilolarından ve ödemlerinden kurtulması da dikkat çekti. Hadid, bu kadar zaman içinde tekrar podyuma çıkabilecek kadar formuna kavuştu. ÖNCELERİ HAMİLELİĞİNİ SAKLADI

Sevgilisi Zayn Malik ile birlikte bir bebek beklediğini koronavirüs karantinası sırasında bulunduğu, annesinin çiftliğinden konuk olduğu bir programda duyurmuştu. Hadid, o güne kadar da söylentiler dolaşsa da hamileliğini saklamıştı. ÖYKÜLERİ FİLMLERE KONU OLACAK TÜRDEN

Tam adı Jelena Noura Hadid olan Gigi Hadid ile One Direction müzik grubunun üyesi olarak ünlendikten sonra müzik kariyerine tek başına decam edeh Zayn Malik'in aşk öyküsü de benzerine filmlerde rastlanacak türden. ANNE KURABİYESİ BARIŞTIRDI

Gösteri dünyasının birbirine en çok yakışan çiftlerinden biri uzun bir ayrılık sürecinin ardından tekrar bir araya geldi. Üstelik daha önce de ayrılıp barışan sonra bir kez daha yollarını ayıran çiftin arasını yeniden ısıtan ise "anne kurabiyesi" oldu. GIGI'NİN ANNESİ DE MUTLU OLDU

Bu da daha önce de iki kez ayrılıp barışan genç çiftin ayrılığa dayanamadığı, yeniden bir araya geldiği şeklinde yorumlandı. ABD basınında yer alan haberlere göre Hadid'in annesi Yolanda Foster, kızının Zayn Malik ile yeniden bir araya gelmesinden son derece memnun. Yolanda Hadid, hamilelik haberinden de son derece mutlu oldu. 'KALBİNİN SESİNİ DİNLEDİ'

Her üç çocuğunun da sevgilileriyle yakın dost olan Yolanda Foster'a göre "Eğer Gigi, Zayn ile mutlu oluyorsa onunla ilişkisine devam etmek yani kalbinin sesini dinlemek en doğal hakkı." SOSYAL MEDYADAN İŞARET

Gigi Hadid ile Zayn Malik'in tekrar barışma öyküsüyle ilgili ortaya atılan iddialar da ilginç. Bunlara göre 24 yaşındaki Hadid, Instagram sayfasının hikayeler bölümünde birlikte oldukları dönemde Zayn Malik'in annesinden aldığı bir kurabiye tarifini uygularken çekilen bir görüntüsünü paylaştı. Bu bir işaret oldu ve ondan sonra da çift tekrar bir araya geldi. KUTLAMALARI BİRLİKTE YAPIYORLAR

Gigi Hadid, Zayn Malik ile birlikte olduğu dönemde onun ailesiyle de yakındı. Her ikisinin de babaları Müslüman olan Hadid ile Malik, dini bayramları aileleriyle birlikte kutluyorlardı. Hadid'in babası gayrimenkul kralı olarak bilinen Mohamed Hadid. HİKAYELERİ 2015'TE BAŞLADI

Gigi Hadid ile Zayn Malik, ilk olarak 2015 yılında birlikte olmaya başladı. Daha sonra yollarını ayıran çift, 2018'de tekrar bir araya geldi. Ama 2019 yılının ocak ayında ayrıldılar. Gigi Hadid o dönemde Tyler Cameron ile birlikte oldu. Daha sonra da ondan ayrıldı. Son iddialara göre de Hadid ile Malik tekrar bir araya geldi.