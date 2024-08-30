Gigi Hadid Bradley Cooper’ın kızıyla ilk kez görüntülendi! ‘Aile boyu aşk’

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Ünlü çift geçen eylülden beri ilişki dedikodularına konuy olmuş, bir süre paparazzilere yakalanmamak için gizli gizli görüştükten sonra el ele ortaya çıkarak aşklarını ilan etmişlerdi.

AŞKLARI AYLAR GEÇTİKÇE GİDEREK PERÇİNLENDİ

Bir yıldır yoğun işlerinden fırsat kaldıkça bir araya gelen Gigi Hadid ve Bradley Cooper’ın aralarındaki 20 yaşlık fark hayranlarını bu ilişkinin geleceği konusunda endişelendirse de görürnen o ki ünlü aşıklar için ortada böyle bir sorun yok.

Gig Hadid ve Bradley Cooper'ın aşkı bir yıldır devam ediyor

Hatta bu sabah manşetlere taşınan fotoğraflara bakılırsa Hadid ve Cooper artık ilişkilerinde bir sonraki aşamaya da çoktan geçmişler.

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SEVGİLİSİNİN KIZIYLA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Geçen hafa sonunu Blake Lively'nin 37. doğum gününü Taylor Swift'in Rhode Island'daki evinde kutlayarak geçiren mutlu çift, 49 yaşındaki aktörün yedi yaşındaki kızı Lea De Seine ve annesi Gloria Campano ile birlikte İtalya’nın Sardinya Adası’na tatile gitti.

İki sevgili yanlarına Bradley Cooper'ın annesi ve küçük kızını da alarak Sardinya Adası'na tatile gitti... Böylece Gigi Hadid sevgilisinin kızıyla ilk kez birlikte görüntülenmiş oldu

Özel jetten iner inmez lüks bir tekneyle Sardinya’ya geçen Gigi Hadid, Bradley Cooper ve minik Lea’ya Cooper’ın hiç yanından ayırmadığı annesi Gloria da eşlik etti.

Gözden Kaçmasın Arkadaş evinde gizli gizli buluşuyorlardı... Paraya kıyıp yeni aşk yuvası aldı Haberi görüntüle





BİR YILLIK İLİŞKİNİN DÖNÜM NOKTASI

Böylece 29 yaşındaki süper model ilk kez erkek arkadaşının küçük kızıyla birlikte görüntülenmiş oldu. Bradley Cooper’ın tek çocuğu olan Lea, bir başka ünlü model Irina Shayk’tan dünyaya gelmişti.

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Bradley Cooper ve Gigi Hadid yolculuk için kot pantolon ve tişörtleriyle rahat bir görüntü çizerken ünlü aktörün kızı Lea ise pembe bir elbise giymişti.

Hadid ve Cooper'ın bu "aile boyu" tatili artık ilişkilerinde yeni bir döneme girdiklerini gösteriyor

GIGI TATİLE KENDİ KIZINI GETİRMEDİ

Yolculukta ünlü çiftin yanında Gigi Hadid'in eski sevgilisi Zayn Malik'ten doğan ve bir ay sonra dört yaşına basacak olan kızı Khai ise yoktu.

Gigi Hadid kızları Khai’nin velayetini Zayn Malik’le yarı yarıya paylaşıyor. Ünlü model daha önce işlerinin çok yoğun olduğu dönemlerde kızlarına babasının baktığını ve bu işe bu kadar zaman harcayıp kızından ayrı kaldığı için modellik işlerindeki ücretini yüksek tuttuğunu söylemişti.

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“SEVGİLİSİNE O BÜYÜK SORUYU SORMAYA HAZIR”

Sevgilisinin kızıyla tatile çıkan Gigi Hadid ve Cooper’ın ilişkisi artık giderek ciddileşiyor. Söylenenlere göre Brdley Cooper bu yeni aşamaya geçen ilişkiyi daha da ciddileştirmeye kararlı.

Gigi Hadid ve Bradley Cooper'ı birbirlerine yakınlaştıran en önemli faktörlerden birinin kızları olduğu söyleniyordu... Çiftin yakın çevresine göre Cooper'ın kızı Lea minik Khai'yi çok seviyor ve ona ablalık yapıyormuş

Yakın çevresine göre artık kızıyla da rahatça bir araya gelen Gigi Hadid’e o “büyük soruyu” sormaya hazırlanan Bradley Cooper sırılsıklam aşık olduğu ünlü modelle hayatını birleştirmek istiyor.

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Aralarındaki yaş farkına rağmen ikisi de birer kız çocuğuna sahip olan iki yıldız isimin en baştan çabuk kaynaşmalarının nedenin de bu olduğu söyleniyordu. Bradley Cooper'ın bu ilişkiye çok inandığı ve Gigi Hadid'le evlenip onunla bir yuva kurmayı istediği söyleniyor

İKİ KIZLARINA BİR DE KARDEŞ Mİ YAPACAKLAR?

Dedikodulara göre usta aktör Gigi Hadid’in ailesinden de çoktan bu konuda onay almış hatta küçük kızı Khai’nin de kalbini kazanmış durumda.

Çiftin bu konuda hiç açıklama yapmamaış olmalarına rağmen iki çocuklu bu hayatlarını çok sevdiği üstelik yakın bir gelecekte evlenip bir de kendi çocuklarını yapmak istedileri şimdiden konuşulmaya başladı…