Gigi Hadid bebeğini paylaştı - Gigi Hadid'in sevgilisi Zayn Malik kimdir?

İlk olarak One Direction grubuyla ünlenen Zayn Malik, 12 Ocak 1993 tarihinde İngiltere’de doğdu. . Zayn Malik'in babası Pakistanlı Yaser Malik ve annesi İngiliz Trisha Malik'tir. Malik'in üç kız kardeşi var Doniya, Waliyha ve Safaa. Bradford'un East Bowling tarafında büyüdü. İlk okulda Lower Fields'a ve lisede Tong High School'a gitti. Pakistan asıllı İngiliz şarkıcı, One Direction adlı müzik grubunun eski üyesidir. Üyesi olduğu One Direction grubundan 25 Mart 2015 tarihinde ayrılma kararı aldı. İlk solo şarkısı Pillowtalk'ı (28 Ocak 2016) yayınlamıştı. Şarkı Billboard Hot 100 listesinde 1 numaraya yükselmiştir. 25 Mart 2016 tarihinde ilk albümü 'Mind Of Mine'ı yayınlamıştı. Albüm Billboard 200 listesinde 1 numara olmuştu.



Zayn Malik, dünyanın en çok kazanan modelleri arasında gösterilen Gigi Hadid'le sevgilidir. Üç kez ayrılan ve dördüncü kez barışan Gigi Hadid-Zayn Malik çiftinin kızları 2020 eylül ayında dünyaya geldi.