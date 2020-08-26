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Haber Giriş: 26.08.2020 - 18:01 | Son Güncelleme:

Gigi, bebek için gün sayıyor

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Gigi, bebek için gün sayıyor
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Zayn Malik ile ilk bebeklerini bekleyen model Gigi Hadid büyüyen karnını gözler önüne serdi.

Bir dargın bir barışık sevgilisi ile Zayn Malik ile bir süre önce barışan top model Gigi Hadid, anne olmak için gün sayıyor.

Gigi, bebek için gün sayıyor

İlk kez anne olmaya hazırlanan Hadid, büyüyen karnını gözler önüne seren pozlarını Instagram sayfasında paylaştı.

Gigi, bebek için gün sayıyor

Hadid geçtiğimiz ayın 26'sında çekilen pozlarını, çekimde görev alan arkadaşlarına yönelik teşekkür mesajıyla birlikte takipçilerinin beğenisine sundu. 

Gigi, bebek için gün sayıyor

Hadid'in bu pozlarına takipçilerinden iyi niyet mesajları ve beğeni yağdı.

 

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