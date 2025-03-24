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‘Gezip tozmaktan evlenemiyorlar’ deniyordu… Yılın düğününün ‘ağır’ konukları belli oldu

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#Jeff Bezos#Lauren Sanchez#Ünlü Düğünleri
‘Gezip tozmaktan evlenemiyorlar’ deniyordu… Yılın düğününün ‘ağır’ konukları belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2025 08:17

Dünyanın en zengin iş insanların biri olan Jeff Bezos ve ünlü bir televizyoncu olan nişanlısı Lauren Sanchez iki yıl süren nişanlılıklarının ardından en sonunda düğün kararı aldılar.

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Bu süreç o kadar uzadı ki en sonunda ünlü çift için “Sürekli gezip tozmaktan evlenmeyi unuttular” denmeye başlamıştı.

DÜĞÜN DAVETİYELERİ NİHAYET ORTAYA ÇIKTI

Jeff Bezos’un milyon dolarla harcayacağı söylenen ve yılın düğünü olacağı şimdiden belli olan düğünün davetiyeleri dağıtılmaya başladı.

‘Gezip tozmaktan evlenemiyorlar’ deniyordu… Yılın düğününün ‘ağır’ konukları belli oldu

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve nişanlısı Lauren Sanchez yaklaşık iki yıllık bir nişanlılık döneminin ardından düğün davetiyelerini gönderdi.

Mayıs 2023'te nişanlanan çiftin bu yaz İtalya'nın Venedik kentinde evleneceğini ve düğünün yıldızlarla dolu bir etkinlik olacağı ortaya çıktı.

‘Gezip tozmaktan evlenemiyorlar’ deniyordu… Yılın düğününün ‘ağır’ konukları belli oldu

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Düğünün Jeff Bezos’un 500 milyon dolarlık meşhur yatı Koru'da yapılabileceği söyleniyor.

MİLYONLUK DÜĞÜNÜN AĞIR KONUKLARI OLACAK

Düğün davetiyelerinin davetlilere yollanmaya başladığı söyleniyor ve davetliler arasında ABD Başkanı Donald Trump’tan Kim Kardashian'a kadar sayısız yıldız isim gelecek.

‘Gezip tozmaktan evlenemiyorlar’ deniyordu… Yılın düğününün ‘ağır’ konukları belli oldu

Jeff Bezos ve Lauren Sanchez’in yakın çevresi çiftin bu davetli listesiyle cesur bir hamle yaptıklarını ancak bunun kendi isimlerini bir marka haline getirmek isteyen ikili için beklenen bir hamle olduğunu söylüyor.

Hatta bu beklenen düğün için “Aşkla ilgili olduğu kadar nüfuz gösterisi” olduğu da konuşuluyor.

‘Gezip tozmaktan evlenemiyorlar’ deniyordu… Yılın düğününün ‘ağır’ konukları belli oldu

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GİZLİLİK SÖZLEŞMELERİ DE VAR

Bu gösterişli davetli listesine davetiyelerle birlikte bir de gizlilik sözleşmesi yollanmış. Davetlilerin düğün alanında uyması gereken sıkı kurallar olacağı tahmin ediliyor.

Buna büyük ihtimalle içeri cep telefonu sokmamak da dahil olabilir…

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Kim Kardashian'ın davet edilmekten “onur duyduğunu” ve bu vesileyle hemen ekibiyle birlikte düğün giysileri üzerinde çalışmaya başladığı konuşulmaya başladı.

‘Gezip tozmaktan evlenemiyorlar’ deniyordu… Yılın düğününün ‘ağır’ konukları belli oldu

Jeff Bezos Lauren Sanchez’e 20 karatlık, 2,5 milyon dolarlık bir yüzükle evlenme teklif etmiş, çiftin nişanlarına teknoloji devleri, ünlüler, devlet başkanları ve Bill Gates, Ari Emanuel, Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Andrew Garfield, Ürdün Kraliçesi Rania Al Abdullah ve Kris Jenner gibi isimler katılmıştı.

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#Jeff Bezos#Lauren Sanchez#Ünlü Düğünleri

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