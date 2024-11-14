Gezip tozmaktan evlenmeyi unuttular diyorlardı… Yılın düğününe çok az kaldı… ‘O gece gökten yıldızlar yağdıracaklar!’

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Amerikalı bir teknoloji milyarderi olan Bezos, e-ticaret devi Amazon'u kurarak ün kazandı, yüz milyarlarca dolarlık bir servete sahip oldu ve 2018 yılında 150 milyar dolarlık net servetiyle “tarihin en zengin adamı” unvanını elde etti.

DÜĞÜN TARİHİ NİHAYET ORTAYA ÇIKTI

Şimdilerde en zenginler listesinin zirvesinden ayrılmış olsa da milyarder iş insanının keyfine diyecek yok. Jeff Bezos ve nişanlısı Lauren Sanchez en sonunda merakla beklenen düğünlerinin ne zaman ve nerede yapılacağını duyurdu.

Dünyanın en zengin üçüncü kişisi olan Jeff Bezos 2019'dan beri birlikte olduğu ünlü televizyoncu Lauren Sanchez'le evlenmeye hazırlanıyor

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Dedikodu sitesi RadarOnline.com, ünlü çiftin “abartılı” olacağı şimdiden konuşulan düğünlerini ABD’de “tatil sezonu” olarak bilinen ve peş peşe Şükran Günü, Noel ve yılbaşı tatillerini kapsayan kasım sonundan ocak ayının ilk haftasına kadar süren tarih aralığında yapacaklarını yazdı.

Aşkları ortaya çıktığından beri sürekli tatilde olan ünlü çiftin gezmekten evlenemediği söyleniyordu

"GEZMEKTEN EVLENEMİYORLAR" DİYORLARDI

İlişkilerini kamuoyuna açıkladıktan ve nişanlandıktan sonra sürekli Bezos’un milyonlarca dolar değerindeki süper yatıyla Avrupa’nın ünlü kıyı şehirlerini gezerek tatil yapan ya da ABD sosyetesinin gözde kış tatili merkezi Aspen’de kayağa giden çiftin “gezmekten” düğün yapamadığı söyleniyordu.

Evlenmek için kış aylarını seçen çiftin düğünlerini de Aspen’de yapacakları ortaya çıktı.

ABD sosyetesinin gözde tatil yeri Aspen'de evlenmeye karar veren çiftin unutulmaz bir düüün planladığı ve bu özel geceye sayısız yıldızın katılacağı söyleniyor

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Şöhretleri ve servetleriyle dudak uçuklatan Jeff Bezos ve Lauren Sanchez şu sıralar düğüne çağıracakları Hollywood' dan ve iş dünyasından sayısız konuğun yer aldığı listeyi hazırlamakla meşguller…

HİÇBİR MASRAFTAN KAÇINMAYACAKLAR... DÜĞÜNE YILDIZLAR YAĞACAK!

Jeff Bezos’a yakın kaynaklar 60 yaşındaki Bezos ve 54 yaşındaki Sanchez’in yıldızlarla dolu düğünlerini titizlikle organize ettiklerini “Bu Noel'de Aspen'de bir kış harikalar diyarı düğününe hazırlanıyorlar. Abartılı bir tören planlıyorlar ve bunun için de hiçbir masraftan kaçınmıyorlar” diyor.

Bezos, 2019 yılında tüm servetini birlikte inşa ettiği ilk eşi Mackenzie Scott 'tan rekor bir tazminat ödeyerek ayrılmış hemen ardından da ünlü medya kişiliği, haber sunucusu ve eğlence muhabiri olan Lauren Sanchez ile aşkı bulmuştu.

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İKİSİNİN EVLİLİĞİ DE BU AŞK YÜZÜNDEN Mİ BİTTİ?

Bezos ve Sanchez arasındaki aşk, Sanchez'in iki çocuğunun olduğu 13 yıllık ilk kocası Patrick Whitesell'den boşanmasını tamamlama aşamasındayken filizlendi. Ancak hem Bezos’un hem de Sanchez’in aslında ikisi de evliyken aşk yaşamaya başladığı, hatta evliliklerinin de bu yüzden bittiği söylentileri uzun süre konuşuldu.

Jeff Bezos da Lauren Sanchez de adları birlikte anılmaya başladığında evliliklerini bitirmiş ya da bitirmek üzerindeydi... Ancak ikilinin aşklarının evlilikleri bitmeden başladığı ve boşanma sebeplerinin de bu olduğu konuşuldu

EVLİLİK TEKLİFİNİ "SÜPER" YATINDA YAPMIŞTI

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İlişkilerini 2019 yılında kamuoyuna duyuran çift, geçen yıl mayıs ayında, Güney Fransa'daki tatilleri sırasında nişanlandı ve Bezos Lauren Sanchez’e evlilik teklifini lüks süper yatında yaptı.

Bezos, Sanchez'e 2,5 milyon dolar değerinde çarpıcı bir pembe elmas yüzükle evlenme teklif etmişti.