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YÄ±llar önce cebinde "üç kuruÅŸ" parayla Ä°stanbul'a gelmiÅŸti: Åžimdi iki malikânenin hanÄ±mÄ± oldu

#Geri Halliwell#Spice Girls#Geri Horner
YÄ±llar Ã¶nce cebinde Ã¼Ã§ kuruÅŸ parayla Ä°stanbula gelmiÅŸti: Åžimdi iki malikÃ¢nenin hanÄ±mÄ± oldu

1990'larÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±ydÄ±... BeÅŸ tane genÃ§ kadÄ±n, ÅŸarkÄ±larÄ± ve danslarÄ±yla kelimenin tam anlamÄ±yla ortalÄ±ÄŸÄ± birbirine katÄ±yordu. 2000'lere gelindiÄŸinde ise artÄ±k her biri hem belki de hayal bile etmedikleri kadar servete hem de dÃ¼nya Ã§apÄ±nda bir ÅŸÃ¶hrete sahipti. Sonra hayat yollarÄ± ayrÄ±ldÄ±. Her biri Ã¼nlÃ¼ birer kiÅŸi olarak baÅŸka yollara yÃ¶neldi.Â 

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BÄ°R DÃ–NEM Ä°STANBUL'DA YAÅžADI
2000'lerde grup Ã¼yeleri zaman zaman yeniden bir araya gelseler de artÄ±k her biri kendisi iÃ§in bambaÅŸka yollar Ã§izmiÅŸti. Ä°ÅŸte onlardan biri daha diÄŸer dÃ¶rt arkadaÅŸÄ±yla birlikte adÄ±nÄ± dÃ¼nya Ã§apÄ±nda duyurmadan Ã¶nce kÄ±sa bir Ä°stanbul macerasÄ± yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±. Cebindeki 20 dolarla bir iÅŸ bulma umuduyla Ä°stanbul'a gelip, iki arkadaÅŸÄ±yla birlikte ortak bir ev kiralamÄ±ÅŸtÄ±. Sonra dÃ¶nemin Ã§ok izlenen yarÄ±ÅŸma programlarÄ±ndan birinde hosteslik yaptÄ±.

YÄ±llar Ã¶nce cebinde Ã¼Ã§ kuruÅŸ parayla Ä°stanbula gelmiÅŸti: Åžimdi iki malikÃ¢nenin hanÄ±mÄ± oldu

ARTIK BAÅžKA BÄ°R HAYATI VAR
ArdÄ±ndan Ã¼lkesine dÃ¶ndÃ¼ ve herkes onu o Ã¼nlÃ¼ mÃ¼zik grubunun Ã¼yesi olarak tanÄ±dÄ±. Åžimdi ise bir zamanlar Ã§alÄ±ÅŸmak iÃ§in baÅŸka bir Ã¼lkeye gitmek zorunda kalan o genÃ§ kadÄ±nÄ±n bambaÅŸka bir hayatÄ± var: Hatta Ã¶zetle sÃ¶ylersek milyarlÄ±k iki tane malikanenin hanÄ±mÄ± oldu.

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YÄ±llar Ã¶nce cebinde Ã¼Ã§ kuruÅŸ parayla Ä°stanbula gelmiÅŸti: Åžimdi iki malikÃ¢nenin hanÄ±mÄ± oldu

SEÃ‡ BAKALIM YARIÅžMASINDA HOSTESLÄ°K YAPTI
Bu anlatÄ±lan, 1990'larÄ± hatÄ±rlayanlarÄ±n hemen tahmin edebileceÄŸi gibi Spice Girls (Baharat KÄ±zlar) grubunun Ã¼yelerinden Geri Halliwell'Ä±n ya da evlendikten sonraki adÄ±yla Geri Horner'Ä±n hikayesi. 1990'larda Ä°stanbul'da yaÅŸayan ve o dÃ¶nemde SeÃ§ BakalÄ±m adlÄ± yarÄ±ÅŸmada hostes olarak Ã§alÄ±ÅŸan Geri Horner, Spice Girls ise ÅŸÃ¶hret oldu. Sonra hayatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdi. Åžimdi Horner, iki tane lÃ¼ks malikanenin hanÄ±mÄ± ve iki Ã§ocuÄŸuyla birlikte kendi iÅŸini kuran mutlu bir eÅŸ ve anne.

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YÄ±llar Ã¶nce cebinde Ã¼Ã§ kuruÅŸ parayla Ä°stanbula gelmiÅŸti: Åžimdi iki malikÃ¢nenin hanÄ±mÄ± oldu

YENÄ° PLANLARI VAR
Geri Horner, 2015 yÄ±lÄ±nda evlendiÄŸi F1 patronlarÄ±ndan Christian Horner ile birlikte gÃ¶steriÅŸli bir yaÅŸam sÃ¼rÃ¼yor. MÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±yla eskisi kadar iÃ§li dÄ±ÅŸlÄ± da deÄŸil artÄ±k. 49 yaÅŸÄ±ndaki Horner, bir sÃ¼redir sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±ndan da anlaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± gibi saÄŸlÄ±klÄ± yiyecek tarifleriyle gÃ¼ndemde. Hatta katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± The Great Celebrity Bake Off adlÄ± yemek piÅŸirme yarÄ±ÅŸnmasÄ±nÄ± kazandÄ±ktan sonra bu konuya daha fazla yoÄŸunlaÅŸtÄ±. EÅŸi Christian Horner ile birlikte biri Banbury; Oxfordshire diÄŸeri de Hertforshire'da olmak Ã¼zere iki tane kÄ±r malikaneleri olan Ã§iftin yepyeni bir planÄ± var ÅŸimdi.

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YÄ±llar Ã¶nce cebinde Ã¼Ã§ kuruÅŸ parayla Ä°stanbula gelmiÅŸti: Åžimdi iki malikÃ¢nenin hanÄ±mÄ± oldu

BÃœYÃœK BÄ°R SERA KURACAKLAR
Geri Halliwell ile Christian Horner ÅŸimdi malikanelerinden birinin bahÃ§esinde 30 bin sterlin deÄŸerinde bir sera kurmaya hazÄ±rlanÄ±yor. BÃ¶ylece kendi tÃ¼ketecekleri sebze ve meyveleri kendileri kullanmayÄ± hedefliyorlar. AslÄ±nda ÅŸu anda da bir seralarÄ± bulunan Ã§ift, bir sonraki adÄ±mda bunu geniÅŸletmeyi planlÄ±yor. Åžimdi bunu yapabilmek iÃ§in gerekli yasal izinlerin alÄ±nmasÄ±na kaldÄ± iÅŸ.

Daha önce serasÄ±nÄ± yÄ±kÄ±p yerine daha büyük bir tane inÅŸa ettirmeyi planlayan Horner çifti bu konuda izin alamayÄ±nca metrekareyi küçülterek yeni bir plan sundu. Åžimdi bunun için yetkililerin yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k yakmasÄ±nÄ± bekliyor.

YÄ±llar Ã¶nce cebinde Ã¼Ã§ kuruÅŸ parayla Ä°stanbula gelmiÅŸti: Åžimdi iki malikÃ¢nenin hanÄ±mÄ± oldu

ESKÄ° Ä°LÄ°ÅžKÄ°SÄ°NDEN BÄ°R KIZI, EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°NDEN DE BÄ°R OÄžLU VAR
Eski "Baharat KÄ±z" Geri Halliwell, bir sÃ¼redir ailesiyle birlikte kent dÄ±ÅŸÄ±nda, kÄ±rsal bir bÃ¶lgede yaÅŸÄ±yor. Christian Horner ile evliliÄŸinden Monty adÄ±nda beÅŸ yaÅŸÄ±nda bir oÄŸlu olan Halliwell'Ä±n eski sevgilisi Sacha Gervasi'den de Bluebell adÄ±nda 16 yaÅŸÄ±nda bir kÄ±zÄ± var.

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YÄ±llar Ã¶nce cebinde Ã¼Ã§ kuruÅŸ parayla Ä°stanbula gelmiÅŸti: Åžimdi iki malikÃ¢nenin hanÄ±mÄ± oldu

ATLARI VE MAYMUNLARI VAR
Geri Halliwell, ailesiyle birlikte sebze ve meyve yetiÅŸtirmenin yanÄ± sÄ±ra Ã§eÅŸitli hayvanlarÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± bir Ã§iftlik hayatÄ± yaÅŸÄ±yor. Atlara Ã¶zel bir sevgisi olan Halliwell, malikanesindeki Ã¶zel bÃ¶lÃ¼mde Betsy, Bobby ve Nelly adÄ±nda Ã¼Ã§ tane de maymun besliyor. Eski "baharat kÄ±z" kÄ±rsal bÃ¶lgedeki malikanelerinde Ã§ektiÄŸi fotoÄŸraflarÄ± da zaman zaman sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±yor.
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YÄ±llar Ã¶nce cebinde Ã¼Ã§ kuruÅŸ parayla Ä°stanbula gelmiÅŸti: Åžimdi iki malikÃ¢nenin hanÄ±mÄ± oldu

MUTLU EVLÄ°LÄ°K
Geri Halliwell, TÃ¼rkiye'den Ã¼lkesine dÃ¶ndÃ¼kten sonra Spice Girls grubuyla Ã¼n kazandÄ±. Grubun ilk daÄŸÄ±lmasÄ±ndan sonra kariyerine solo olarak devam etmek isteyen Halliwell, o dÃ¶nemde Ã¶zel hayatÄ±yla da gÃ¼ndeme geldi sÄ±k sÄ±k. Formula 1 patronlarÄ±ndan Christian Horner ile evlendi. Bu da Halliwell'Ä±n hayatÄ±nda bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± oldu. Åžimdi kocasÄ±, minik oÄŸlu ve Ã¶nceki iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ±yla birlikte 15'inci yÃ¼zyÄ±ldan kalma muhteÅŸem bir malikanede aristokrat hayatÄ± yaÅŸÄ±yor. Bazen kendilerine ait geniÅŸ arazide ata biniyor, bazen lÃ¼ks aracÄ±yla gezintiye Ã§Ä±kÄ±yor.

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YÄ±llar Ã¶nce cebinde Ã¼Ã§ kuruÅŸ parayla Ä°stanbula gelmiÅŸti: Åžimdi iki malikÃ¢nenin hanÄ±mÄ± oldu


BEÅž GENÃ‡ KADIN ÅžARKILARIYLA DÃœNYAYI SALLADI
Yeri gelmiÅŸken bir dÃ¶nem mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±na damgasÄ±nÄ± vuran Spice Girls (Baharat KÄ±zlar) grubunda kimlerin yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da bir hatÄ±rlayalÄ±m. Grubun en gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde Ã¼yesi Victoria Beckham, David Beckham ile evlendi ve dÃ¶rt Ã§ocuk sahibi oldu. Ã‡ift, birlikte moda dÃ¼nyasÄ±na adÄ±m attÄ±. Melanie Brown (soldan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼), bir yandan mÃ¼zik kariyerini sÃ¼rdÃ¼rse de daha Ã§ok sorunlu evliliÄŸiyle gÃ¼ndeme geldi. Jimmy Gulzar ile yaptÄ±ÄŸÄ± evlilik iki yÄ±lda bitti. ArdÄ±ndan da kendisine ÅŸiddet uygulayan Stephen Belafonte ile olaylÄ± bir ÅŸekilde boÅŸanmasÄ±yla gÃ¼ndeme geldi. Melanie Brown, bir sÃ¼redir aile iÃ§i ÅŸiddetle ilgili farkÄ±ndalÄ±k kampanyalarÄ±yla gÃ¼ndeme geliyor.

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YÄ±llar Ã¶nce cebinde Ã¼Ã§ kuruÅŸ parayla Ä°stanbula gelmiÅŸti: Åžimdi iki malikÃ¢nenin hanÄ±mÄ± oldu

Grubun diÄŸer Ã¼yesi Emma Bunton (soldan ikinci) geÃ§en yÄ±l Jade Jones ile evlendi. Spice Girls'Ã¼n belki de en sakin Ã¼yesi olan Melanie Chisholm (en solda) ise gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±ndaki kariyerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

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#Geri Halliwell #Spice Girls#Geri Horner

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