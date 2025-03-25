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Gerçek bir aşk çocuğu doğurmuş... Yemek yerken bile birbirlerinden ayrılamadılar

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#Gisele Bündchen#Joaquim Valente#Tom Brady
Gerçek bir aşk çocuğu doğurmuş... Yemek yerken bile birbirlerinden ayrılamadılar
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2025 09:26

Dünyanın çok kazanan modellerinden biri olma unvanını yıllardır kimseye kaptırmayan Gisele Bündchen, şu sıralar hayatının en mutlu dönemini yaşıyor...

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Kocası Tom Brady ile yollarını ayırdıktan sonra jiu jitsu eğitmeni olan sevgilisi Joaquim Valente ile bir erkek bebek sahibi olan Bündchen, kelimenin tam anlamıyla mutluluktan uçuyor.

44 yaşındaki Brezilyalı model önceki gün sevgilisi Valente ile çıktığı yat gezisinde objektiflere takıldı.

Gerçek bir aşk çocuğu doğurmuş... Yemek yerken bile birbirlerinden ayrılamadılar

MİLYONLUK YATTA AŞK GÖSTERİSİ
Eski kocası Brady ile evliliğinden iki çocuk annesi olan Bündchen, üçüncü çocuğunun babası olan  Valente ile kelimenin tam anlamıyla aşk gösterisi sergiledi.

Kısa süre önce satın aldıkları 1.2 milyon dolarlık yatın güvertesinde öğle yemeği yiyen Bünchen ile Valente, paparazzilerin uzaktan kendilerini görüntüleme ihtimaline bile aldırmadan romantik anlar yaşadı.

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Birbirlerine sarılıp öpücüklere boğan çift, bir ara da güvertede uzanıp sarmaş dolaş güneşlendi.

İlk bebeklerine kavuşan Gisele Bündchen ile Joaquim Valente, yemek yerken bile birbirlerinden hiç uzak duramadı.

Bündchen'ın, daha geçen ay doğum yapmasına rağmen eski formuna çoktan kavuşmuş olması da dikkatlerden kaçmadı.

Gerçek bir aşk çocuğu doğurmuş... Yemek yerken bile birbirlerinden ayrılamadılar

BEBEK DOĞMADAN KISA SÜRE ÖNCE BU YATI SATIN ALDILAR
Bündchen ile Valente, güvertesinde romantik anlar yaşadıkları yatı geçen ay satın almıştı. Bu gösterişli yata sahip olmaları ile yeni doğan bebeklerine kavuşmaları arasında da çok uzun zaman geçmedi.

Bündchen ile Valente, ilişkilerinin ilk meyvesinin adını henüz tam olarak açıklamadı. Fakat People dergisinin haberine göre bebeğin ikinci adı River (Nehir).

Gisele Bündchen, 2009 yılında Amerikan Futbolu sahalarının yıldızı Tom Brady ile evlendi. Brady, Bündchen uğruna o sırada hamile olan sevgilisi Bridget Moynahan'ı bile terk etti.

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Gerçek bir aşk çocuğu doğurmuş... Yemek yerken bile birbirlerinden ayrılamadılar

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ESKİ SEVGİLİNİN GÖZYAŞLARI ÜZERİNE YUVA KURDULAR
Bündchen ile Brady'nın yuvası yıllar boyunca mutlu bir şekilde ayakta kaldı. Bu süreçte çiftin Benjamin ve Vivian adında iki tane çocuğu oldu.

Fakat Bündchen ile Brady, 2022 yılında boşandı.

Ünlü model, bu boşanmanın kendisi için büyük bir rahatlama ve özgürleşme anlamına geldiğini söyledi yakın çevresinin ileri sürdüğüne göre.

Yine onların iddiasına bakılırsa  Bündchen, Brady ile evliyken uzun süre onun gölgesinde kaldığını hissediyordu.

Fakat yine Bündchen,   Brady ile yaşadığı evlilik için de ondan dünyaya gelen çocukları için de minnettar olduğunu kimseden saklamıyor.

Gerçek bir aşk çocuğu doğurmuş... Yemek yerken bile birbirlerinden ayrılamadılar

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OĞLU SAYESİNDE TANIŞTI: Bündchen ile Valente, ünlü modelin oğlu Benjamin sayesinde tanıştı. Oğlunun gittiği jui jitsu kursunun sahibi olan Joacqim Valente ile tanıştıktan sonra önce bu spora sonra da yakışıklı eğitmenine ilgi duymaya başladı. Bündchen ile Valente, 2023 yılından bu yana aşk yaşıyorlar.

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#Gisele Bündchen#Joaquim Valente#Tom Brady

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