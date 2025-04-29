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Elleri toprakla buluştu, aradığı huzuru buldu... Milyonluk bahçesinde değerli sebzeleri var

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#Victoria Beckham#David Beckham#Çiftliği Olan Ünlüler
Elleri toprakla buluştu, aradığı huzuru buldu... Milyonluk bahçesinde değerli sebzeleri var
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2025 10:16

Bütün hayatlarını spot ışıkları altında sürdüren ünlülerin birçoğunun özellikle son yıllarda kendilerini doğanın kollarına bıraktığını bilmeyen yok artık.

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Bazıları temelli çiftlik hayatına geçiyor, bazıları da bir ayağı büyük şehirde bir ayağı doğada yaşıyor...

Tabii ki böyle bir akım olur da gösteri dünyasının en ünlü ve varlıklı çiftlerinden biri olan Victoria ve David'in bundan geri kalması düşünülemez...

Elleri toprakla buluştu, aradığı huzuru buldu... Milyonluk bahçesinde değerli sebzeleri var

KENDİ ELLERİYLE YETİŞTİRDİĞİ SEBZELERİ GÖSTERDİ
Çiftin, Cotswolds'taki milyon dolarlık kır evi de özellikle David Beckham'ın doğa ve çiftçilik tutkusu için önemli bir merkez oldu.

Hatta durum öyle bir hale geldi ki David Beckham, zaman zaman sosyal medya üzerinden kendi elleriyle yetiştirdiği sebze ve meyvelerin son halini takipçileriyle paylaşıyor.

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David Beckham, geçtiğimiz gün de Cotswold'daki evinin arazisinde yetiştirdiği turpları Instagram sayfasından herkese gösterdi.

David'in canla başla çalıştığı bu bahçe ünlü çiftin Cotswold'daki 12 milyon sterlinlik evlerini çevreleyen arazide yer alıyor.

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Elleri toprakla buluştu, aradığı huzuru buldu... Milyonluk bahçesinde değerli sebzeleri var

TOPRAĞI DA VERİMLİ
Daha önce de yine sosyal medyadan paylaştığına göre David, bahçesinde patates, lahana, havuç ve karnabahar gibi sebzeler de yetiştiriyor.

Bunların yanı sıra Victoria ve David Beckham, çiftliklerinde geniş bir tavuk kümesine de yer verdi.

Beckham çiftinin bir de Cotswold'da ahırdan bozma bir kır evi bulunuyor. Ama tabii "ahırdan bozma" kısmı lafın gelişi.

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Elleri toprakla buluştu, aradığı huzuru buldu... Milyonluk bahçesinde değerli sebzeleri var

Beckham ailesinin kır evinin arazisinde bir de tavuk kümesi bulunuyor.

Elleri toprakla buluştu, aradığı huzuru buldu... Milyonluk bahçesinde değerli sebzeleri var

BÜYÜK BİR TADİLATTAN GEÇTİ
Çift burayı aldığında burası gerçekten de eski bir ahırdı. Fakat sonra yoğun bir renovasyon faaliyetinden sonra 9 odalı bir kır evine dönüştü. Aile, yeni yıl, doğum günü gibi kutlamaları genellikle bu evde yapıyor.

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Ev kelimenin tam anlamıyla eski ile yeninin ustaca birleşimini sergiliyor. Tarihselliğin içine modern dokunuşlar katılmış

Kır evinin oturma odası güneşin ışıklarıyla yıkanıyor. Geniş camlı kapı ise önündeki geniş bahçeye açılıyor.

Kır evinin iç kısmında büyük bir şömine ve tuğla duvarlar yer alıyor. Bahçe ise barbekü partileri için.

Elleri toprakla buluştu, aradığı huzuru buldu... Milyonluk bahçesinde değerli sebzeleri var

David  Beckham, arazisine bir de sauna yaptırdı.

 

 

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#Victoria Beckham#David Beckham#Çiftliği Olan Ünlüler

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