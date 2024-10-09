GerÃ§ek dÃ¼nya peri masallarÄ±na benzer mi hiÃ§ HayatlarÄ± Ã§oktan ayrÄ±ldÄ±

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Beklenen gÃ¼n geldi Ã§attÄ±...

O zamana kadar Ã§Ä±lgÄ±n bir hayat sÃ¼ren ama yine de annesini Ã§ocukken kaybettiÄŸi iÃ§in onun hayranlarÄ± tarafÄ±ndan "baÄŸÄ±rlara basÄ±lan" o genÃ§ adam; yanÄ±nda esmer gÃ¼zeli karÄ±sÄ±yla halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±p mutluluÄŸunu paylaÅŸÄ±yordu.

Ãœstelik olupÂ bitenler gerÃ§ekten de peri masalÄ±nÄ± Ã§aÄŸrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yordu. GenÃ§ adam prens, evlendiÄŸi kadÄ±n ise her ne kadar Ã¼nlÃ¼ bir oyuncu da olsa herhangi bir soylu aileden gelmiyordu.Â

Herkes o gÃ¼n bir peri masalÄ±nÄ±n gerÃ§eÄŸe dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼... Ä°ki genÃ§ bÃ¼yÃ¼k bir aÅŸkla kurduklarÄ± yuvalarÄ±nda yaÅŸayÄ±p gideceklerdi.

Ama aradan geÃ§en altÄ± yÄ±l iÃ§inde olaylar pek de Ã¶yle geliÅŸmedi.

Belirli aralÄ±klarla iki Ã§ocuklarÄ± oldu ama hayatlarÄ±nda da Ã§ok ÅŸey deÄŸiÅŸti. Son dÃ¶rt yÄ±ldÄ±r, ÅŸimdiye kadar akla hayale bile gelmeyecek sÃ¶ylentilerin merkezinde yer alÄ±yorlar artÄ±k.

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EVLÄ°LÄ°KLERÄ°YLE Ä°LGÄ°LÄ° KÃ–TÃœ Ä°DDÄ°ALAR DOLANIYOR

Tabii ki onlarÄ± yÄ±llardÄ±r takip eden herkes anladÄ± Prens Harry ile Meghan Markle'dan sÃ¶z ettiÄŸimizi...

MilyonlarÄ± gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde bÄ±rakÄ±p hayata veda eden 'gÃ¶nÃ¼llerin prensesi' Diana'nÄ±n iki oÄŸlundan kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼ olan Harry ve karÄ±sÄ± Meghan Markle...Â

AÄŸabeyi Prens William'Ä±n Kate Middleton ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdiÄŸi gÃ¶steriÅŸli dÃ¼ÄŸÃ¼nden yedi yÄ±l sonra Meghan Markle ile evlendi Harry.

Her ne kadar kocasÄ± Charles'tan istediÄŸi sevgiyi gÃ¶rmemiÅŸ bu dÃ¼nyadan erkenden ayrÄ±lmÄ±ÅŸ olsa da Diana'nÄ±n iki yetim Ã§ocuÄŸunun artÄ±k kendi ailelerini kurmuÅŸlardÄ±.Â

2018 yÄ±lÄ±nda evlenip iki Ã§ocuk sahibi olan Harry ile Meghan, son dÃ¶rt yÄ±ldÄ±r artÄ±k ABD'de yaÅŸÄ±yorlar. Ä°ngiliz kraliyet ailesi ile aralarÄ± da Ã¶yle Ã§ok iyi deÄŸil. Ãœstelik bu gerilim kÄ±sa sÃ¼rede dÃ¼zelecek gibi gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor.

Harry ile Meghan, ABD'ye taÅŸÄ±ndÄ±ktan sonra birbirlerine daha fazla baÄŸlanmÄ±ÅŸ bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sergiliyorlardÄ±. Fakat Ã§iftle ilgili Ã§ok tuhaf iddialar da ortada dolaÅŸmÄ±yor deÄŸil.

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AYRI HAYATLAR YAÅžADIKLARI Ä°LERÄ° SÃœRÃœLÃœYOR

Bunlardan birine bakÄ±lÄ±rsa tanÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra Ã§ok kÄ±sa sÃ¼rede evlenen Harry ile Meghan artÄ±k ayrÄ± hayatlar yaÅŸÄ±yorlar.

Bir baÅŸka deyiÅŸle dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼ndeki her Ã¼nlÃ¼ Ã§ift hakkÄ±nda ortaya atÄ±lan 'aralarÄ± kÃ¶tÃ¼' ya da 'boÅŸanmak Ã¼zereler' tarzÄ± sÃ¶ylentilerin merkezinde ÅŸimdi Harry ile Meghan var.

Radar Online adlÄ± internet sitesinin haberine gÃ¶re Sussex Ã§ifti bir sÃ¼redir birbirlerinden baÄŸÄ±msÄ±z hayatlar sÃ¼rÃ¼yorlar.

Harry aslÄ±nda baÅŸlarda karÄ±sÄ±nÄ±n memleketi ABD'de mutluydu ama artÄ±k hayatÄ± sÄ±radanlaÅŸmaya baÅŸladÄ±. Ãœstelik doÄŸup bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°ngiltere'yi ve oradaki arkadaÅŸlarÄ±nÄ± da Ã§ok Ã¶zlÃ¼yor. Daha da Ã¶tesi orayaÂ dÃ¶nmek istiyor. Ama buna Meghan Markle yanaÅŸmÄ±yor.

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'ASLINDA YAPTIKLARINDAN NEFRET EDÄ°YOR'

Ã‡iftle ilgili baÅŸka bir iddia da Harry'nin karÄ±sÄ±yla birlikte dijital platformlar iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ve sÃ¼rekli ailesini kÃ¶tÃ¼lediÄŸi o programlardan da aslÄ±nda nefret ediyor.

Siteye konuÅŸan kaynaklara gÃ¶re Harry, biraz da bu yÃ¼zden karÄ±sÄ±ndan ayrÄ± olarak bazÄ± turlara Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±. Bunun son Ã¶rneÄŸi de geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde sergilendi.

Meghan Markle bir Ã§ocuk hastanesinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na yalnÄ±z baÅŸÄ±na gitti. Harry de bu sÄ±rada bir Afrika turuna Ã§Ä±ktÄ±.

Sussex Ã§ifti ile ilgili sÃ¶ylentilere bakÄ±lÄ±rsa artÄ±k eskisinden Ã§ok daha fazla birbirlerinden ayrÄ± vakit geÃ§iriyorlar.

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BÃ¼tÃ¼n "aralarÄ± soÄŸuk" sÃ¶ylentileri bazÄ± kaynaklar tarafÄ±ndan ÅŸiddetle yalanlanÄ±yor. Bu dedikodularÄ±n da Ã§iftin aldÄ±ÄŸÄ± son kararla ilgili olduÄŸu belirtiliyor bazÄ± kaynaklar tarafÄ±ndan.

Buna gÃ¶re Harry ve Meghan, iÅŸ hayatlarÄ±nda artÄ±k daha fazla ayrÄ± yollarda yÃ¼rÃ¼yecekler. Durum bÃ¶yle olunca da haklarÄ±nda evliliklerinin sarsÄ±ntÄ± geÃ§irdiÄŸi sÃ¶ylentileri yayÄ±lÄ±yor.

Durmadan Ä°ngiliz kraliyet ailesinin baÅŸÄ±nÄ± aÄŸrÄ±tan Harry ile Meghan hakkÄ±ndaki son sÃ¶ylentiler bu yÃ¶nde. Ama onlar o kadar dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde bir hayat sÃ¼rÃ¼yorlar ki haklarÄ±ndaki iddialar bitmeyecek gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

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Ã–te yandan hiÃ§bir evliliÄŸin sorunsuz yÃ¼rÃ¼mediÄŸini, Ã§iftlerin birbirleriyle tartÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n normal olduÄŸunu hatta bunun evliliÄŸi ayrÄ± bir heyecan getirdiÄŸini savunanlar da var. Onlara gÃ¶re Harry ile Meghan da her ne kadar Ã¼nlÃ¼ olsalar da her Ã§iftin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlarÄ± yaÅŸÄ±yor

BakalÄ±m Meghan Markle ile Prens Harry, daha ne tÃ¼rden sÃ¶ylentilerle gÃ¼ndemi iÅŸgal etmeyi sÃ¼rdÃ¼recekler.

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Meghan Markle geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde bir Ã§ocuk hastanesinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na yalnÄ±z baÅŸÄ±na katÄ±ldÄ±.Â

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