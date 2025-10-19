Gerçek aşkı buldu, gözü hiçbir şey görmüyor… ‘Benim sevgilim dünyanın en güzel kadını’

Haberin Devamı

Bir yandan da ikisinin işleri de çok yoğun olduğu için sürekli hasret çekmek zorunda kalıyorlar.

Son zamanların en gözde aşıkları Dua Lipa ve Callum Turner için işten aşka fırsat bulup görüşmek zor.

Yine de bir film çeker, biri de dünyanın dört bir yanında konser verirken bile yan yana gibi hissetmenin yollarını arayıp buluyorlar.

Callum Turner verdiği son röportajda Dua Lipa’yla aşkını anlatırken onunla ilk buluşmalarından yoğun programlarına ve sürekli ayrı kalmalarına rağmen aşklarını nasıl sürdürdüklerine kadar her şeyi anlattı.

İngiliz oyuncu nişanlısı Dua Lipa ile yaşadığı aşktan bahsederken onu “dünyanın en güzel kadını” olarak anlattı ve gerçek aşkı yaşadıklarını söyledi.

35 yaşındaki oyuncu, 30 yaşındaki pop yıldızıyla Ocak 2024'te çıkmaya başladı ve çift, bu yılın haziran ayında nişanlandıklarını doğruladı.

Ünlü aşıklar tıpkı aşk filmlerindeki gibi tesadüfen defalarca karşılaşmışlar, tanışamadan birbirlerinin yanından geçip gitmişlerdi.

Sonra da ikisinin de hayatında kimse yokken bir kez daha karşılaştıklarında o “şimşekler” çaktı ve birbirlerine hemen aşık oldular.

Ortak bir arkadaşlarının doğum gününde masada yan yana denk gelmişler, sohbet ederken aynı anda aynı romanı okuduklarını fark etmişlerdi.

Sohbete başladıklarında saatlerin nasıl geçtiğini anlamadılar. Zaten sonra da işleri el verdikçe birbirlerinden hiç ayrılmadılar.

Haziran ayında nişanlanan çift evliliklerini aceleye getirmek istemediklerini söylüyor.

Dua Lipa şu anda ABD’de turnede ve yeni yıla kadar sürekli konser verecek. Callum Turner da film çalışmalarına devam ediyor.

Bir araya gelemeyince telefonlarına sarılıp görüntülü konuşan ünlü aşıklar hasrete dayanamayınca da her şeyi bir kenara bırakıp bir şekilde buluşmayı başarıyor.

Kısacık da olsa kaçamak yapıp işlerini bir kenara bırakıp sevgilisinin yanına koşan Callum Turner “Yoğun da olsanız, yorulsanız da sorun değil çünkü güzel vakit geçirecek ve güzel anılar biriktireceksiniz. Buna her zaman değer” diyor.

Callum Turner gerçek aşkı anlatırken bunu “küçük ve büyük şeylerin bir karışımı” diye anlatıyor ve “Bence gerçek aşk küçük anlar ve tutarlılıktır. Tek bir büyük, kapsamlı şey olamaz. Tüm küçük ve büyük şeyler bir arada, bir karışım, değil mi? Bence gerçek aşk budur” diyor.

Dua Lipa zaten nişan haberlerini duyururken bunu “Onunla bir hayat kurmak, birlikte yaşlanmak ve sonsuza dek en yakın arkadaş olmak çok özel bir duygu” demiş, Callum Turner’a çok aşık olduğunu söylemişti.

Ünlü şarkıcı kimi zaman bu aşktan korktuğunu çünkü savunmasız hale geldiğini ama kalbini sonuna kadar sevdiği adama açtığını da anlatmıştı.