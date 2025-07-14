Gerçek aşkı 50 yaşından sonra buldular… 29 yıl sonra onu gördüğü anı ilk günkü gibi hatırlıyor

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Barbra Streisand ve James Brolin'in aşk hikayesi, Hollywood'da nadir görülen, uzun soluklu ve mutlu ilişkilerden biri…

İkisinin başından da evlilikler geçmişken, çocuklarını büyütüp artık olgunluk yaşlarının tadını çıkarırken tanışan ikili kısa bir süre önce 27’nci evlilik yıl dönümlerini kutladılar.

Onları bu büyük aşka düşüren ise iki yıl öncesinde yani tam 29 sene önce arkadaşlarının ayarladığı bir randevu olmuştu.

Birbirlerini hiç tanımazken ortak bir arkadaşlarının çöpçatanlık yapmasıyla bir akşam yemeğinde bir araya gelen efsane aşıklar o günden sonra bir daha ayrılmadılar.

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Takvimler 1996’yı gösteriyordu ve Barbra Streisand 54, James Brolin ise 56 yaşındaydı…

Barbra Streisand ileride kocası olacak Brolin'i görür görmez dağınık ve yeni kesilmiş saçlarını fark etmiş ve kendini tutamayıp ona "Saçını kim mahvetti?" diye sormuştu.

Bir ilk randevuda söylenecek ilk söz olmayacak bu cümle ise aslında büyük aşklarının fitilini yakan ilk şey olmuştu.

James Brolin bu dürüstlükten çok etkilenmiş ve ona anında aşık olmuştu. İkili, o gecenin geri kalanında başka kimseyle konuşmadan sabaha kadar sohbet ettiler.

Ünlü çift tanıştıktan tam iki yıl sonra, 1 Temmuz 1998'de, Barbra Streisand'ın Malibu, California'daki evinin arka bahçesinde özel bir törenle evlendiler. Düğünlerine John Travolta, Kelly Preston, Tom Hanks, Rita Wilson ve Marlon Brando gibi ünlü isimler katıldı.

O günden bu yana, Barbra Streisand ve James Brolin Hollywood'un en sağlam evliliklerinden birini sürdürüyor ve ilk günkü mutluluklarından da hiç vazgeçmemişler.

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James Brolin, bu 30 yılan yaklaşan aşk ve çeyrek asrı deviren mutluluğun sırrını “yatağa yatırım yapmak” diyerek açıklamış, sonra da “İkimiz de geç kalkmayı severiz, işlerimizi bile yataktan yaparız” diyerek şaka yaptığını itiraf etmişti.

Usta aktör Barbara Streisand’ın evlilikleri boyunca onu hiç sıkmadığını ve incir çekirdeğini doldurmayacak şeyler yüzünden tartışma yaratmak yerine sevgi dolu yanını ortaya koyup hep verici davrandığını söylüyor.

Barbra Streisand ise kocasını anlatırken onun çekici, düşünceli ve başarısından rahatsız olmayan, aksine onu destekleyen bir adam olduğunu söylüyor.

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İşte Brolin’i iki, Streisand’ı ise bir başarısız evlilikten sonra yeniden “evet” demeye ikna eden de bunlar olmuş. Ve geç buldukları aşkın kıymetini iyi bilen çift hep mutluluğa doğru yürümekten hiç vazgeçmemiş.

Artık James Brolin 84, Barbara Streisand ise 83 yaşındalar ancak onları birlikte gören genç aşıklardan hiç farkları olmadığını hemen anlayabiliyor.

Ünlü çiftin önceki evliliklerinden çocukları var: Streisand'ın Elliott Gould'dan Jason Gould adında bir oğlu, Brolin'in ise önceki evliliklerinden Josh Brolin dahil üç çocuğu bulunmakta.