×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Gerçek aşkı 50 yaşından sonra buldular… 29 yıl sonra onu gördüğü anı ilk günkü gibi hatırlıyor

Güncelleme Tarihi:

#Barbra Streisand#James Brolin#Uzun Evliliğin Sırrı
Gerçek aşkı 50 yaşından sonra buldular… 29 yıl sonra onu gördüğü anı ilk günkü gibi hatırlıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2025 14:01

Hollywood’un iki efsane ismi ilerleyen yaşlarına rağmen hâlâ genç aşıklar gibi mutlu mesut yaşamaya devam ediyorlar. Üstelik buldukları bu mutluluğu birçokları artık “bizden geçti” diyerek aşktan vazgeçtiği yaşta yakaladılar.

Haberin Devamı

Barbra Streisand ve James Brolin'in aşk hikayesi, Hollywood'da nadir görülen, uzun soluklu ve mutlu ilişkilerden biri…

İkisinin başından da evlilikler geçmişken, çocuklarını büyütüp artık olgunluk yaşlarının tadını çıkarırken tanışan ikili kısa bir süre önce 27’nci evlilik yıl dönümlerini kutladılar.

Gerçek aşkı 50 yaşından sonra buldular… 29 yıl sonra onu gördüğü anı ilk günkü gibi hatırlıyor

Onları bu büyük aşka düşüren ise iki yıl öncesinde yani tam 29 sene önce arkadaşlarının ayarladığı bir randevu olmuştu.

Birbirlerini hiç tanımazken ortak bir arkadaşlarının çöpçatanlık yapmasıyla bir akşam yemeğinde bir araya gelen efsane aşıklar o günden sonra bir daha ayrılmadılar.

Gerçek aşkı 50 yaşından sonra buldular… 29 yıl sonra onu gördüğü anı ilk günkü gibi hatırlıyor

Haberin Devamı

Takvimler 1996’yı gösteriyordu ve Barbra Streisand 54, James Brolin ise 56 yaşındaydı…

Barbra Streisand ileride kocası olacak Brolin'i görür görmez dağınık ve yeni kesilmiş saçlarını fark etmiş ve kendini tutamayıp ona "Saçını kim mahvetti?" diye sormuştu.

Bir ilk randevuda söylenecek ilk söz olmayacak bu cümle ise aslında büyük aşklarının fitilini yakan ilk şey olmuştu.

Gerçek aşkı 50 yaşından sonra buldular… 29 yıl sonra onu gördüğü anı ilk günkü gibi hatırlıyor

James Brolin bu dürüstlükten çok etkilenmiş ve ona anında aşık olmuştu. İkili, o gecenin geri kalanında başka kimseyle konuşmadan sabaha kadar sohbet ettiler.

Gözden KaçmasınBabası, ağabeyi ve üvey annesi büyük birer yıldız… Ünlü ailesi lüks içinde yaşarken o yıllardır sokaklarda sefalet çekiyorBabası, ağabeyi ve üvey annesi büyük birer yıldız… Ünlü ailesi lüks içinde yaşarken o yıllardır sokaklarda sefalet çekiyor!Haberi görüntüle

Ünlü çift tanıştıktan tam iki yıl sonra, 1 Temmuz 1998'de, Barbra Streisand'ın Malibu, California'daki evinin arka bahçesinde özel bir törenle evlendiler. Düğünlerine John Travolta, Kelly Preston, Tom Hanks, Rita Wilson ve Marlon Brando gibi ünlü isimler katıldı.

Gerçek aşkı 50 yaşından sonra buldular… 29 yıl sonra onu gördüğü anı ilk günkü gibi hatırlıyor

O günden bu yana, Barbra Streisand ve James Brolin Hollywood'un en sağlam evliliklerinden birini sürdürüyor ve ilk günkü mutluluklarından da hiç vazgeçmemişler.

Haberin Devamı

James Brolin, bu 30 yılan yaklaşan aşk ve çeyrek asrı deviren mutluluğun sırrını “yatağa yatırım yapmak” diyerek açıklamış, sonra da “İkimiz de geç kalkmayı severiz, işlerimizi bile yataktan yaparız” diyerek şaka yaptığını itiraf etmişti.

Gerçek aşkı 50 yaşından sonra buldular… 29 yıl sonra onu gördüğü anı ilk günkü gibi hatırlıyor

Usta aktör Barbara Streisand’ın evlilikleri boyunca onu hiç sıkmadığını ve incir çekirdeğini doldurmayacak şeyler yüzünden tartışma yaratmak yerine sevgi dolu yanını ortaya koyup hep verici davrandığını söylüyor.

Barbra Streisand ise kocasını anlatırken onun çekici, düşünceli ve başarısından rahatsız olmayan, aksine onu destekleyen bir adam olduğunu söylüyor.

Haberin Devamı

Gerçek aşkı 50 yaşından sonra buldular… 29 yıl sonra onu gördüğü anı ilk günkü gibi hatırlıyor

İşte Brolin’i iki, Streisand’ı ise bir başarısız evlilikten sonra yeniden “evet” demeye ikna eden de bunlar olmuş. Ve geç buldukları aşkın kıymetini iyi bilen çift hep mutluluğa doğru yürümekten hiç vazgeçmemiş.

Artık James Brolin 84, Barbara Streisand ise 83 yaşındalar ancak onları birlikte gören genç aşıklardan hiç farkları olmadığını hemen anlayabiliyor.

Gerçek aşkı 50 yaşından sonra buldular… 29 yıl sonra onu gördüğü anı ilk günkü gibi hatırlıyor

Ünlü çiftin önceki evliliklerinden çocukları var: Streisand'ın Elliott Gould'dan Jason Gould adında bir oğlu, Brolin'in ise önceki evliliklerinden Josh Brolin dahil üç çocuğu bulunmakta.

Gözden KaçmasınEski kocasına kancayı taktılar… Ünlü şarkıcının büyük korkusu… 14 aylık evliliğin sırları ortaya dökülecekEski kocasına kancayı taktılar… Ünlü şarkıcının büyük korkusu… 14 aylık evliliğin sırları ortaya dökülecek!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Barbra Streisand#James Brolin#Uzun Evliliğin Sırrı

BAKMADAN GEÇME!