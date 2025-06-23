Gerçek aşk insanı bu hale getirir işte: Kendimi yenilmez hissediyorum!

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Daha sadece 29 yaşında ama dünya çapında bir şöhreti, başarılı bir kariyeri ve daha da önemlisi onu sevdiğini tek bir bakışıyla bile belli eden bir sevgilisi var.

Üstelik Lipa ile 34 yaşındaki sevgilisi Callum Turner, her ne kadar tarihi kesin olarak belli olmasa da birlikte bir yuva kurmaya hazırlanıyorlar. Çünkü Lipa, daha geçtiğimiz hafta verdiği bir röportajda Callum Turner ile nişanlandıkları yolunda aylardır süren söylentileri doğruladı.

'KENDİMİ YENİLMEZ HİSSEDİYORUM'

Kısacası hayatındaki her şey yolunda gittiği için de kendi deyimiyle "Kendini yenilmez" hissediyor Dua Lipa.

Vogue dergisinin temmuz sayısına konuşan Dua Lipa, bu konuda şunları söyledi: "Ağustos ayında 30 yaşına gireceğim. Bunu bir süredir çok fazla düşünüyorum. Çünkü 20'li yaşlar hem düşüne tarzı hem de fiziksel olarak çalkantılı geçiyor."

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Güzel şarkıcı şimdi ise kendini ve hayattaki yerini bulduğunu itiraf etti. "Kendime bakma konusunda, egzersiz konusunda, dans konusunda daha iyi bir yere geldiğimi hissediyorum" dedi.

Dua Lipa, şu ana kadar hiç olmadığı gibi kendine güvenli hissettiğini sözlerine ekledi. Ayrıca bedensel olarak da kendini gayet güçlü hissettiğini belirtti.

Güzel şarkıcı "Sahnedeyken de enerjimi insanlarla paylaştığımda iyi hissediyorum" dedi.

NİŞAN SÖYLENTİLERİNİ DOĞRULADI

Dua Lipa, bir süredir oyuncu sevgilisi Callum Turner ile nişanlandığı söylentileriyle gündeme geliyordu. Sonunda geçen hafta yine Vogue dergisine verdiği röportajda bunu doğruladı.

29 yaşındaki Lipa, Vogue dergisinin İngiltere baskısına verdiği röportajda "Evet nişanlandık... Bu çok heyecanlı" sözleriyle aylardır ortada dolaşan söylentileri ilk ağızdan doğruladı.

Arnavut asıllı şarkıcı "Birlikte yaşlanmaya, hayatı görmeye ve sonsuza kadar en iyi arkadaş olmaya karar vermek gerçekten özel bir duygu" diye sürdürdü sözlerini.

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İLİŞKİNİN CİDDİ OLDUĞU BELLİYDİ

Lipa ile 35 yaşındaki Turner arasındaki ilişkinin ciddi olduğu aylardır belliydi aslında. Son dönemin aranan oyuncularından biri olan Turner, sevgilisini çıktığı turnede de yalnız bırakmadı hiç.

Hatta son olarak turnenin Milano ayağında onunla birlikteydi. İki sevgili orada da aşk tazeledi.

Dua Lipa o buluşma anında çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

DOLU DİZGİN AŞK

Lipa ile Turner, önceki yılın başlarından bu yana birlikte. Daha doğrusu iki ünlünün birlikte olduğu ilk kez 2024'ün ocak ayında ortaya çıktı.

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İkisi de bu konu hakkında hiç konuşmadı. Hatta birlikte görüntülenmemeye bile çalıştılar önceleri. Ama sonra durum değişti.

Sokaklarda ya da birlikte gittikleri tatilde, birbirlerine olan sevgilerini gayet açık gözler önüne serer şekilde görüntülendiler. Ne meraklı gözlerden ne de kameralardan kaçtılar.

Hatta bir süredir Dua Lipa, sosyal medya sayfasında aşklarının nasıl da dolu dizgin sürdüğünü gözler önüne seren paylaşımlar bile yapıyor.

Daha da ötesinde geçen yılın son ayından bu yana Dua Lipa ile Callum Turner'ın nişanlandığı bile konuşuluyor. Buna neden olan da Lipa'nın parmağındaki iri taşlı pırlanta yüzük.

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ÖNÜNDE DİZ ÇÖKÜP NİŞAN YÜZÜĞÜNÜ VERDİ

İleri sürülenlere göre Callum Turner, Dua Lipa'nın önünde diz çöktü ve ona evlenme teklif etti. Güzel şarkıcı da bu teklifi memnuniyetle kabul etti.

O noktadan sonra da iki genç ünlünün aşkı kelimenin tam anlamıyla sokaklara taştı. Callum Turner, sevgilisinin çıktığı turnede onu yalnız bırakmadı.

'Japonya senin, Tayland benim' dünyanın dört bir yanını gezdiler. Gittikleri kentlerin sokaklarında sarmaş dolaş gezdiler.

'İŞİME YOĞUNLAŞACAĞIM' DEDİ AMA GÖNÜL FERMAN DİNLEMEDİ: Bu arada Dua Lipa, daha önnce Trevor Noah, Jack Harlow ile flört etmişti. Genç şarkıcı şu ana kadar en çok konuşulan ilişkisini ise Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin en küçüğü Anwar Hadid ile yaşamıştı. Herkes ilişkinin ciddileştiğini düşünürken onlar yollarını ayırdı. Arnavut asıllı Dua Lipa Cammul Turner'dan önce usta yönetmen Costa Gavras'ın olu Romain ile bir ilişki yaşamıştı. Fakat onunla ilişkisinin kariyerini etkilediğini ileri sürüp Romain Gavras ile yollarını ayırdı.

Dua Lipa yaşadığı her deneyimle büyüdüğünü belirtip "Aslında bu eğitim sezonu hayat boyu hiç bitmiyor olsa da bütün bunları birlikte deneyimleyeceğiniz kişiyi bulmanın güzelliklerini keşfediyorsunuz...".