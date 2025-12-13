×
GençliÄŸim bitti, artÄ±k yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± delikanlÄ± deÄŸilim... Bundan böyle kimse öpüÅŸtüÄŸümü görmeyecek!

GÃ¼ncelleme Tarihi:

GenÃ§liÄŸim bitti, artÄ±k yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± delikanlÄ± deÄŸilim... Bundan bÃ¶yle kimse Ã¶pÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ gÃ¶rmeyecek
OluÅŸturulma Tarihi: AralÄ±k 13, 2025 12:08

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa 64 yaÅŸÄ±na gelmesine raÄŸmen hala genÃ§lik yÄ±llarÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ koruyor. EndamÄ± yerinde, gram fazla kilosu yok, formunu koruyor... Hepsinin Ã¶tesinde gri saÃ§larÄ± bile onun Ã§ekiciliÄŸinden hiÃ§bir ÅŸey alÄ±p gÃ¶tÃ¼rmedi.

Ama Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z yine de artÄ±k genÃ§lik yÄ±llarÄ±nÄ±n sona erdiÄŸini kabullendi.

Sonra karÄ±sÄ±yla oturup konuÅŸtu ve bunca yÄ±llÄ±k meslek hayatÄ± iÃ§in gayet Ã¶nemli olacak bir karar aldÄ±... Bundan bÃ¶yle rol gereÄŸi hiÃ§bir kadÄ±n meslektaÅŸÄ±yla Ã¶pÃ¼ÅŸmeyecek!

Bu kararÄ± alan kiÅŸinin kim olduÄŸuna gelirsek.

GenÃ§liÄŸim bitti, artÄ±k yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± delikanlÄ± deÄŸilim... Bundan bÃ¶yle kimse Ã¶pÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ gÃ¶rmeyecek

GENÃ‡LÄ°K Ã‡AÄžININ GEÃ‡TÄ°ÄžÄ°NÄ° KABULLENDÄ°
George Clooeny'in ta kendisi!

2014 yÄ±lÄ±ndan bu yana 47 yaÅŸÄ±ndaki insan haklarÄ± avukatÄ± Amal Clooney ile evli olan George Clooney, kariyerinde bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ±na geldi.

Clooney, Ä°ngiliz Daily Mail gazetesinden Richard Eden'a yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada tÄ±pkÄ± bir dÃ¶nemin efsane oyuncusu Paul Newman'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±nÄ± ve bundan bÃ¶yle kamera karÅŸÄ±sÄ±nda hiÃ§bir kadÄ±n meslektaÅŸÄ±yla Ã¶pÃ¼ÅŸmeyeceÄŸini sÃ¶yledi.

George Clooney, zamanÄ±n kendisi iÃ§in akÄ±p gittiÄŸini ve artÄ±k yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± genÃ§lik yÄ±llarÄ±nÄ±n bittiÄŸini kabullenme noktasÄ±na geldiÄŸini anlattÄ±.

GenÃ§liÄŸim bitti, artÄ±k yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± delikanlÄ± deÄŸilim... Bundan bÃ¶yle kimse Ã¶pÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ gÃ¶rmeyecek

Ã–NCE KARISIYLA KONUÅžTU
George Clooney, "60 yaÅŸÄ±na girdiÄŸimde karÄ±mla bir konuÅŸma yaptÄ±m" diye baÅŸladÄ± anlatmaya.

Hala 25 yaÅŸÄ±ndakilerle basketbol oynayabildiÄŸini, hala formda olduÄŸunu ama 25 yÄ±l sonra 85'ine geleceÄŸini hatÄ±rlattÄ± o konuÅŸmada Amal'a.

Sonra da ekledi: "85! Bu gerÃ§ek bir rakam."

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa George Clooney, daha kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce bu konuda bir yÃ¶netmenin kendisinin nasÄ±l eleÅŸtirdiÄŸini de saklamamÄ±ÅŸtÄ±.

Â

GenÃ§liÄŸim bitti, artÄ±k yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± delikanlÄ± deÄŸilim... Bundan bÃ¶yle kimse Ã¶pÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ gÃ¶rmeyecek

'GERÃ‡EK HAYATTA DA BUNU YAPIYORUM' DEDÄ°... YÃ–NETMEN DEHÅžETE KAPILDI
Rol gereÄŸi gerÃ§ekleÅŸen bir Ã¶pÃ¼ÅŸme sahnesinde, meslektaÅŸÄ±nÄ± gerÃ§ek hayatta sevgilisini Ã¶ptÃ¼ÄŸÃ¼ gibi Ã¶pÃ¼nce yÃ¶netmen de dehÅŸete dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼ anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re.

Clooney, New York Times'a verdiÄŸi o rÃ¶portajda "Kariyerimin baÅŸlarÄ±nda bir Ã¶pÃ¼ÅŸme sahnesi Ã§ekmem gerekiyordu. YÃ¶netmen benim yaptÄ±ÄŸÄ±ma 'BÃ¶yle deÄŸil' diye tepki gÃ¶sterdi. Ben de ona gerÃ§ek hayatta da bÃ¶yle yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ± sÃ¶yleyince beni azarladÄ±" sÃ¶zleriyle anlattÄ±.

GenÃ§liÄŸim bitti, artÄ±k yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± delikanlÄ± deÄŸilim... Bundan bÃ¶yle kimse Ã¶pÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ gÃ¶rmeyecek

ÃœNLÃœ ROL ARKADAÅžLARIYLA Ã–PÃœÅžME SAHNELERÄ°NDE ROL ALDI
DoÄŸrusunu sÃ¶ylemek gerekirse Clooney, daha yakÄ±n bir zamana kadar rol arkadaÅŸlarÄ±yla kamera karÅŸÄ±sÄ±nda Ã¶pÃ¼ÅŸÃ¼yordu.

Ticket to Paradise filminde Julia Roberts ile, Intolerable Cruelty'de Catherine Zeta Jones ile One Fine Day'de Michelle Pfeiffer ime Out of Sight adlÄ± yapÄ±mda da Jennifer Lopez ile Ã¶pÃ¼ÅŸme sahnelerinde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

GenÃ§liÄŸim bitti, artÄ±k yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± delikanlÄ± deÄŸilim... Bundan bÃ¶yle kimse Ã¶pÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ gÃ¶rmeyecek

Â George Clooney, 2014 yÄ±lÄ±ndan bu yana Amal Clooney ile evli.

Â 

Â 

