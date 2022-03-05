BoÅŸanma iddialarÄ±na bu sÃ¶zlerle nokta koydu

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HERKES GEÃ‡Ä°CÄ° Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ°NDEN BÄ°RÄ° SANDI

Uzun sÃ¼re Hollywood'un "mÃ¼zmin bekarÄ±" olarak anÄ±lan George Clooney, ileri bir yaÅŸta insan haklarÄ± alanÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla tanÄ±nan avukat Amal Alamuddin'e gÃ¶nlÃ¼nÃ¼ kaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nda herkes bunun da aktÃ¶rÃ¼n geÃ§ici iliÅŸkilerinden biri olacaÄŸÄ±nÄ± sandÄ±. Ama Clooney herkesi yanÄ±lttÄ±.

BÄ°R YIL BÄ°LE DOLMADAN EVLENDÄ°LER

TanÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n Ã¼zerinden bir yÄ±l bile geÃ§meden George Clooney ve Amal Alamuddin, Venedik'te bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n izlediÄŸi ÅŸÄ±k bir tÃ¶renle hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Sonra aralarÄ±na ÅŸu anda 4 yaÅŸÄ±nda olan ikizleri Ella ve Alexander katÄ±ldÄ±. Pandemi sÄ±rasÄ±nda da Ã§iftin boÅŸanacaÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼ ABD magazin basÄ±nÄ± tarafÄ±ndan. Onlar her zamanki tarzlarÄ±nÄ± bozmayÄ±p hiÃ§bir iddiaya yanÄ±t vermedi. Sonunda George Clooney'in eÅŸi Amal Clooney bu konuda sessizliÄŸini bozdu.

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'EVÄ°MÄ°Z AÅžK VE KAHKAHA DOLU'

Time dergisine bir rÃ¶portaj veren 44 yaÅŸÄ±ndaki Amal Clooney "evliliklerinin harika bir ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼" sÃ¶yledi. KocasÄ± George Clooney'i de "inanÄ±lmaz ÅŸekilde ilham verici ve destekleyici bir eÅŸ" olarak tanÄ±mladÄ±. Sonra da evlerinin "aÅŸk, sevgi ve kahkahalarla dolu" olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.

'HAYALLERÄ°MÄ°N Ã–TESÄ°NDE'

Amal Clooney ÅŸu anda sahip olduÄŸu aile hayatÄ±nÄ±n "hayal edebileceÄŸinin bile Ã¶tesinde" olduÄŸunu sÃ¶yledi. Clooney ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "HayatÄ±mda bÃ¶ylesine bÃ¼yÃ¼k bir aÅŸk bulduÄŸum iÃ§in kendimi ÅŸanslÄ± hissediyorum." ÃœnlÃ¼ avukat, anne olmanÄ±n da hayatÄ±nÄ± dengede tutmayÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Time dergisinin "YÄ±lÄ±n 12 KadÄ±nÄ±" listesinde yer alan isimlerden biri olan Amal Clooney bu sÃ¶zleriyle uzun sÃ¼redir kendileri hakkÄ±nda ortaya atÄ±lan boÅŸanma iddialarÄ±na da noktayÄ± koymuÅŸ oldu.

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'ONA DELÄ° GÄ°BÄ° AÅžIK OLDUM'

George Clooney ise evlendikten sonra katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programlarda eÅŸi hakkÄ±nda Ã¶vgÃ¼ dolu sÃ¶zler sarf ediyordu. Clooney, 2021 yÄ±lÄ±nda konuk olduÄŸu Marc Maron'un programÄ±nda Amal Clooney'i "tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± en sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ±, en zeki, en akÄ±llÄ±, en gÃ¼zel kadÄ±n" olarak tanÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±. ÃœnlÃ¼ yapÄ±mcÄ±, yÃ¶netmen ve oyuncu, Amal Clooney ile tanÄ±ÅŸÄ±ncaya kadar da evlenmeyi ve Ã§ocuk sahibi olmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸini anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼: "Sonra bu sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± insan hayatÄ±ma girdi ve sen ona deli gibi aÅŸÄ±k oldum."

George Clooney evlendikten iki yÄ±l sonra da Esquire dergisine verdiÄŸi bir röportajda ÅŸu sözleri sarf etmiÅŸti: "'HayatÄ±mÄ±n aÅŸkÄ±nÄ± 52 yaÅŸÄ±nda buldum ve gerçekten çok mutluyum. HayatÄ±mdaki hiçbir iliÅŸkide bu kadar mutlu olmamÄ±ÅŸtÄ±m. EÅŸime duyduÄŸum aÅŸk hayal gücümün de ötesinde..."

EV HAYATINI ANLATMIÅžTI

George Clooney, Covid 19 pandemisi sÄ±rasÄ±nda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± online sohbetlerde de evde eÅŸine ne kadar yardÄ±mcÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Howard Stern'in sohbet programÄ±na evinden katÄ±ldÄ±. ÃœnlÃ¼ oyuncu, aylardÄ±r evinin dÃ¶rt duvarÄ± arasÄ±nda geÃ§irdiÄŸi zamana iliÅŸkin bilgiler verdi.

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500 DADI MI?

Howard Stern, esprili bir ÅŸekilde "Karantinada eÅŸi ve ikizleri ile birlikte nasÄ±l zaman geÃ§irdiÄŸini, Ã§ocuklarÄ±n '500 tane' dadÄ±sÄ± olmadan onlara bakmanÄ±n zor olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" sordu. Ä°ÅŸte bu sorunun ardÄ±ndan da Clooney'in ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± yanÄ±tlarÄ± geldi. Clooney bu soruyu yanÄ±tlamaya "Ã–ncelikle sadece bir dadÄ±mÄ±z var" diyerek baÅŸladÄ±. ArdÄ±ndan da dinleyenleri ÅŸaÅŸÄ±rtan yanÄ±tlar geldi sÄ±rayla.

UZUN ZAMANDIR YAPMADIÄžI Ä°ÅžLER

HiÃ§ kimsenin kendisi gibi varlÄ±klÄ± ve gÃ¼Ã§ sahibi birinden bunu duymak istemeyeceÄŸini belirterek "Åžikayet etmeyeceÄŸim ama bu alÄ±ÅŸÄ±lmadÄ±k. KarantinanÄ±n bazÄ± dÃ¶nemleri komikti. Ã‡Ã¼nkÃ¼ uzun yÄ±llar boyunca yapmadÄ±ÄŸÄ±m bazÄ± ÅŸeyleri yaptÄ±m" diye konuÅŸtu. Clooney "Bir gÃ¼nde yedi kez Ã§amaÅŸÄ±r yÄ±kÄ±yorum, yerleri paspaslÄ±yorum, mutfakta ÅŸef benim" diye devam etti sÃ¶zlerine.

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YARIM MÄ°LYAR DOLARLIK SERVET

George Clooney, 2014 yÄ±lÄ±nda Amal Clooney ile evlendi. Ã‡iftin Alexander ve Ella adÄ±nda 3 yaÅŸÄ±nda biri kÄ±z biri erkek ikizleri bulunuyor. Clooney'in serveti ise 500 milyon dolar civarÄ±nda.

Ä°LK EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°NÄ° TALIA BALSAM Ä°LE YAPTI

George Clooney ilk evliliÄŸini 1989 yÄ±lÄ±nda Talia Balsam ile yapmÄ±ÅŸtÄ±. Bu evlilik 1993'te sona erdi. Clooney, Amal Alamuddin ile evlendiÄŸi 2014 yÄ±lÄ±na kadar da Ã§ok sayÄ±da gÃ¶nÃ¼l iliÅŸkisi yaÅŸasa da hep "mÃ¼zmin bekar' olarak anÄ±ldÄ±.

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