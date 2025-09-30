×
'Karım mutlu olsun, çocuklarım rahat etsin' diye diye... Yarım milyar dolarlık servet yaptı ama kendi de bitti!

Güncelleme Tarihi:

'Karım mutlu olsun, çocuklarım rahat etsin' diye diye... Yarım milyar dolarlık servet yaptı ama kendi de bitti!
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2025 08:28

Hollywood'un bazı ünlüleri vardır, bilirsiniz... Geçip giden yıllara meydan okurlar hep... Kimliklerinde yazılı olan yaş, matematiksel anlamda artar ama onlar sanki zamanı geriye sarıyormuş gibi görünürler.

Elbette bunda sahip oldukları olanakları sonuna kadar kullanıp uzmanların gözetiminde beslenmelerinin ve düzenli egzersiz yapmalarının da katkısı var.

Zaten onlar gibi hızlı çalışıp hızlı yaşayanlar için bu tür destekler olmazsa olmaz. Ama yine de zamana direnen ünlülerin artık ellerinden bir şey gelmediği bir nokta da var...

HOLLYWOOD'UN YAKIŞIKLISI DA YAŞLILIK VURDU
İşte George Clooney tam da o noktaya geldi ileri sürülenlere göre.

64 yaşındaki oyuncu ve yönetmen, uzunca bir süre karısı Amal Clooney ile boşanacağı iddialarıyla gündeme geldi hep...

Biri kız diğeri erkek ikizleri olan Clooney çifti bu iddialara kulaklarını tıkayıp hayatlarına devam ediyor...

Ama görünüşe göre Clooney'in son zamanlarda uğraşacak daha ciddi sorunları var.

Kariyeri boyunca 500 milyon yani yarım milyar dolar servet yapan Clooney'in sağlığı, artık 64'ü gösteren yaşı nedeniyle bozulmaya başladı.

Clooney, gençlik yıllarında Hollywood'un en yakışıklı erkek oyuncularından biriydi... Aslında yaş aldıkça daha da hoş bir görünüme kavuştu... Ama son dönemdeki görüntüsü onun bile yaşlandığını iyice ele veriyor.

İlginç bir şekilde Clooney'in çocukluk yıllarındaki yüz hatları yıllar içinde fazla değişmedi, sadece olgunlaştı.

George Clooney, oyunculuk, yönetmenlik, yapımcılık derken yıllar içinde 500 milyon dolarlık bir servet yaptı. Ama yakınlarına göre 64 yaşında bile kelimenin tam anlamıyla "deli gibi" çalışmaktan geri kalmıyor. Bu da onun sağlığını tehdit ediyor.

VÜCUDUNUN MESAJINI CİDDİYE ALMAZSA İŞLER SARPA SARACAK
Bunun ilk işaretini de geçtiğimiz ay düzenlenen Venedik Film Festivali'nde verdi Clooney.

Yeni filmi Jay Kelly'nin festivaldeki basın toplantısını erken terk eden yıldız, bazı etkinliklere de hiç katılamadı. O sırada George Clooney'in bir sinüs enfeksiyonu geçirdiği açıklandı.

Gala gecesi karısı Amal ile kırmızı halıya çıkan Clooney, gazetecilerin sorularına da boğazının ağrıdığını söyleyerek yanıt vermedi.

Diğer yandan uzmanlara bakılırsa Clooney'in tek sorunu sinüs enfeksiyonu değil.

Hala o kadar çok çalışıyor ve yoruluyor ki bünyesi artık bunu kaldıramıyor... Bu sinüs enfeksiyonu da aslında bedeninin gönderdiği "Biraz dinlen" mesajı...

BU YAŞTA BU TEMPOYA DAYANMAK KOLAY DEĞİL
Clooney ailesine yakın bir kaynak "George'un gece gündüz çalışmadan geçirdiği bir günü bile yok. Bu tempo belki 45 yaşında biri için katlanılabilir. Ama George gibi 64'üne gelmiş biri için aynı durum söz konusu değil. George, artık biraz frene basması gerektiğini bilmeli" diye konuştu.

Söylenenlere göre eğer Clooney, bu yoğun temposunu biraz yavaşlatmazsa sağlığı ciddi anlamda zarar görecek.

Sağlık uzmanları da bu kaynakla aynı fikirde.

Onlara göre sinüs enfeksiyonu dahil bunun gibi bazı küçük olarak nitelendirilen hastalıklar aslında vücudun gönderdiği ve dikkate alınması gereken mesajlar.

'GÖRMEZDEN GELİNİRSE RİSK BÜYÜK OLUR'
Florida'da görev yapan ve yaşını almış hastalarla çalışan Dr Gabe Mirkin bu konuda "Bunlar, görmezden gelirseniz kendinizi riske atmış olacağınız işaretler. O yaşa geldiğinizde bir mola vermelisiniz. Aksi halde daha ciddi hastalıklarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Daha ciddi hastalıklara yakalanabilirsiniz" dedi.

Gerçekten de ilerleyen yaşına rağmen gençlik yıllarındaki gibi çalışıyor George Clooney..

İşi uğruna bazen ailesinden uzun sürelerle ayrı kalıyor. Her fırsatta da karısı Amal ve 8 yaşındaki ikizleri Ella ve Alexander ile vakit geçiriyor.

Ona yakın kaynaklar bütün bu yoğunluğun Clooney'i hem fiziksel hem de duygusal olarak bitirdiğinin altını çiziyor.

