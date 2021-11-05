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George Clooney: İkizleri doğduktan sonra aşçı oldu, çamaşırcı oldu ama film çekmeye de vakit buluyor

#George Clooney#Amal Clooney#Alexander Clooney
George Clooney: İkizleri doğduktan sonra aşçı oldu, çamaşırcı oldu ama film çekmeye de vakit buluyor

Gençlik yıllarında kısa süreli bir evlilik yaptıktan sonra çok uzun süre müzmin bekar olarak anıldı. Romantik ilişkileri de kısa sürdüğü için herkes onun hayatının geri kalanını bir kadınla geçirme fikrine sıcak bakmadığını düşünmeye başladı. Ta ki hayatının aşkını buluncaya kadar.

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AİLE BABASI OLDU
Fazla vakit geçirmeden evlendi hatta ikiz babası bile oldu. Şimdi ise evinde aşçı, çamaşırcı, kayıp oyuncak arayıcısı... Bununla birlikte arta kalan zamanlarında da film yönetip oynuyor.

George Clooney: İkizleri doğduktan sonra aşçı oldu, çamaşırcı oldu ama film çekmeye de vakit buluyor

EV İŞLERİYLE ARASI İYİ
Bu anlattığımız kişi George Clooney. Amal Clooney ile evli olan, biri kızı diğeri erkek ikiz çocuk babası Clooney, anlattığına göre çalışmadığı dönemlerde de vaktinin büyük bölümünü ailesine ayırıyor. Hatta evde olduğu süre içinde kimsenin onun yapacağını tahmin bile etmediği işler için de zaman harcıyor.

George Clooney: İkizleri doğduktan sonra aşçı oldu, çamaşırcı oldu ama film çekmeye de vakit buluyor

OĞLU DAHA RAHAT
Daily Mail gazetesine konuşan George Clooney, özellikle ikiz çocuklarından kız olanı yani Ella için endişelendiğini belirtti. Dört yaşındaki ikizlerinden biri olan oğlu Alexander için çok endişe etmediğini anlattı ünlü oyuncu ve yönetmen. O yaşlarda erkek çocuklara bakmanın kolay olduğunu belirtti. "Onlara bir tane çubuk verin. Hemen her yere vurmaya başlarlar. Bunda sorun yok" diyerek de bu konudaki rahatlığını gözler önüne serdi.

George Clooney: İkizleri doğduktan sonra aşçı oldu, çamaşırcı oldu ama film çekmeye de vakit buluyor

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OYUNCAK BEBEĞİN AYAKKABISINI ARADI
Ama söylediğine göre Ella için aynı fikirde değil Clooney. Ona göre " Kız çocukları birer gizem." Bu konuda bir sabah yaşadığı bir olayı da anlattı Clooney: "Ella yüzünde üzgün bir ifadeyle uyandı. Ona "İyi misin Ella?' diye sordum. Bana oyuncak bebeğinin ayakkabılarından birinin kayıp olduğunu söyledi. İnanın bana o, bizim için çok trajik bir sabahtı. O ana tek istediğiniz o oyuncak bebeğin kayıp ayakkabısını bulmak."

George Clooney: İkizleri doğduktan sonra aşçı oldu, çamaşırcı oldu ama film çekmeye de vakit buluyor

PROGRAMDA ANLATMIŞTI
Clooney, daha önce verdiği bir röportajda da özellikle de pandeminin alevlendiği dönemde ev karantinasında kaldıklarında yemek pişirmekten çamaşır yıkamaya kadar her tür işi yaptığını anlatmıştı. Clooney, geçen yıl Aralık ayında Howard Stern'in programına online olarak katıldı ve orada hangi ev işlerini yaptığını anlattı.

George Clooney: İkizleri doğduktan sonra aşçı oldu, çamaşırcı oldu ama film çekmeye de vakit buluyor

SADECE BİR TANE DADI VAR
Howard Stern, esprili bir şekilde "Karantinada eşi ve ikizleri ile birlikte nasıl zaman geçirdiğini, çocukların '500 tane' dadısı olmadan onlara bakmanın zor olup olmadığını" sordu. İşte bu sorunun ardından da Clooney'in şaşırtıcı yanıtları geldi. Clooney bu soruyu yanıtlamaya "Öncelikle sadece bir dadımız var" diyerek başladı. Ardından da dinleyenleri şaşırtan yanıtlar geldi sırayla. Hiç kimsenin kendisi gibi varlıklı ve güç sahibi birinden bunu duymak istemeyeceğini belirterek "Şikayet etmeyeceğim ama bu alışılmadık. Karantinanın bazı dönemleri komikti. Çünkü uzun yıllar boyunca yapmadığım bazı şeyleri yaptım" diye konuştu.

George Clooney: İkizleri doğduktan sonra aşçı oldu, çamaşırcı oldu ama film çekmeye de vakit buluyor

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GÜNDE ALTI MAKİNE ÇAMAŞIR
Clooney "Bir günde yedi kez çamaşır yıkıyorum, yerleri paspaslıyorum, mutfakta şef benim" diye devam etti sözlerine. Howard Stern, bunun bir film konusu olabileceğini söyleyince de Clooney gülerek 1983 tarihli komedi filmi Mr. Mom'a gönderme yaptı. Bu filmde Michael Keaton; işini kaybeden ve karısı çalıştığı için de ev işlerini ve çocuk bakımını üstlenen bir babayı canlandırıyordu.

George Clooney: İkizleri doğduktan sonra aşçı oldu, çamaşırcı oldu ama film çekmeye de vakit buluyor

HATIRI SAYILIR BİR SERVETİ VAR
George Clooney, 2014 yılında Amal Clooney ile evlendi. Çiftin Alexander ve Ella adında 3 yaşında biri kız biri erkek ikizleri bulunuyor. Clooney'in serveti ise 500 milyon dolar civarında.

 

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