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George Clooney, günlük 35 milyon doları reddetmiş: Para için uykumun bir dakikasını bile feda etmem!

#George Clooney#Amal Clooney#Efsane Rolleri Reddeden Oyuncular
George Clooney, günlük 35 milyon doları reddetmiş: Para için uykumun bir dakikasını bile feda etmem

Hollywood'un en gözde ve en çok kazanan oyuncu, yönetmen ve yapımcılarından biri George Clooney. 

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CANI İSTEMEZSE ÇALIŞMIYOR
60 yaşındaki Clooney, sektörde geçirdiği uzun süre boyunca da 500 milyon dolarlık bir servet yaptı. Durum böyle olunca da artık kelimenin tam anlamıyla "canı ne isterse, onu yapıyor."

George Clooney, günlük 35 milyon doları reddetmiş: Para için uykumun bir dakikasını bile feda etmem

RÖPORTAJDA ANLATTI
Sinema sektöründe kendini çoktan kabul ettiren ve belli bir noktaya gelen George Clooney, artık birçok kişi için servet sayılabilecek ödemeler önerilen projeleri bile elinin tersiyle itiyor. Böyle bir deneyim yaşadığını da kısa bir süre önce verdiği röportajda açıkladı.

George Clooney, günlük 35 milyon doları reddetmiş: Para için uykumun bir dakikasını bile feda etmem

'YETERİ KADAR PARANIZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?'
Yakında gösterime çıkacak olan The Tender Bar adlı filminin tanıtım faaliyetleri kapsamında The Guardian'a röportaj veren George Clooney, "Şu anda yeteri kadar paranız olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna da çarpıcı bir yanıt verdi.

George Clooney, günlük 35 milyon doları reddetmiş: Para için uykumun bir dakikasını bile feda etmem

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GÜNLÜK 35 MİLYON DOLARLIK TEKLİFİ REDDETTİ
Öncelikle "Evet" diyerek yeteri kadar parası olduğunu söyledi Clooney. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir keresinde bir hava yolu şirketinin reklam filminde oynamam karşılığı tek bir gün için 35 milyon dolar teklif edildi. Geldim evde eşim Amal ile konuştum. İkimiz de bu paraya çalışmaya değmeyeceğini düşündük ve teklifi reddettim." George Clooney, yapacağı iş onun uykusundan bir dakika bile çalacaksa o işi yapmaya değmeyeceğini yani para için bir dakikalık uykusunu bile feda etmeyeceğini de sözlerine ekledi.

George Clooney, günlük 35 milyon doları reddetmiş: Para için uykumun bir dakikasını bile feda etmem

İKİSİNİN DE BÜYÜK BİR SERVETİ VAR
George Clooney ve 43 yaşındaki Amal Clooney, 2014 yılında İtalya'da gösterişli bir törenle evlendi. Çiftin 4 yaşında, biri erkek diğeri kız Ella ve Alexander adlı ikizleri bulunuyor. Çalışma konusunda rahat davranan George Clooney'in eşi Amal Clooney de adını uluslararası alanda duyurmuş bir avukat. Çiftin bireysel servetleri hatırı sayılır düzeyde.

ONLAR EFSANE ROLLERİ REDDETTİ
Hollywood'un bazı ünlüleri kendilerine sonradan izlenme rekorları kıran filmler için önerilen rolleri geri çevirdi. Gelin yeri gelmişken onları da bir hatırlayalım:

George Clooney, günlük 35 milyon doları reddetmiş: Para için uykumun bir dakikasını bile feda etmem

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MEG RYAN O ROLÜ GERİ ÇEVİRDİ
Julia Roberts'ın kariyerinde bir sıçrama tahtası Pretty Woman (Özel Bir Kadın) adlı film. Ama filmdeki Vivian Ward karakterini canlandırması için ilk teklif Meg Ryan'a götürüldü. Ryan teklifi reddedince rol Julia Roberts'ın oldu.

George Clooney, günlük 35 milyon doları reddetmiş: Para için uykumun bir dakikasını bile feda etmem

Julia Roberts, Özel Bir Kadın'da (Pretty Woman) Richard Gere ile oynadı. 

George Clooney, günlük 35 milyon doları reddetmiş: Para için uykumun bir dakikasını bile feda etmem

ŞİDDET İÇERDİĞİ İÇİN REDDETTİ
Jodie Foster'ın Kuzuların Sessizliği (Silence of the Lambs) filmindeki performansı hafızalardan silinmeyecek türden. Filmdeki Clarice Sterling rolü önce Michelle Pfeiffer'e önerildi. O, filmin fazla şiddet içerdiği gerekçesiyle reddedince rol Foster'ın oldu. Ünlü oyuncu bu filmdeki performansıyla Oscar kazandı.

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George Clooney, günlük 35 milyon doları reddetmiş: Para için uykumun bir dakikasını bile feda etmem

 Jodie Foster, Kuzuların Sessizliği (Silence of the Lambs) ile Oscar kazandı.

George Clooney, günlük 35 milyon doları reddetmiş: Para için uykumun bir dakikasını bile feda etmem

YÖNETMEN ONU İSTİYORDU
Quentin Tarantino; Rezervuar Köpekleri (Reservoire Dogs) filminde gözde oyuncusu Michael Madsen'ın Pulp Fiction'daki Vincent Vega rolünü üstlenmesini istiyordu. Fakat o reddetti, John Travolta da provalarda harika bir performans sergiledi. Sonuçta rol John Travolta'nın oldu.

George Clooney, günlük 35 milyon doları reddetmiş: Para için uykumun bir dakikasını bile feda etmem

John Travolta, Ucuz Roman (Pulp Fiction) filminde gençliğindeki gibi dans yeteneklerini de konuşturdu.

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George Clooney, günlük 35 milyon doları reddetmiş: Para için uykumun bir dakikasını bile feda etmem

BAŞKA BİR FİLM İÇİN ANLAMA YAPMIŞTI
Birçok kişi için Johny Depp, Karayip Korsanları'ndaki Kaptan Jack Sparrow ile özdeşleşti. Ama o rol önce Jim Carrey'e teklif edilmişti. Ama Carrey o sırada Bruce Almighty filmini çektiği için öneriyi reddetti. Sonuçta rol Depp'in oldu.

George Clooney, günlük 35 milyon doları reddetmiş: Para için uykumun bir dakikasını bile feda etmem

 Johnny Depp, rolüyle özdeşleşti.

George Clooney, günlük 35 milyon doları reddetmiş: Para için uykumun bir dakikasını bile feda etmem

YAŞLI OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ
Gelelim bir efsane film ve iki efsane oyuncuya. Francis Ford Coppola'nın yönettiği The Godfather (Baba) filminin Al Pacino'nun kariyerinde ayrı bir yeri var. Fakat o rol önce Jack Nicholson'a teklif edilmişti. Fakat Nicholson, Michael Carleone rolü için yaşının büyük olduğunu düşündüğü için reddetti. Bunun üzerine rol Al Pacino'nun oldu.

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George Clooney, günlük 35 milyon doları reddetmiş: Para için uykumun bir dakikasını bile feda etmem

Al Pacino Baba (The Godfather) filminde

George Clooney, günlük 35 milyon doları reddetmiş: Para için uykumun bir dakikasını bile feda etmem

KABUL ETMEDİ
Yönetmen Peter Jackson, Yüzüklerin Efendisi serisindeki Aragorn rölü için Daniel Day Lewis'e düşünüyordu aslında. Ama yapılan bütün ikna çalışmaları boşa gitti ve Day Lewis rolü reddetti. Onun yerine bu rol Viggo Mortensen'e verildi.

George Clooney, günlük 35 milyon doları reddetmiş: Para için uykumun bir dakikasını bile feda etmem

Aragorn rolü Viggo Mortensen'in oldu.

George Clooney, günlük 35 milyon doları reddetmiş: Para için uykumun bir dakikasını bile feda etmem

FORREST GUMP İÇİN REDDETTİ
Sinema tarihinin en etkileyici filmlerinden biri olarak nitelendirilen Esaretin Bedeli (Shawshank Redemption) filmindeki Andy Dufresne rolü için ilk düşünülen isim Tom Hanks oldu. Fakat o Forrest Gump filminin kadrosuna katıldığı için teklifi reddetti. Sonuç olarak rol Tim Robbins'e gitti. Ama bu durum her ikisi için de "hayırlı" oldu.

George Clooney, günlük 35 milyon doları reddetmiş: Para için uykumun bir dakikasını bile feda etmem

Tim Robbins, Esaretin Bedeli (Shawshank Redemption) filminde. 

 

 

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#George Clooney#Amal Clooney#Efsane Rolleri Reddeden Oyuncular

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