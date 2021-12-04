George Clooney, günlük 35 milyon doları reddetmiş: Para için uykumun bir dakikasını bile feda etmem!

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CANI İSTEMEZSE ÇALIŞMIYOR

60 yaşındaki Clooney, sektörde geçirdiği uzun süre boyunca da 500 milyon dolarlık bir servet yaptı. Durum böyle olunca da artık kelimenin tam anlamıyla "canı ne isterse, onu yapıyor."

RÖPORTAJDA ANLATTI

Sinema sektöründe kendini çoktan kabul ettiren ve belli bir noktaya gelen George Clooney, artık birçok kişi için servet sayılabilecek ödemeler önerilen projeleri bile elinin tersiyle itiyor. Böyle bir deneyim yaşadığını da kısa bir süre önce verdiği röportajda açıkladı.

'YETERİ KADAR PARANIZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?'

Yakında gösterime çıkacak olan The Tender Bar adlı filminin tanıtım faaliyetleri kapsamında The Guardian'a röportaj veren George Clooney, "Şu anda yeteri kadar paranız olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna da çarpıcı bir yanıt verdi.

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GÜNLÜK 35 MİLYON DOLARLIK TEKLİFİ REDDETTİ

Öncelikle "Evet" diyerek yeteri kadar parası olduğunu söyledi Clooney. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir keresinde bir hava yolu şirketinin reklam filminde oynamam karşılığı tek bir gün için 35 milyon dolar teklif edildi. Geldim evde eşim Amal ile konuştum. İkimiz de bu paraya çalışmaya değmeyeceğini düşündük ve teklifi reddettim." George Clooney, yapacağı iş onun uykusundan bir dakika bile çalacaksa o işi yapmaya değmeyeceğini yani para için bir dakikalık uykusunu bile feda etmeyeceğini de sözlerine ekledi.

İKİSİNİN DE BÜYÜK BİR SERVETİ VAR

George Clooney ve 43 yaşındaki Amal Clooney, 2014 yılında İtalya'da gösterişli bir törenle evlendi. Çiftin 4 yaşında, biri erkek diğeri kız Ella ve Alexander adlı ikizleri bulunuyor. Çalışma konusunda rahat davranan George Clooney'in eşi Amal Clooney de adını uluslararası alanda duyurmuş bir avukat. Çiftin bireysel servetleri hatırı sayılır düzeyde.

ONLAR EFSANE ROLLERİ REDDETTİ

Hollywood'un bazı ünlüleri kendilerine sonradan izlenme rekorları kıran filmler için önerilen rolleri geri çevirdi. Gelin yeri gelmişken onları da bir hatırlayalım:

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MEG RYAN O ROLÜ GERİ ÇEVİRDİ

Julia Roberts'ın kariyerinde bir sıçrama tahtası Pretty Woman (Özel Bir Kadın) adlı film. Ama filmdeki Vivian Ward karakterini canlandırması için ilk teklif Meg Ryan'a götürüldü. Ryan teklifi reddedince rol Julia Roberts'ın oldu.

Julia Roberts, Özel Bir Kadın'da (Pretty Woman) Richard Gere ile oynadı.

ŞİDDET İÇERDİĞİ İÇİN REDDETTİ

Jodie Foster'ın Kuzuların Sessizliği (Silence of the Lambs) filmindeki performansı hafızalardan silinmeyecek türden. Filmdeki Clarice Sterling rolü önce Michelle Pfeiffer'e önerildi. O, filmin fazla şiddet içerdiği gerekçesiyle reddedince rol Foster'ın oldu. Ünlü oyuncu bu filmdeki performansıyla Oscar kazandı.

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Jodie Foster, Kuzuların Sessizliği (Silence of the Lambs) ile Oscar kazandı.

YÖNETMEN ONU İSTİYORDU

Quentin Tarantino; Rezervuar Köpekleri (Reservoire Dogs) filminde gözde oyuncusu Michael Madsen'ın Pulp Fiction'daki Vincent Vega rolünü üstlenmesini istiyordu. Fakat o reddetti, John Travolta da provalarda harika bir performans sergiledi. Sonuçta rol John Travolta'nın oldu.

John Travolta, Ucuz Roman (Pulp Fiction) filminde gençliğindeki gibi dans yeteneklerini de konuşturdu.

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BAŞKA BİR FİLM İÇİN ANLAMA YAPMIŞTI

Birçok kişi için Johny Depp, Karayip Korsanları'ndaki Kaptan Jack Sparrow ile özdeşleşti. Ama o rol önce Jim Carrey'e teklif edilmişti. Ama Carrey o sırada Bruce Almighty filmini çektiği için öneriyi reddetti. Sonuçta rol Depp'in oldu.

Johnny Depp, rolüyle özdeşleşti.

YAŞLI OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Gelelim bir efsane film ve iki efsane oyuncuya. Francis Ford Coppola'nın yönettiği The Godfather (Baba) filminin Al Pacino'nun kariyerinde ayrı bir yeri var. Fakat o rol önce Jack Nicholson'a teklif edilmişti. Fakat Nicholson, Michael Carleone rolü için yaşının büyük olduğunu düşündüğü için reddetti. Bunun üzerine rol Al Pacino'nun oldu.

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Al Pacino Baba (The Godfather) filminde

KABUL ETMEDİ

Yönetmen Peter Jackson, Yüzüklerin Efendisi serisindeki Aragorn rölü için Daniel Day Lewis'e düşünüyordu aslında. Ama yapılan bütün ikna çalışmaları boşa gitti ve Day Lewis rolü reddetti. Onun yerine bu rol Viggo Mortensen'e verildi.

Aragorn rolü Viggo Mortensen'in oldu.

FORREST GUMP İÇİN REDDETTİ

Sinema tarihinin en etkileyici filmlerinden biri olarak nitelendirilen Esaretin Bedeli (Shawshank Redemption) filmindeki Andy Dufresne rolü için ilk düşünülen isim Tom Hanks oldu. Fakat o Forrest Gump filminin kadrosuna katıldığı için teklifi reddetti. Sonuç olarak rol Tim Robbins'e gitti. Ama bu durum her ikisi için de "hayırlı" oldu.

Tim Robbins, Esaretin Bedeli (Shawshank Redemption) filminde.