Gene Hackman ve eşinin ölümünde yeni iddia… Ünlü oyuncu ve eşinin cansız bedenleri evlerinde bulunmuştu… Onları birbirlerine olan aşkları mı öldürdü?

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95 yaşındaki Gene Hackman ve 65 yaşındaki eşi Betsy Arakawa’nın cansız bedenleri evlerinde, onlarla birlikte ölen köpekleriyle birlikte bulunmuştu.

DÜNYAYI ŞOKE EDEN ÖLÜMLER AYDINLATILAMIYOR

Dünyayı şoke eden bu haberin ardından polis başta bunun normal bir ölüm olduğunu düşünmüş ancak sonra ortaya çıkan tuhaflıklardan sonra soruşturma başlatılmıştı.

Aradan günler geçti ancak bu sır ölümlerin üzerindeki sis perdesi hâlâ kalkmadı.

Başta çiftin karbonmonoksit zehirlenmesi yüzünden ölmüş olabileceği düşünülmüştü. Ancak evde buna dair bir kanıt bulunamadı. Üstelik ünlü çift öleli iki hafta olduğu da cansız bedenleri üzerinde yapılan incelemeyle ortaya çıkacaktı.

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SIR OLUP GİTTİLER…

Eve hırsız girdiğine dair bir belirti yoktu, evden eksilen değerli bir eşya ya da para da olmadığı söyleniyordu.

Gene Hackman 95 yaşında olduğu için ölmesi daha “normal” karşılandı ancak karısının da cansız bedeninin bulunması şüphe doğurdu.

Günlerdir çözülemeyen bu ölüm haberlerinin ardından bir yandan komplo teorileri konuşulmaya başlarken bir yandan da bilim insanları konuya açıklık getirmeye çalışıyor.





SEVDİĞİNİN ACISINA DAYANAMAMAK BİR BİLİMSEL GERÇEK: KIRIK KALP SENDROMU

Çoğumuz en az bir kere böyle bir haber duymuşuzdur: Yıllarca evli olduğu karısını ya da kocasını kaybettikten birkaç gün sonra ölen eşler. Ya da evlat acısı yaşadıktan sonra üzüntüsüne dayanamayıp hayatını kaybeden anne babalar…

Bu durum aslında bir şehir efsanesi gibi anlatılsa da alında bilimsel bir gerçeğe dayanıyor. “Kırık kalp sendromu” denen bu durumda çok büyük bir üzüntü geçiren insanların kalpleri bu üzüntüye dayanamıyor. Bireyler yaşadıkları acının etkisiyle kalp krizi ya da kalp yetmezliği geçirip hayatını kısa süre içinde kaybediyor.

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HİÇBİR SORU İŞARETİNE CEVAP BULAMADILAR… ONLARDAN EN AZ BİRİNİ AŞKINI KAYBETMENİN ACISI MI ÖLDÜRDÜ?

İşte suç uzmanları da bu çifte ölüme bir türlü cevap bulamayınca şimdi bu ihtimali değerlendirmeye başladı. Kriminoloji uzmanları Gene Hackman ve Betsy Arakawa’nın birinin diğerinden önce öldüğünü düşünüyor.

Ölen taraf hangisi olursa olsun yıllardır hayat arkadaşı olan eşinin öldüğünü görünce büyük bir üzüntüye kapılmış, çektiği bu büyük acıya dayanamayıp hemen ardından belki aynı gün belki de birkaç gün sonra o da kalbi durarak vefat etmişti…

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35 YILDIR TÜM DÜNYALARI BİRBİRLERİ OLMUŞTU

Yani aslında büyük aşkları aslında içlerinden birinin ölmesine sebep olmuştu. Tarihte ve tıpta çok örneği görülen bu durumun Gene Hackman ve Betsy Arakawa’nın bir türlü çözülemeyen ölümlerini aydınlatabileceği düşünülüyor.

Tam 35 yıldır evli olan çiftin son yıllarda kendilerini dış dünyadan çektikleri ve evlerinde vakit geçirdikleri biliniyor. Gene Hackman en son geçen yıl bir benzinlikte görüntülenmiş, Betys Arakawa’nın son fotoğrafı ise şubat ayının sonunda çekilmişti.

KARISI ONDAN ÖNCE ÖLÜNCE BU ACIYA DAYANAMAMIŞ OLABİLİR

Gene Hackman’ın ölüm tarihi kalp pilinin durduğu tarihle belirlendi. Usta aktör cansız bedeni bulunmadan 2 hafta önce ölmüştü.

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Bu durumda uzmanlar ilk ölenin beklenmedik şekilde Betsy Arakawa olduğunu, Gene Hackman’ın zayıf kalbinin karısının üzüntüsüne dayanamamış olduğunu düşünmeye başladı.