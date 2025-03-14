Bir hafta boyunca aç ve susuz, karısının cansız bedeniyle yaşamıştı... Efsane oyuncunun vasiyeti de ölümü kadar gizemli çıktı

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Bir değil birkaç kuşaktan sinemaseverin gönlünde unutulmaz yeri olan 95 yaşındaki Gene Hackman ile karısının ölümü büyük bir şok dalgası yarattı.

Ayrıntılar ortaya çıktıkça da bu durum, yerini büyük bir kalp kırıklığına bıraktı. Buna göre Arakawa, kocasından bir hafta önce ölmüştü.

Alzheimer olan Hackman da bulanık bir zihinle, aç ve ilaçlarını alamadan yaşamış. Sonunda o da hayata veda etmişti.

Bunlar bir yana son gelişme de efsane oyuncunun ölümünün ardından çok konuşulacak türden.

ŞİMDİ DE MİLYON DOLARLIK SERVETİN ÜSTÜNDE SIR PERDESİ VAR

Kısaca anlatmak gerekirse efsane oyuncu Gene Hackman'ın vasiyeti ortaya çıktı. Daha doğrusu vasiyetnamesiyle ilgili bazı ayrıntılar.

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Görünüşe göre Hackman ve karısının bir sır perdesi altındaki ölümünün ardından vasiyeti de uzun süre konuşulacak türden.

Vasiyetinin şu anda bilinen ayrıntısına göre Gene Hackman, 80 milyon dolarlık servetini karısı Betsy Arakawa'ya bıraktı. Ama karısı kendisinden önce öldüğü için bu vasiyetin uygulanabilirliği şüpheli.

Diğer yandan, Hackman'ın Faye Maltese ile yaptığı ilk evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğuna vasiyetinde yer verip vermediği şu anda net değil.

Bazı iddialara göre kendisiyle çok da sık görüşmeyen üç çocuğu, 58 yaşındaki Leslie Anne, 62 yaşındaki Elizabeth Jean ve 65 yaşındaki Christopher Allen'ın ünlü oyuncunun mirasından mahrum bırakılma olasılığı da var.

BİR HUKUK SAVAŞI BAŞLAYABİLİR

Hukuk uzmanlarının yorumuna göre bu durum da Gene Hackman'ın mirası konusunda bir yasal mücadeleye yol açabilir.

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan bir hukuk uzmanı bu konuda "Eğer Gene Hackman, Betsy'den önce ölseydi, bu, Üçüncü Dünya Savaşı anlamına gelirdi. Muhtemelen çocukları çılgına dönerdi" diye konuştu.

Eğer Hackman, karısından önce ölseydi bütün servetinin Betsy Arakawa'ya geçeceğini bir kez daha hatırlatalım.

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Görünüşe göre Alzheimer'a yakalanan Gene Hackman, vasiyetini 7 Haziran 2005 tarihinde imzaladı.

Ama efsane oyuncunun bilişsel yetilerini giderek yitirmesine neden olan bu hastalığa ne zaman yakalandığı belirsiz.

Eğer yasal bir mücadele başlarsa, Hackman'ın bu vasiyeti, Alzheimer olmadan önce imzaladığının kesinleşmesi gerek. Aksi durumda yine hukuksal sorunlar çıkabilir.

Diğer yandan Betsy Arakawa'nın ise vasiyetinde, sağlık giderleri ve diğer borçlarının ödenmesini ve geri kalan bütün varlığının da hayır kurumlarına bağışlamasını istediği ortaya çıktı.

Arakawa'nın hiç çocuğu olmadığını da yeri gelmişken not düşelim.

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ÜNLÜ OYUNCUNUN OĞLU ÜNLÜ AVUKATLA ANLAŞTI

Görünüşe göre Gene Hackman'ın vasiyeti konusunda bir dizi belirsizlik var.

Hackman ve Arakawa'nın vasiyetinin uygulanması konusunda görevli olarak atanan avukat Julia Peters daha ilk adımda bir sorunla karşılaştı.

Onun söylediğine göre vasiyetin bir kopyası olmadan Hackman'ın mülkleriyle ilgili bölüşümün nasıl yapılacağı belirsiz.

Olayın bir yasal mücadeleye dönüşebileceğinin ilk işareti de Gene Hackman'ın oğlu Christopher'dan geldi.

Bir kaynağın belirttiğine göre Christopher Hackman, bu konularda uzman biri avukat olan Andrew Katzenstein'a vekaletini verdi.

Bu kaynaklara bakılırsa "Katzenstein ile çalışmaya karar vermesi Christopher'ın babasının mülklerine yönelik ilgisini kaybetmediğini gösteriyor."

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İşi daha da karmaşık hale getiren ayrıntı, Hackman'ın iki kızının bu konuda ağabeyleri ile birlikte hareket etmemesi. Bu ayrıntı da Gene Hackman'ın vasiyeti konusunda bir sorun çıkacağının habercisi olarak görülüyor.





KARMAŞANIN MERKEZİNDE ÇOCUKLARI VAR

Gene Hackman'ın vasiyeti ile ilgili en karmaşık ayrıntının merkezinde üç çocuğu yer alıyor.

Çocuklarının annesi olan Faye Maltese'den boşandıktan sonra onların hayatında neredeyse hiç yer almadı Gene Hackman.

Özellikle de oğlu Christopher ile bağlantısını kaybetti. Zaten kendisi de oğlunun, baba desteğine en çok ihtiyaç duyduğu dönemde onun yanında olmadığını itiraf etmişti.

Diğer yandan Hackman ile kızları Leslie ve Elizabeth arasındaki ilişki biraz daha sıcak gibi görünüyor.

Hackman, bir süre önce çocuklarının büyürken zor dönemlerden geçtiğini ve kendi başarısının onları olumsuz etkilediğini kabul etmişti.

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KARISI, ÇOCUKLARIYLA ARASI DÜZELSİN DİYE ÇOK UĞRAŞTI

Fakat Gene Hackman'ın 1991 yılında Betsy Arakawa ile evlenmesinden sonra aile ilişkileri biraz daha iyileşmeye başladı.



Arakawa, ünlü oyuncunun çocuklarıyla yeniden yakınlaşması için çaba gösteri. Hatta onları evlerine davet etmesi konusunda da yüreklendirdi.

Söylenenlere göre Gene Hackman hayatının son dönemlerinde çocukları ve torunlarıyla eskisine oranla daha fazla yakınlaşmıştı.

Fakat yine de kızlarının ünlü oyuncunun ölümünden sonra "Babamızla aylardır konuşmamıştık" demesi bu konuda da soru işaretleri yaratmıyor değil.

Gene Hackman'ın gayri menkullerinin dağıtımı da henüz belirsiz. Ünlü oyununun Santa Fe'deki 3,8 milyon dolarlık evi de dahil 80 milyon dolar değerinde bir serveti bulunuyor.

NEW MEXICO'NUN KENDİNE ÖZGÜ YASALARI DEVREYE GİRİYOR

Gene Hackman ile karısı Betsy Arakawa'nın ölüm zamanları da mirasın dağıtımı konusunda etkili olacak.

New Mexico'daki yasalara göre eğer Hackman ve Arakawa birbirlerinden 120 saat arayla hayata veda etmiş olsalardı bu durum "eşzamanlı ölüm" olarak nitelendirilecekti.

Bir hukuk uzmanının İngiliz Daily Mail gazetesine verdiği bilgiye göre New Mexico da dahil birçok eyalette geçerli olan bu yasaya göre vasiyetnameden yararlanmak için eşinizin ölümünden sonra en az beş gün hayatta kalmanız gerekiyor.

Fakat Hackman ve Arakawa'nın ölümleri arasında yedi günlük bir süre var.

Betsy Arakawa 11 Şubat'ta hayata veda etti. Kalbindeki pilin verilerine göre Gene Hackman da 18 Şubat'ta son nefesini verdi. Bu ayrıntı bile vasiyetin uygulanmasını etkileyecek.





VASİYET TEŞHİSTEN ÖNCE Mİ SONRA MI İMZALANDI?

Bu arada Alzheimer olduğu bilinen Gene Hackman'ın vasiyetini Alzheimer teşhisinden önce mi sonra mı imzaladığı da önemli.

Vasiyet teşhisten sonra imzalanmış olsa bile bu durum onu geçersiz kılmıyor. Ancak orada belirtilen maddeleri tartışmalı ve yasal mücadeleye açık bir hale getiriyor.

Yine bilinmeyen bir ayrıntı da Gene Hackman ile Betsy Arakawa'nın evlilik öncesinde ya da sonrasında herhangi bir anlaşma yapıp yapmadığı.

Görünüşe göre Gene Hackman ve Betsy Arakawa'nın ölümü gibi mirasın paylaşımı da olaylı olacak.