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Gençlikten beri yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu... Aralarındaki çarpıcı ilişki ortaya çıktı.. Meğer kan çekmiş!

Güncelleme Tarihi:

#Matt Damon#Ben Affleck#Jennifer Lopez
Gençlikten beri yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu... Aralarındaki çarpıcı ilişki ortaya çıktı.. Meğer kan çekmiş
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2025 08:10

Onlar daha ilk gençlik yıllarından bu yana birbirleriyle 'can ciğer kuzu sarması'... Kariyerlerine birlikte başladılar, Hollywood'da birlikte yükseldiler... Hatta her ikisinin de hayatında dönüm noktası olan filmde bile birlikte çalıştılar.

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Aradan geçen yıllar içinde ikisi de evlenip çoluk çocuğa karıştı.. Başka projelerde çalıştılar. Ama öyle ya da böyle yolları hiçbir zaman kesin olarak ayrılmadı.

Elbette bu yakınlığın bir nedeni vardı... Birbirlerini iyi anlamaları, iyi anlaşmaları...

Ama sonuçta iki ünlünün bu yakınlığının bambaşka bir sebebi daha olduğu ortaya çıktı.

O eski deyimdeki gibi 'kan çekmiş' meğer... Yani ikisi birbirleriyle uzaktan da olsa akrabaymış.

Gençlikten beri yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu... Aralarındaki çarpıcı ilişki ortaya çıktı.. Meğer kan çekmiş

UZAKTAN AKRABA ÇIKTILAR
Bu anlattığımız iki ünlü Ben Affleck ve Matt Damon.

52 yaşındaki Affleck ile 54 yaşındaki Matt Damon'ın tanışıklığı ve kader ortaklığı yapmalarının 1980'li yıllara kadar uzanan bir geçmişi var.

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Daha çocukluktan çıkmadan tanışan Affleck ve Damon, oyunculuk konusundaki ilk adımlarını birlikte attılar.

1989 tarihli Field of Dreams adlı filmde birlikte figüranlık yaptılar. Zaten bir süre sonra ortak çalışmaları olan Good Will Hunting onların hayatında da bir dönüm noktası oldu.

İkisi de o noktadan sonra Hollywood'un en nüfuzlu isimleri haline geldi.

Herkes onların bu dostluğunu, insanların gerçek arkadaş bulmanın zor olduğu Hollywood'da örnek gösteriyor özetle.

Ama New England Genealogical Society'nin yaptığı araştırmanın sonucuna göre Affleck ile Damon'ın bu yakınlığının ardında aslında akrabalık varmış!

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Gençlikten beri yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu... Aralarındaki çarpıcı ilişki ortaya çıktı.. Meğer kan çekmiş

MEĞER UZAK KUZENLERMİŞ
Araştırmalara göre Ben Affleck ile Matt Damon, yakın akraba değiller ama tamamen iki yabancı da değiller. Sonuçlara göre bu iki ünlü onuncu dereceden birbirinin kuzeni.

Araştırmacılar Ben Affleck ile Matt Damon arasındaki yakınlığın kanıtlarına ulaştı.

Buna göre ikisinin de atası aynı kişi... William Knowlton Jr… 1630'lu yıllarda İngiltere'den ABD'ye göç eden bir duvar ustası.

Özetle Ben Affleck ile Matt Damon'ın yakın arkadaşlığının sırrı işte buymuş.

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Gençlikten beri yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu... Aralarındaki çarpıcı ilişki ortaya çıktı.. Meğer kan çekmiş

AFFLECK'İN TEK ARKADAŞI
Ben Affleck bir süre önce Business Insider'a verdiği röportajda "Matt gibi bir arkadaşım olduğu için çok şanslıyım" diye konuştu.

İşin ilginç yanı Ben Affleck'in Hollywood'daki tek gerçek arkadaşı da Matt Damon zaten.

Ben Affleck bir süredir ikinci karısı Jennifer Lopez ile boşanmasıyla gündemde... Ona bu zor döneminde üç çocuğunun annesi, bir önceki eski karısı Jennifer Lopez destek oldu.

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Gençlikten beri yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu... Aralarındaki çarpıcı ilişki ortaya çıktı.. Meğer kan çekmiş

Matt Damon ise aile kurma konusunda Affleck'ten daha şanslı. 2005 yılında evlendiği Luciana Barroso ile mutlu bir yuvası var. Çiftin iki tane öz çocuğu bulunuyor. Matt Damon, karısının eski ilişkisinden dünyaya gelen kızını da evlat edindi.

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Gençlikten beri yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu... Aralarındaki çarpıcı ilişki ortaya çıktı.. Meğer kan çekmiş

Affleck ve Damon, senaryosunu yazıp başrollerinde oynadıkları Good Will Hunting adlı filmle Oscar ödülü kazanmıştı. Rol arkadaşları arasında Robin Williams  ve Minnie Driver da vardı. Filmin yönetmeninin Gus Van Sant olduğunu da hatırlatalım. 

 

 

 

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#Matt Damon#Ben Affleck#Jennifer Lopez

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