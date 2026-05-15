GenÃ§lik sevgilisi taciz etti, kocasÄ± mirasÄ±ndan Ã§Ä±kardÄ±: AradÄ±ÄŸÄ± adamÄ± yÄ±llar sonra buldu: Tipim deÄŸil ama ona aÅŸÄ±k oldum

DÄ±ÅŸ dÃ¼nyada bÃ¼tÃ¼n bunlar olurken evinin kapalÄ± kapÄ±larÄ± ardÄ±nda ise bÃ¼yÃ¼k bir acÄ± Ã§ekiyordu.

AdÄ±nÄ± hala gizlediÄŸi sevgilisi hiÃ§ acÄ±madan, gÃ¶renlerin aklÄ±nÄ± baÅŸÄ±ndan alan gÃ¼zelliÄŸine bile bakmadan onu istismar ediyordu.

KAPALI KAPILAR ARDINDA NELER YAÅžADI

ArtÄ±k geÃ§miÅŸte kalsa da yaÅŸayanÄ±n yÃ¼reÄŸinden izleri hiÃ§ silinmeyen bu olayÄ±n kahramanÄ± Paulina Porizkova. 1980 ve 90'larÄ±n Ã¼nlÃ¼ modeli Porizkova bugÃ¼n 61 yaÅŸÄ±nda.

Moda dÃ¼nyasÄ±ndan sonra anÄ±larÄ±nÄ± kaleme alÄ±p yazarlÄ±k dÃ¼nyasÄ±na da geÃ§en Porizkova verdiÄŸi bir rÃ¶portajda genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aile iÃ§i ÅŸiddeti anlattÄ±.

O anlatÄ±rken de aÅŸk hayatÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã§alkantÄ±lÄ± olaylar bir kez daha akÄ±llara geldi.

Porizkova henÃ¼z 19 yaÅŸÄ±ndayken birlikte olduÄŸu sevgilisinin kendisini istismar ettiÄŸini ve ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ageist iÃ§in Justin Ravitz ile bir rÃ¶portaj yapan Paulina Porizkova, bu olayÄ±n kocasÄ± Ric Ocasek ile tanÄ±ÅŸmadan Ã¶nce yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

"19 yaÅŸÄ±ndaydÄ±m. Bir erkekle yaÅŸÄ±yordum. Ondan ayrÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o bir istismarcÄ±ydÄ±" dedi.

Porizkova, adÄ±nÄ± vermediÄŸi genÃ§lik sevgilisi tarafÄ±ndan fiziksel olarak istismar edildiÄŸini anlattÄ±. Sonra da genÃ§ kadÄ±nlara Ã¶ÄŸÃ¼t niteliÄŸinde bir cÃ¼mle kurdu: "EÄŸer biri size bir kez vurduysa bunu bir daha yapmasÄ±na asla izin vermeyin."

Ä°ÅŸte tam bu dÃ¶nemde de The Cars grubunun Drive adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n klibinde oynamasÄ± iÃ§in teklif aldÄ±. Orada da sonradan evlendiÄŸi Ric Ocasek ile tanÄ±ÅŸtÄ±.

Ama iliÅŸkilerinin ilk zamanlarÄ±nda Ocasek; ona yalan sÃ¶yledi. Porizkova onun evli olduÄŸunu haftalar sonra Ã¶ÄŸrendi.Â





SONUNDA Ä°STÄ°SMARCI SEVGÄ°LÄ°SÄ°NÄ° TERK ETMEYÄ° BAÅžARDI

1984 yÄ±lÄ±nda yaÅŸanan o dÃ¶nemi de "Ric ile kamera karÅŸÄ±sÄ±ndayken gerÃ§ek hayatta erkek arkadaÅŸÄ±mla tartÄ±ÅŸÄ±yordum" diyerek anlattÄ±.

Klipte de duygusal travma yaÅŸayan bir genÃ§ kÄ±zÄ± oynuyordu Porizkova. "ParÃ§alanÄ±yordum ve bÃ¼tÃ¼n bu duygular bende mevcuttu" diyerek rol ile gerÃ§ek hayatÄ±n nasÄ±l birbirine karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Porizkova o sÄ±rada sevgilini bÄ±rakÄ±p kendisi gibi kariyerinin genÃ§ ve parlak dÃ¶neminde olan meslektaÅŸÄ± Elle Macpherson ile birlikte yaÅŸamaya baÅŸladÄ±.

21 YAÅž BÃœYÃœK ÅžARKICI Ã‡OKTAN PEÅžÄ°NE DÃœÅžMÃœÅžTÃœ BÄ°LE

Tabii Porizkova, istismarcÄ± erkek arkadaÅŸÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda klibinde oynadÄ±ÄŸÄ± Ric Ocasek de Ã§oktan onun peÅŸine dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼ bile. SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re ona aylarca kur yaptÄ±.

Sonunda evlendiler ama oraya kadar olan sÃ¼reÃ§ de kolay geÃ§medi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ocasek bir yandan Porizkova'nÄ±n peÅŸinden koÅŸarken diÄŸer yandan da Suzanne adlÄ± karÄ±sÄ±yla evliydi. Ãœstelik Ã§ocuklarÄ± da vardÄ±.

Porizkova da bu gerÃ§eÄŸi onunla flÃ¶rt etmeye baÅŸladÄ±ktan haftalar sonra Ã¶ÄŸrendi. ÃœnlÃ¼ model No Filter adlÄ± kitabÄ±nda da anlattÄ±. Kitapta yer alan satÄ±rlara gÃ¶re Ocasek'in itirafÄ± ÅŸu ÅŸekilde geldi:

O sÄ±rada Paulina Porizkova ile Ric Ocasek, birbirleriyle ÅŸakalaÅŸÄ±p Ã¶pÃ¼ÅŸÃ¼yordu. Porizkova, Ocasek'e "Bana bir sÄ±r ver" dedi. Bunun Ã¼zerine Ocasek de aslÄ±nda evli olduÄŸunu sÃ¶yledi. KitabÄ±nda o an "suratÄ±na bir bardak dolusu soÄŸuk su atÄ±lmÄ±ÅŸ gibi" hissettiÄŸini yazdÄ± Porizkova.

ONUN EVLÄ° OLDUÄžUNU HAFTALAR SONRA Ã–ÄžRENDÄ°

Ric Ocasek'in itirafÄ± ona iliÅŸkisinden geri adÄ±m attÄ±rmadÄ±. O sÄ±rada henÃ¼z 19 yaÅŸÄ±ndaydÄ± ve kitabÄ±nda da anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re "bunun kÃ¶tÃ¼ bir evlilik" olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼.

Ãœstelik Ocasek'e bÃ¼yÃ¼k bir tutkuyla aÅŸÄ±ktÄ±. Paulina Porizkova'nÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Ã¼Ã§ yÄ±l "gizli" bir iliÅŸki sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ler. Top model durumu ÅŸu satÄ±rlarla Ã¶zetledi: Ric, karÄ±sÄ±nÄ± Ã¼Ã§ yÄ±l boyunca benimle aldattÄ±.

OlayÄ±n daha farklÄ± bir boyutu da var. Porizkova, Ocasek'in karÄ±sÄ±ndan boÅŸanacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken o ise Ã§ocuklarÄ±nÄ±n kÃ¼Ã§Ã¼k olduÄŸunu bahane ederek hemen boÅŸanmadÄ±.

VASÄ°YETÄ°NDEN ÇIKARDIÄžI GERÇEÄžÄ° BÄ°R TOKAT GÄ°BÄ° YÜZÜNE ÇARPTI:TanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nda Porizkova 19, Ocasek ise 40 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. BeÅŸ yÄ±lÄ±n sonunda evlendiler ve iki çocuklarÄ± oldu. 30 yÄ±lÄ±n sonunda ise ayrÄ±ldÄ±lar. Ocasek 2019 yÄ±lÄ±nda öldüÄŸünde aslÄ±nda aralarÄ± iyi deÄŸildi. Hatta kaÄŸÄ±t üzerinde evliydiler sadece. Porizkova sonradan kocasÄ±nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± kÄ±skanç olduÄŸunu, iÅŸlerini engellediÄŸini bile anlattÄ±. Ama en büyük darbe Ocasek'in vasiyetinde yer almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrenmesiyle geldi. Bir ara bu yüzden maddi açÄ±dan zorluk çekti.





'TÄ°PÄ°M DEÄžÄ°L AMA BENÄ°M Ä°Ã‡Ä°N MÃœKEMMEL PARTNER'

GenÃ§lik yÄ±llarÄ±nda aÅŸkta yana kesintisiz bir mutluluk yaÅŸayamayan Porizkova aradÄ±ÄŸÄ± aÅŸkÄ± 58 yaÅŸÄ±ndayken buldu. Bir sÃ¼redir Jeff Greenstein ile niÅŸanlÄ±.

Ageist'e sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re aslÄ±nda iÃ§inde olmasÄ± gereken iliÅŸki tam da bu.

Zaten mutluluÄŸu yÃ¼zÃ¼nden okunan Porizkova niÅŸanlÄ±sÄ± hakkÄ±nda da ilginÃ§ sÃ¶zler sarf etti.

"Jeff'in benim tipim olduÄŸunu sÃ¶yleyemem. GeÃ§miÅŸte gÃ¶zden kaÃ§Ä±rmÄ±ÅŸ olabileceÄŸim biri. Ama yine de beklenmedik ÅŸekilde benim iÃ§in mÃ¼kemmel partner" diye konuÅŸtu model.

