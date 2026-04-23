Gençlik aşkının ateşi yeniden yanmaya başladı… ‘Siz sevgili olsanıza’ yorumlarını beğenirken yakalandı!

Haberin Devamı

Aradan neredeyse 30 yıl geçti, bu iki ünlü isim de birer evlilik yaptılar ve çocuk sahibi oldular. Aşk hayatları ise istedikleri gibi gitmedi ve en sonunda ikisinin de kalbi boş kaldı.

Kaderin bir cilvesi sayesinde yeniden bir araya gelip bir çifti canlandırdıkları yeni filmlerinin çekimleri başladığından beri de haklarındaki dedikodular bitmek bilmedi.

Dawson’s Creek dizisinin iki yıldız oyuncusu Katie Holmes ve Joshua Jackson’ın yıllar önce başlayıp biten aşklarının yeniden canlanmasını isteyen hayranlarının sayısı azımsanmayacak kadar fazla.

Katie Holmes, geçtiğimiz günlerde Instagram'da Joshua Jackson ile birlikte rol aldığı yeni filmleri "Happy Hours"tan bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta Holmes, "Dawson's Creek" dizisindeki rol arkadaşına sarılıyordu.

Haberin Devamı

Fotoğrafın altına doluşan hayranları iki eski aşığın yeniden sevgili olmasını ne kadar istediklerini, onları birbirlerine ne kadar yakıştırdıklarını yazıp durdular; bu yorumların sayısı yüzleri hatta binleri buldu.

Özel hayatı konusunda son derece ketum davranmasıyla nam salan Katie Holmes da yapılan bu yorumları beğendi. Ve bu beğeniler kartal gözlü hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

Böylece iki ünlü oyuncunun arasında küllenen geçmiş duyguların yeniden harekete geçtiği dedikoduları daha da alevlenmiş oldu…

Hayranları fotoğrafın altını “Bu filmde değil gerçek hayatta da olması gereken bir evlilikti”, “Lütfen gerçek hayatta evlenin ve milenyum kuşağının kalplerini iyileştirin” şeklinde yorumlarla doldururken Katie Holmes ve Joshua Jackson’ın ünlü arkadaşları da duruma kayıtsız kalamadı.

Haberin Devamı

Şubat ayında kolon kanseriyle mücadele ettikten sonra hayatını kaybeden, ikilinini Dawson’s Creek’teki rol arkadaşları James Van Der Beek'in eşi Kimberly Van Der Beek fotoğrafa “Bunu çok seviyorum” diye yorum yaparken ALS hastalığı yüzünden hayatını genç yaşta kaybeden Eric Dane’in oyuncu eşi Rebecca Gayheart da “Sizi bu fotoğrafta birlikte görmek beni mutlu ediyor” yazdı.

Her ikisi de 47 yaşında olan Holmes ve Jackson, 1998'den 2003'e kadar sevilen gençlik dizisi Dawson’s Creek’te Pacey Witter ve Joey Potter karakterlerini canlandırdılar.

Haberin Devamı

Geçen hafta New York'ta kırmızı halıda bir araya gelen eski çift, sevilen dizinin çekimleri sırasında 1998'den 1999'a kadar gizlice büyük bir aşk yaşamışlardı.

Katie Holmes, 2006 yılında, şu anda 20 yaşında olan kızları Suri Cruise'u kucaklarına aldıktan birkaç ay sonra Hollywood efsanesi Tom Cruise ile evlendi.

Çift 2012'de boşandı ve Katie Holmes o zamandan beri pek ortalarda görünmemeyi tercih etti. Sadece ünlü oyuncu Jamie Foxx ile yaşadığı ilişki kamuoyuna yansıdı.

Haberin Devamı

Joshua Jackson ise 2006'dan 2016'ya kadar Diane Kruger ile birlikteydi. Çif evlenmeleri beklenirken bir anda ayrılmış ve Joshua Jackson daha sonra 2018'de Jodie-Turner Smith ile evlenmişti. Bu evlilikten 6 yaşında Juno adında bir kızları olan çiftin boşanma davaları da geçen mayıs ayında sonuçlanmıştı.