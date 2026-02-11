‘Gençliğinde Julia Roberts’a benzerdi’… Ünlü şef 30 yıllık karısıyla mutluluğun tarifini de yazmıştı… Meğer onu arkadaşının elinden almış!

Haberin Devamı

59 yaşındaki ünlü şef Gordon Ramsay son birkaç yıldır büyüyen ailesi ve bu konuda yaptığı yorumlarla gündemdeydi.

Gordon Ramsay ve eşi Tana Ramsay dört yetişkin çocukları olduktan sonra sürpriz bir haberle Oscar adını verdikleri bir oğulları daha olduğunu duyurmuş, Kasım 2023’te ise Jesse James adını verdikleri bir oğulları daha doğunca 8 kişilik bir aileye dönüşmüşlerdi.

Gordon Ramsay, eşinin yeniden hamile kalmasıyla birlikte altıncı çocuğunun doğmasını beklerken “Beni onun dedesi sanacaklar” diyerek ileri bir yaşta yeniden baba olma konusunda kaygılandığını itiraf etse de küçük oğlunu kucağına aldıktan sonra tüm kaygıları uçup gitmiş, mutluluktan havalara uçmuştu.

Jesse'nin doğumuyla birlikte "3 erkek, 3 kız, kadro tamamlandı" diyerek ailenin artık son halini aldığını belirten Gordon Ramsay geçen yılın sonlarında 26 yaşındaki kızı Holly’yi gelin etti ve bir büyük mutluluk daha yaşadı.

Eşi Tana Ramsay’le de bu yıl 30’uncu evlilik yıl dönümlerini kutlayacak olan ünlü şef evliliğiyle ilgili ilginç bir itirafta bulundu…

Gordon Ramsay, 1996’da nikah masasına oturduğu eşi Tana'yı arkadaşından "çaldığını" ve onu "inanılmaz derecede güzel" bulduğunu itiraf etti. Ancak ilişkilerinin bu ilk aşamasında Tana, onu "sinir bozucu ve kibirli" bulmuştu…

Gordon Ramsay, eşi Tana'yı bir arkadaşından "çaldığını" ve onunla tanıştıktan sonra Julia Roberts'a benzediğini ve aklının başından gittiğini açıkladı.

Çift, 90'ların başında tanışmış ve Aralık 1996'da evlenmişti. Verdiği röportajda "Tana arabayı sürüyordu ve ben arka koltukta oturmuş arkadaşıma bakarak, 'Aman Tanrım, kız arkadaşın inanılmaz derecede güzel' diyordum” diyen Gordon Ramsay daha sonra arkadaşının sevgilisi olan bu güzelle yuva kuracaktı…

“Genç Julia Roberts'a benziyordu ve başka hiçbir şeyle kıyaslayamayacağım bir heyecana kapılmıştım. Tana'nın benimle tanıştığında ne söylediğinden emin değilim, ama o anda büyük bir hayranım olmadığı izlenimine kapılmıştım” diyen Gordon Ramsay’nin sözlerine eşi de şakayla karışık karşılık verdi.

30 yıllık kocasıyla tanıştığında hissettiklerini “Bence gerçekten kibirli, kendini beğenmişti. Beni çok sinir ediyordu.” diyerek anlatan Tana Ramsay ünlü şefi zamanla sevecekti…

Ünlü çift tanışmalarından birkaç ay sonra Tana da erkek arkadaşından ayrılmıştı ve ikilinin arasındaki duygular artık filizlenmeye başladı. Tana Ramsay o günleri de “Yaklaşık bir ay sürdü ve sonra ikimiz de bekar kaldık. Bir gece sohbet ettik ve bütün gece konuştuk. Sanırım ondan hoşlanmış olmalıyım.” diyerek anlatıyor.