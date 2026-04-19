Gençleşmek için servet harcamıştı… Rüyası bir yılda kabus oldu!

Ünlüler dünyasında bir yandan doğal yaşlanma ve geçen yılların izini saklamama modası sürerken soluğu estetik cerrahların kapısında alan ve gençlik günlerindeki gibi görünmeye çalışan çok sayıda isim var.

Kardashian / Jenner ailesinin başı olan ve 5 kızını dünyanın en ünlü isimleri arasına sokan Kris Jenner ikinci grupta yer alıyor…

Yıllar yılı “Kardashianlar” adındaki reality şovla ekrana gelen ve kızlarının menajerliğini yaparken onlar kadar ünlenen anne Kris Jenner geçen yıl bir anda bambaşka bir yüzle ortaya çıkmış, yılların izini geçirdiği operasyonlarla ortadan kaldırmıştı.

Gelen son haberlere göre bu yüz germe ameliyatına ve yaptırdığı diğer işlemlere toplamda 100 bin dolar harcayan Kris Jenner şimdilerde yüzünde “kaymalar” oluştuğu için çok öfkeli ve acilen revizyon yani düzeltme operasyonu istiyor.

Kris Jenner'ın bir yıl önce geçirdiği yüz germe ameliyatının etkisinin beklediği gibi gitmediği iddia ediliyor.

70 yaşındaki Jenner’ın kendi operasyonunun sonuçlarını diğer ünlülerin sonuçlarıyla karşılaştırdıktan sonra "revizyon" yaptırmayı düşündüğü ileri sürüldü.

Kris Jenner’ın yüz germe ameliyatından sonra yüzünün “tutmadığını” fark ettiği ve oluşan kaymalardan dolayı sinirlenerek doktorundan hesap sormaya hazırlandığı konuşuluyor.

Ünlü anneyi bu noktaya getiren ise yakın bir zaman önce benzer operasyonlar geçiren iki yıldız isim Denise Richards ve Lori Loughlin'in ikisinin de çok iyi görünmesi olmuş.

Denise Richards ve Lori Loughlin'e yapılan işlemleri gören ve yüzünü onlarla karşılaştıran Kris Jenner’ın kendi operasyonunun etkisinin geçmesi ve beklediği gibi görünmemesi yüzünden büyük bir öfkeye kapıldığı söyleniyor.

Kris Jenner’ın geçirdiği operasyon Mayıs 2025'te Paris'te ortaya çıkınca anlaşılmış, hayranları onu kızı Kim Kardashian’ın yanında görünce ondan genç göründüğünü iddia edince bu operasyonlar sosyal medyada günün konusu olmuştu.

Daha sonra Kris Jenner'ın "yüz germe ustası" olarak adlandırılan Dr. Steven M. Levine'in kapısını çaldığı ve ameliyatı onun yaptığı ortaya çıkmıştı. Jenner bu genç görünümü hakkında ilk kez ağustos ayında konuşmuş ve "Yaklaşık 15 yıl önce yüz germe ameliyatı oldum, bu yüzden yenilenme zamanı gelmişti. Bu yüz germe ameliyatını yaptırmaya karar verdim çünkü kendimin en iyi versiyonu olmak istiyorum ve bu beni mutlu ediyor." demişti.

Estetik müdahaleler konusunda hep açık sözlü olan Kris Jenner "Yaşlanıyor olmanız, kendinizden vazgeçmeniz gerektiği anlamına gelmez. Eğer kendinizi rahat hissediyorsanız ve zarif bir şekilde yaşlanmak istiyorsanız - yani hiçbir şey yapmak istemiyorsanız - o zaman hiçbir şey yapmayın. Ama benim için bu operasyonlar zarif bir şekilde yaşlanmak demek” sözleriyle zihinlere kazınmıştı.