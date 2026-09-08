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Gencecikken sayamayacağı kadar çok parası oldu… Altı yıl önce aldığı rüya evinin tadilatı hala bitmedi

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#Kylie Jenner#Ünlülerin Evleri#Los Angeles
Gencecikken sayamayacağı kadar çok parası oldu… Altı yıl önce aldığı rüya evinin tadilatı hala bitmedi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2026 11:25

Henüz 30 yaşında bile değil ama çoktan dünyanın en zengin ünlülerinden biri olmayı başardı. Dünyaya gözlerini çok şanslı açmış, ünlü ailesinin ons sağladığı tüm imkanlardan yararlanmayı bilmişti.

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Şöhretini, çocuk yaşlarından beri kameraların karşısında yaşadığı hayatını avantaja çevirmeyi bildi ve kendi adıyla kurduğu kozmetik şirketi onu 20’li yaşlarının başında milyarder olmanın kıyısına getirdi.

Kardashian/Jenner kardeşlerin en küçüğü Kylie Jenner 29 yaşında kendine kurduğu hayatla, kozmetik imparatorluğu haline gelen şirketiyle, sahip olduğu büyük lüksle  ve son üç yıldır Hollywood yıldızı Timothee Chalamet’le yaşadığı mutlu ilişkiyle herkesi kıskandırıyor…

Gencecikken sayamayacağı kadar çok parası oldu… Altı yıl önce aldığı rüya evinin tadilatı hala bitmedi

Toplam serveti 700 milyon doları aşan genç yıldız geçtiğimiz gün YouTube kanalından paylaştığı yeni bir videoda altı yıl önce satın aldığı “rüya evine” hâlâ taşınmadığını açıkladı.

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Gencecikken sayamayacağı kadar çok parası oldu… Altı yıl önce aldığı rüya evinin tadilatı hala bitmedi

29 yaşındaki girişimci, 2020 yılında Miley Cyrus'tan 15 milyon dolara satın aldığı Calabasas'taki malikanesinin yapım aşamasını gösteren altı dakikalık bir videoda 12,1 milyon abonesine, "İnşaat alanıma gidiyorum. Altı yıldır bir ev inşa ediyorum. Mülkü 2020'de satın aldım" dedi.

Jenner, başlangıçta “güzel İtalyan rüya evim” olarak tanımladığı son gayrimenkul girişimi hakkında paylaşım yapmayı düşünmediğini, ancak bu konu  zaten internette her yerde olduğu için fikrini değiştirdiğini söyledi.

Gencecikken sayamayacağı kadar çok parası oldu… Altı yıl önce aldığı rüya evinin tadilatı hala bitmedi

Eve vardığında, ünlü peyzaj mimarı Jim Hyatt'ı işe aldığını, Hyatt'ın San Ysidro Çiftliği'ndeki çalışmalarıyla tanındığını belirtti.

Gösterişli evin girişi, zeytin ağaçları ve lavantalarla çevrili ve geri dönüştürülmüş kaldırım taşlarıyla döşenmişti. Kylie Cosmetics'in patronu videoda tek omuzlu siyah bir atlet ve göbeğini açıkta bırakan düşük bel kısa siyah pantolon giymişti.

Gencecikken sayamayacağı kadar çok parası oldu… Altı yıl önce aldığı rüya evinin tadilatı hala bitmedi

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Yıldız isim izleyicilere saat 15:00 civarında bir günlük toplantılarını bitirdiğini ve onaylar almak için inşaat alanına gittiğini söyledi. The Sun'ın Ağustos 2025 tarihli bir haberine göre Kylie Jenner mülkü çevrelemek için 500.000 dolar değerinde zeytin ağacı satın almıştı.

Gencecikken sayamayacağı kadar çok parası oldu… Altı yıl önce aldığı rüya evinin tadilatı hala bitmedi

Ve geçtiğimiz günkü YouTube videosunda, kız kardeşi Kendall Jenner'ın evlerinden birinde inşaat yaptığını ve tüm bu küçük zeytin ağaçlarından kurtulmak zorunda kaldığını açıkladı. Kylie ağaçlar hakkında “Sadece çok güzel değiller, bana kız kardeşimi hatırlatıyorlar” diye coşkuyla konuştu.

Ekranın yıldız ismi daha önce de sosyal medya takipçilerine inşaat ilerlemesine dair ipuçları vermişti. Şubat ayında, Instagram Hikayelerinde “Evime nefis bir çamaşır odası yapılıyor” yazarak bitmemiş bir çamaşır odasının fotoğrafını paylaşmıştı.

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Gencecikken sayamayacağı kadar çok parası oldu… Altı yıl önce aldığı rüya evinin tadilatı hala bitmedi

Kylie Jenner ayrıca yerleşik bir oturma bankı olan mermer bir duş kabininin fotoğrafını da yayınladı.

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Genç yıldız şu anda yakındaki başka bir lüks konutta, Los Angeles'ın Hidden Hills bölgesinde (Calabasas'ın bir parçası) yer alan 36 milyon dolarlık evinde yaşıyor.

Gencecikken sayamayacağı kadar çok parası oldu… Altı yıl önce aldığı rüya evinin tadilatı hala bitmedi

Tadilatı altı yıldır devam eden bu rüya evi tamamlandığında ise 12 araçlık yer altı garajı ve sığınağa sahip olacak. Evin 15 yatak odası, geniş bir spor sahası ve büyük bir havuz da olacak.

30.000 metrekarelik modern çiftlik evi, dört dönümlük bir arazi üzerine Kanadalı ünlü mimar Richard Landry tarafından tasarlandı.

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Gencecikken sayamayacağı kadar çok parası oldu… Altı yıl önce aldığı rüya evinin tadilatı hala bitmedi

Jenner'ın eski sevgilisi 35 yaşındaki Travis Scott'tan sekiz yaşında Stormi adında bir kızı ve dört yaşında Aire adında bir oğlu var. 2023'ten beri ise 30 yaşındaki oyuncu Timothee Chalamet ile birlikte.

Ünlü aşıkların rüya ev tamamlandığında burada birlikte yaşayabilecekleri konuşuluyor.

Gencecikken sayamayacağı kadar çok parası oldu… Altı yıl önce aldığı rüya evinin tadilatı hala bitmedi

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#Kylie Jenner#Ünlülerin Evleri#Los Angeles

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