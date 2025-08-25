Gencecik yaşta anne baba oldular… Üç kişilik mutluluk günleri başladı!

Haberin Devamı

Bu evlilik kendi hayranları tarafından sevinçler karşılansa da kimileri bunun acele verilmiş bir karar olabileceğini söylüyordu.

Stranger Things dizisinin yıldızı Millie Bobby Brown ve eşi Jon Bon Jovi’nin model oğlu Jake Bongiovi, evlendikten bir yıldan biraz fazla zaman sonra da anne baba oldular.

Ve herkesi bir kez daha şaşkına çevirdiler.

21 yaşındaki Millie Bobby Brown ve 23 yaşındaki Jake Bongiovi birkaç gün önce ortak bir paylaşım yaparak anne baba olduklarını duyurmuşlardı. Genç çift bir kız bebek evlat edindiklerini açıkladılar.

Ve hemen ardından da geçtiğimiz gün kızlarıyla gezmeye çıktıklarında görüntülendiler.

New York’ta bebek arabasıyla yürüyüşe çıkan çift taze anne babalığın keyfini çıkarıyordu.

Millie Bobby Brown ellinde evleri için satın aldıkları çiçekleri tutarken Jake Bongiovi de gururlu bir baba edasıyla kızının bebek arabasını itiyordu.

Geçen sene mayıs ayında evlenen çift geçen perşembe günü ortak bir Instagram açıklamasında evlat edinme yoluyla bir bebek sahibi olduklarını "Bu yaz, tatlı kızımıza evlat edinme yoluyla kavuştuk. Hem huzur hem de mahremiyet içinde ebeveynliğin bu güzel yeni bölümüne adım atmaktan çok heyecanlıyız” diyerek duyurdular ve mesajlarını "Ve sonra 3 kişi oldular. Sevgiler, Millie ve Jake Bongiovi” sözleriyle sonlandırdılar.

Millie Bobby Brown geçen mart ayında katıldığı bir yayında genç anne olmak istediğini açıkça belirtmiş, buna daha kocası Jake Bongiovi’yle tanışmadan karar verdiğini söylemişti.

Jake Bongiovi de kendi babası Jon Bon Jovi gibi erkenden aile kurmak istediğini her zaman belirtmişti.

Genç aşıklar evlat edinerek herkesi şaşırttılar ancak bu konuda da daha önce ipuçları vermişler ve "Evimizin enerjisi, kapının her zaman açık olması” demişlerdi.

Haziran 2021'den beri birlikte olan iki genç yıldızın aşkı aslında büyük bir tartışmayı da beraberinde getirmişti. Nisan 2023’te nişanlandıklarını açıklayan aşıkların yaşlarının epeyce genç olması evlilik konusunda “bu kadar aceleye gerek var mı?” sorularını da beraberinde getirmişti.

İkili aşk yaşamaya başladıklarında Millie Bobby Brown daha sadece 17, Jake Bongiovi ise 19 yaşındaydı. Nişanları duyulduğunda ise Brown 19, Bongiovi 21 yaşına yeni basmıştı.

Taze evliler yaşıtları eğlence hayatının içinde yaşarken bambaşka bir hayat yaşamaya başladılar. Los Angeles’ta yaşamak yerine Georgia'da bir çiftliğe yerleşen Millie Bobby Brown ve Jake Bongiovi her şeyden uzakta sessiz sakin bir hayat yaşıyor.

Bu çiftlikte birçok hayvan besleyen ünlü çift zor durumdaki hayvanları kurtarıp bir kısmını da sahiplenerek bir yandan onlara bakıyor bir yandan da sebze meyve yetiştiriyor ve doğal bir hayat sürüyor.