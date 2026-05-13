Gencecik yaÅŸÄ±nda yÄ±ldÄ±z olmuÅŸtu... Ne ona hayÄ±r geldi ne ailesine: ÅžÃ¶hret deÄŸil sanki bitmeyen lanet

Ama birÃ§oÄŸu iÃ§in aynÄ± durum geÃ§erli deÄŸil. ÅžÃ¶hret erkenden gelir gelmesine de beraberinde kurtulmasÄ± Ã¶yle kolay olmayan dertler getirir. Ve neredeyse hiÃ§ sonu gelmeyecekmiÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nen bir mutsuzluk..

BÄ°R ÅžARKIYLA YILDIZ OLDU AMA DERTLER DE PEÅž PEÅžE GELDÄ°

Ä°ÅŸte Britney Spears'Ä±n durumu da bunun en Ã§arpÄ±cÄ± Ã¶rneklerinden biri. 2000'lerin baÅŸÄ±nda Oops! I Did It Again diyerek bir anda yÄ±ldÄ±z oldu Spears. Ã–nceleri bu onun iÃ§in gayet mutluluk verici bir durumdu.

Ama zaman ilerledikÃ§e Spears'Ä±n baÅŸÄ± da dertten kurtulmaz oldu. Bu kadar genÃ§ yaÅŸÄ±nda bulduÄŸu ÅŸÃ¶hret yÃ¼zÃ¼nden hayatÄ± karardÄ± kelimenin tam anlamÄ±yla... KÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klara kapÄ±ldÄ±, gece hayatÄ±nÄ±n ve skandallarÄ±n baÅŸ rolÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°lk evliliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± Kevin Federline ile kurduÄŸu yuva yÃ¼rÃ¼medi. Ä°ki Ã§ocuÄŸunun velayeti elinden gidince sinir krizleri geÃ§irdi.

Spears, artÄ±k 44 yaÅŸÄ±na geldi. Boyunca iki erkek evladÄ± var. BaÅŸÄ±ndan iki evlilik geÃ§ti. Ama hala dizi dizi skandalla gÃ¼ndeme geliyor.





HALA HAYATINI BÄ°R DÃœZENE KOYAMADI

Ã‡ok para kazandÄ± belki Spears ama bu ona mutluluk deÄŸil dizi dizi felaket getirdi. Åžimdi 44 yaÅŸÄ±na geldi, yine de hayatÄ± Ã¶yle dÃ¼zene girmiÅŸ deÄŸil.

Sam Asghari ile yaptÄ±ÄŸÄ± ikinci evliliÄŸi de uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ olmadÄ±. Ä°lk kocasÄ±ndan doÄŸan Ã§ocuklarÄ± Sean Preston ve Jayden James ile de arasÄ± daha yeni yeni dÃ¼zeliyor Spears'Ä±n.

Bu arada sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§alkantÄ±lÄ± hayat yÃ¼zÃ¼nden uzun sÃ¼re babasÄ±nÄ±n vesayeti altÄ±nda yaÅŸadÄ±. Sonra ondan kurtuldu ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re yine de hayatÄ± "ArtÄ±k duruldu, gerÃ§ek bir yetiÅŸkin oldu" denilecek tÃ¼rden deÄŸil.

SANKÄ° ÅžÃ–HRET SADECE ONA DEÄžÄ°L AÄ°LESÄ°NE DE FELAKET GETÄ°RDÄ°

Hepsi bir yana sanki Britney Spears'Ä±n gencecik yaÅŸÄ±nda elde ettiÄŸi ÅŸÃ¶hret sadece onun deÄŸil ailesinin de hayatÄ±nÄ± karartmÄ±ÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

KÄ±z kardeÅŸi Jamie Lynn Spears, daha Ã§ocuk denecek yaÅŸta hamile kaldÄ± ve bir bebek sahibi oldu. Onu dÃ¼nyaya getirene kadar da sonradan anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re gÃ¶zlerden uzak kÃ¼Ã§Ã¼k bir kasabaya taÅŸÄ±ndÄ± ve orada yaÅŸadÄ±. BÃ¶ylece kendisine yÃ¶nelen abartÄ±lÄ± ve rahatsÄ±z edici meraktan kurtuldu.

SonrasÄ±nda baÅŸka biriyle evlenip bir Ã§ocuk daha dÃ¼nyaya getirdi. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re de ablasÄ± Britney'den Ã§ok daha sakin bir hayatÄ± var genÃ§ kadÄ±nÄ±n.

Ä°ÅŸte Jamie Lynn Spears, Ã¶nceki gÃ¼n hayatÄ±nÄ±n belki de en mutlu anlarÄ±ndan birini yaÅŸadÄ±. Ã‡ocuk yaÅŸta dÃ¼nyaya getirdiÄŸi 17 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Maddie, liseden mezun oldu.

Â Jamie Lynn Spears, bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Maddie Aldridge'i dÃ¼nyaya getirdiÄŸinde 18 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. Neredeyse birlikte bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ kÄ±zÄ± artÄ±k 17 yaÅŸÄ±na geldi ve liseden mezun oldu.





Mezuniyet tÃ¶reninde Britney Spears'Ä±n 73 yaÅŸÄ±ndaki babasÄ± Jamie Spears da torununu ve ailesini yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±.Â





Jamie, 13 yÄ±l boyunca kÄ±zÄ± Britney'in vasisi oldu. Sonra 12 KasÄ±m 2021'de vesayet kararÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

2023 yÄ±lÄ±nda ciddi bir enfeksiyon nedeniyle saÄŸ bacaÄŸÄ± kesilen baba Spears, tÃ¶ren sÄ±rasÄ±nda bir ara torununa sÄ±msÄ±kÄ± sarÄ±ldÄ±.





BRITNEY HARÄ°Ã‡ TÃœM AÄ°LESÄ° ORADAYDI

Jamie Lynn Spears'Ä±n mezuniyet tÃ¶renine annesi Jamie Lynn ve onunla yollarÄ±nÄ± Ã§oktan ayÄ±ran babasÄ± Casey Aldridge de katÄ±ldÄ±.

Bu mutlu gÃ¼nde onlarÄ± yalnÄ±z bÄ±rakmayanlar arasÄ±nda Britney Spears'Ä±n babasÄ± Jamie Spears ile annesi Lynne Spears da vardÄ±. Bu arada onlarÄ±n da boÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m.

Maddie'nin lise mezuniyetinde aileden en Ã§ok dikkat Ã§eken kiÅŸi ise 73 yaÅŸÄ±ndaki Jamie Spears oldu. Yani yÄ±llarca kÄ±zÄ± Britney'in vesayetini elinde tutmuÅŸ olan babasÄ±.

Ä°ki yÄ±l Ã¶nce, geÃ§irdiÄŸi rahatsÄ±zlÄ±k yÃ¼zÃ¼nden saÄŸ bacaÄŸÄ± kesilen Jamie Spears, tekerlekli sandalyesinde oturup tÃ¶reni izledi.

AÃ§Ä±k renk bir takÄ±m elbise giyen baba Spears'Ä±n yÃ¼zÃ¼ndeki dÃ¼ÅŸÃ¼nceli ve hÃ¼zÃ¼nlÃ¼ ifade de gÃ¶zlerden kaÃ§madÄ±. Baba Spears, tÃ¶ren boyunca gÃ¶zlerini torunundan ayÄ±ramadÄ±.





BÃœYÃœK OÄžLU KUZENÄ°NÄ° YALNIZ BIRAKMADI

Bu Ã¶nemli gÃ¼nde, kendisi de ciddi sorunlarla uÄŸraÅŸan Britney Spears yoktu. Fakat Kevin Federline ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Sean Preston, kuzeninin mezuniyet tÃ¶renini kaÃ§Ä±rmadÄ±.

Jamie Lynn Spears ise daha kendisi Ã§ocuk sayÄ±lacak yaÅŸtayken doÄŸurduÄŸu bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Maddie diplomasÄ±nÄ± alÄ±rken mutluluk gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±.

TÃ¶rende Jamie Lynn Spears'Ä±n ÅŸu anda evli olduÄŸu Jamie Watson ile ondan dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ± Ivey de yerini aldÄ±. Hatta 8 yaÅŸÄ±ndaki kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z bir ara dedesi Jamie'nin tekerlekli sandalyesini itti.

