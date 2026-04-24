Gencecik yaşında yakalandığı hastalığını yıllarca saklamıştı… Pırıltılı hayatına veda etti: Beni görsünler istemedim

Bu acı sözler kariyerinin hemen başlarındayken MS hastalığına yakalanan, işini kaybetmemek ve oyunculuk yapmaya devam etmek için yıllarca durumunu saklayarak yaşamak zorunda kalan ünlü oyuncuya ait…

EFSANE DİZİYLE ŞÖHRETİ YAKALAMIŞTI

Televizyon tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı ve en sevilen dizilerinden “The Sopranos” dizisinde oynayarak dünya çapında tanınmış bir oyuncu haline gelen Jamie-Lynn Sigler, Hollywood'daki hayatını terk edip Teksas'a taşınmasının gerçek nedenini açıkladı.

Jamie-Lynn Sigler, MS hastalığıyla mücadele ederken daha fazla mahremiyet istediği için, insanların onu “izlemesinden” yıldığından ve hastalığının yarattığı tahribat ortaya çıkmasın diye Hollywood'dan ayrıldığını yıllar sonra itiraf etti.

Beş yıl önce ailesiyle birlikte Austin, Teksas'a taşınmaları hakkında Us Weekly'ye verdiği yeni bir röportajda "Bir değişikliğe ihtiyacımız vardı" diyen ünlü oyuncu "Buraya taşındığımda, yürümekte zorlanınca ara sıra baston kullanmaya başladım çünkü izlendiğimi hissetmiyordum" sözleriyle ünlüler dünyasından ayrılmasının nasıl işe yaradığını ortaya koyuyordu.

20 YAŞINDA YAKALANDIĞI AMANSIZ HASTALIĞI YILLARCA HERKESTEN SAKLADI

Eski bir beyzbol oyuncusu olan Cutter Dykstra ile evli olan ve bu evlilikten 13 ve 8 yaşında iki oğlu olan Sigler, yaşadığı Austin'de "ünlü bir oyuncu gibi değil sadece Beau ve Jack'in annesi" gibi hissettiğini söyledi.

44 yaşındaki ünlü oyuncu ve ailesi 2021'de, COVID-19 pandemisi sırasında Kaliforniya'dan ayrılıp Teksas'a taşındı.

Ertesi yıl Sigler, People dergisine verdiği bir röportajda “Burada her şey açık hava ve doğayla ilgili, ki bunu gerçekten takdir ediyorum çünkü New York ve Los Angeles'ta büyürken hiç böyle bir şeye sahip olmamıştım” diyerek doğal yaşamın içinde olmanın mutluluğunu anlatmıştı.

Sigler o zamanlar oğullarının “çok iyi durumda olduklarını” ve “artık ekranlara o kadar çok bağımlı olmadıklarını” da söylemişti.

Jamie-Lynn Sigler'e 20 yaşındayken multipl skleroz, bilinen adıyla MS teşhisi konmuştu, ancak ünlü oyuncu teşhisini 34 yaşında, 2016'da açıklamıştı ve o güne kadar durumunu gizli tutmuştu.

Yakında çıkacak olan “Ve Öyle Oluyor…: Kabul ve Umut Üzerine Bir Anı” adlı anı kitabını tanıtmak için Us Weekly'ye verdiği röportajda Sigler, hastalığını saklamanın kendisini çok yıprattığını itiraf etti.

YAŞADIKLARINI KİMSE GÖRSÜN İSTEMEDİ, KENDİNE BAŞKA BİR HAYAT KURDU

“Sürekli olarak savaş ya da kaç ve hayatta kal modundaydım. Eminim ki bu, hastalığımın birçok kez alevlenmesine de sebep oldu.” diyen Jamie-Lynn Sigler 20 yaşında felç geçirmiş ve boyundan aşağısı hareket edemez hale gelmişti.

Durumu daha sonra düzeldi ancak bunun lyme hastalığı yüzünden olduğu sanıldı. Ünlü oyuncuya kapsamlı testlerden sonra MS teşhisi kondu.

Hastalığıyla baş etmeyi güçlükle öğrenen Jamie-Lynn Sigler bir süredir MS ile boğuşan bir diğer ünlü yıldız Christina Applegate’le birlikte podcast programı yapıyor.

Christina Applegate’in yardımıyla artık her şeye daha pozitif bakmaya başladığını söyleyen ünlü oyuncu onun bir yayında “Evet, bazen altımıza bez bağlamak zorundayız” itirafının çok cesurca olduğunu ve kendisinin yıllarca bu durumları saklamak için çok uğraştığını söylüyor ve hastalığın utanılacak bir şey olmaması gerektiğinin altını çiziyor…