Gencecik yaşında hastalandı, yıllardır mücadele ediyor… Karısı elini hiç bırakmadı… Bir yastıkta 37 yılı devirdiler!

Haberin Devamı

Yeni bir filmin çekimlerine başladığında sol elinin serçe parmağı titremeye başladı ve yakalandığı korkunç hastalığı öğrenerek yıkıldı.

KARİYERİNİN ZİRVESİNDE PARKINSON'A YAKALANMIŞTI

1991’den 1998’e kadar durumunu, hastalığın semptomlarını saklayarak yaşamaya ve oyunculuk yapmaya devam etti.

En sonunda Parkinson hastası olduğunu saklayamayacak duruma gelince hayranlarına her şeyi anlatmaya karar verecekti…

O günden bugüne Michael J. Fox sadece Hollywood’un en sevdiği oyunculardan biri olmakla kalmadı aynı zamanda hastalığıyla savaşırken verdiği mücadeleyle herkese örnek olmayı başardı.

Büyük zorluklara, oynayamadığı rollere, mesleğinden kopacak hale gelmesine rağmen umudunu ve neşesini asla bir kenara koymadı. Cesur bir savaşçı olmayı seçti ve Parkinson’un tedavisi için çalışmaya devam etti.

Haberin Devamı

TÜM ÖMRÜNÜ BU HASTALIĞA ÇARE BULMAYA ADADI

Oyunculuktan kazandığı parayı bir vakıf kurmak için kullandı. Yıllar içinde Michael J. Fox’un kurduğu Parkinson Vakfı büyük bir gelir elde etmeyi başardı ve Parkinson tedavisi için önemli araştırmalara vesile oldu.

Hatta bu vakfın sponsor olduğu çalışmalar sayesinde Parkinson tedavisinde büyük yol alındı…

Back to the Future / Geleceğe Dönüş filmlerinin yıldızı Michael J. Fox hiçbir zaman “Bu neden benim başıma geldi” deyip kaderine küsmemiş bir isim. Zaten bu talihsiz, henüz tedavisi olmayan hastalığa yakalanmış olsa bile aslında dünyanın en şanslı insanlarından birisi…

Michael J. Fox ve eşi Tracy Pollan geçtiğimiz gün 37’nci evlilik yıl dönümlerini kutladılar.

DÜNYANIN EN ŞANSLI VE MUTLU ERKEĞİ!

İkisi de Instagram hesaplarından gençlik yıllarından bugüne kadar çekilen fotoğraflarını paylaşan karı koca “37... ama kim sayıyor ki?” diye yazdılar ve büyük aşklarının bir senesini daha devirmiş oldular.

Haberin Devamı

En büyük aşkların bile kısa sürede tükenip gittiği günümüz dünyasında hele de ünlüler arasında mutlulukları parmakla gösterilen çift ömürlerinin 43 yılını birlikte geçirdiler. Yani neredeyse yarım asır… Dile kolay!

SETTE TANIŞTILAR, AŞKLARINI ÖZGÜRCE YAŞAMAK İÇİN SABRETTİLER

Michael J. Fox ve Tracy Pollan, ilk kez 1985 yılında, "Family Ties" (Aile Bağları) adlı popüler sit-com'un setinde tanıştılar. Dizide Michael J. Fox'un canlandırdığı Alex P. Keaton karakterinin kız arkadaşı Ellen Reed'i Tracy Pollan oynuyordu. Dizideki karakterleri sevgili olsalar da, o dönemde her ikisinin de başka ilişkileri vardı ve aralarındaki ilişki platoniğin ötesine geçmedi.

Haberin Devamı

Yolları 2 sene sonra, 1987’de bir kez daha, bu kez bir film setinde yine kesişecekti. Bu kez ikisi de bekardı ve aşklarının önünde bir engel kalmamıştı.

Büyük bir aşk yaşamaya başlayan ikili 1988’de evlendi.

Daha evliliklerinin üçüncü yılında Michael J. Fox’un hastalığı ortaya çıktı ve hayatlarının geri kalanında da hep bu üzüntünün gölgesinde yaşamak zorunda kaldılar.

AŞKLARI HER ŞEYE DAYANMAYI BİLDİ

Aşkları ise hem bu hastalığa hem de diğer tüm zorluklara dayanmayı bilecekti.

Haberin Devamı

Şimdi bir 64 biri de 65 yaşına gelen iki ünlü oyuncu 37 yıllık evliliklerinde dört çocuk sahibi oldular, onları sevgi dolu mutlu bir yuvada büyüttüler.

Michael J. Fox ve Tracy Pollan büyük aşklarını her özel günde birbirlerine yolladıkları aşk sözleri ve mutlu pozlarıyla paylaşmaya ve böylece hayranlarını sevindirmeye devam ediyorlar.

Çiftin dört çocuğu var: 36 yaşındaki Sam, 30 yaşındaki ikizler Aquinnah ve Schuyler ve 23 yaşındaki Esme.

"O DÜNYANIN EN İYİ BABASIDIR!"

Haziran ayında Babalar Günü'nü kutlarken Tracy Pollan, bir aile fotoğraflarını paylaşmış ve Michael J. Fox için “babalık mesleğinin en iyisi” demişti.

Haberin Devamı

Ekim 2022'de Fox ve Pollan, PEOPLE dergisine uzun süreli aşklarının sırrını birbirlerine güvenmek diye anlatmış, çocuklarını da böyle büyüttüklerini söylemişlerdi.