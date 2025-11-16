Gencecik yaşında hastalandı, mücadeleyi hiç bırakmadı… 37 yıldır karısıyla el ele savaşıyor... 4 çocuk büyüttüler, aşk ne demek herkese öğrettiler

Haberin Devamı

Komedi dizilerinde başlayan oyunculuk kariyeri Geleceğe Dönüş serisinin kazandığı büyük başarıya bakılırsa parlak şekilde devam edecek ve belli ki Hollywood’un en büyük yıldızlarından olacaktı.

ŞÖHRETİN ZİRVESİNDE PARKINSON'A YAKALANDI

Oysa gencecik yaşta yakalandığı hastalık buna izin vermemiş, tam tersine yıllar boyu sürecek büyük bir savaşı başlatmıştı.

1991 yılında, daha 30 yaşındayken Parkinson hastalığı teşhisi konulan Michael J. Fox o gün bugündür büyük bir azmin, mücadelenin ve direncin sembolü oldu.

HASTALIĞINI ÖNCE SAKLADI SONRA MÜCADELEYE BAŞLADI

Bununla da kalmadı hastalığının ilerlemesine rağmen büyük bir cesaret örneği göstererek gücü yettikçe oyunculuğa bile devam etti.

Sadece kendi mücadelesini vermekle kalmayan, bu hastalığın tedavisi için de uzun yıllardır büyük emek veren Michael J. Fox yıllar önce kurduğu ve bütün servetini döktüğü Parkinson Araştırmaları için Michael J. Fox Vakfı sayesinde sayısız insanın hayatını değiştirdi.

KURDUĞU VAKIFLA HERKESE UMUT OLDU

Dün gece bu vakfın yararına düzenlenen özel bir etkinliğe ailesi ve oyuncu dostlarıyla katılan Michael J. Fox kırmızı halıda ayakta durmakta zorlanarak da olsa poz verdi.

Burada gazetecilerin sorularını da cevaplayan 64 yaşındaki efsane oyuncu başta eşi olmak üzere tüm ailesinin ve arkadaşlarının kendisine bu yolda çok destek verdiğini söyleyerek "Her zaman yanımda oldular ve her yıl yanımda olmaya devam ediyorlar” dedi.

AİLESİ HEP YANINDAYDI

Fox'a 1991 yılında Parkinson hastalığı teşhisi kondu. Şöhretinin doruğunda konan bu teşhisi bir süre saklayan ünlü oyuncu dokuz yıl sonra, 2000’de kâr amacı gütmeyen vakfını kurdu ve bu vakıf yıl 25. yıl dönümünü kutladı.

Dünyada Parkinson araştırmalarına fon sağlayan en büyük kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Michael J. Fox Parkinson Araştırma Vakfı, tedavisi olmayan hastalığın daha iyi anlaşılması için 2,5 milyar dolardan fazla bağışta bulundu.

Dün akşamki özel etkinlikte Michael J. Fox’un oyuncu dostları sahne aldı ve bu geceden toplanan bağışlar da yine vakfa araştırmalar için aktarıldı. Ünlü oyuncunun kurduğu vakıf uzun yıllardır Parkinson hastalığı için yapılan en kapsamlı çalışmalara imza atıyor ve tedavi yolunda alınan en iyi sonuçlar da bu çalışmalardan doğuyor.

37 YILLIK AŞK ONA MUCİZELERİ YAŞATTI

Michael J. Fox’un bu zorlu yolda yürürken elini hiç bırakmayan eşi Tracy Pollan en büyük destekçisi. Usta aktör ilk kez ünlendiği Family Ties dizisinde rol arkadaşı olan Tracy Pollan’la 1988’de evlenmişti.

Kendisi de bir oyuncu olan Tracy Pollan daha gencecik yaşta hastalanan kocasının yanından hiç ayrılmadı, onun uğruna kariyerinden vazgeçti ve yıllar boyu en büyük destekçisi oldu.

Çiftin 36 yaşında Sam adında bir oğulları, 30 yaşında Aquinnah ve Schuyler adında ikizleri ve bir de 24 yaşında Esme adında bir kızları var.

BİRLİKTE 4 ÇOCUK BÜYÜTTÜLER, AŞK NE DEMEK HERKESE GÖSTERDİLER

Michael J. Fox’un 65 yaşındaki eşi Tracy Pollan da bu özel gecede bir açıklama yaparak bir aile olarak nasıl kenetlendiklerini, 4 çocuklarının babalarına nasıl destek olduğunu anlattı ve "Michael çok iyimser, bu harika ve ona gerçekten yardımcı oluyor, ancak bunun çok büyük bir zorluk olduğunu da anlamak çok önemli. Aile, bakıcılar ve tabii ki hasta için çok zor. Bu yüzden bunu kabul etmek ve her şeyin kolay olmadığını kabul etmek önemli. Kolay değil. Onlar için zor, ama gelip yanımızda oluyorlar” dedi.

Michael J. Fox ve Tracy Pollan çifti tek oğulları Sam’i bu ayın başında evlendirip büyük bir mutluluk yaşamışlardı.

Michael J. Fox şakayla karışık “Bu hikâye çok sıkıcı ve size sanki bir peri masalı gibi geliyor biliyorum ama otuz küsür senedir birlikteyiz ve mutluyuz, her şeyi birlikte yendik ve bunu yapmaya devam edeceğiz” demişti.