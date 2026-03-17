Kıvrımlı bedeni çoktan tarih oldu... 'Artık en iyi şişman arkadaş olmak istemiyorum'... Genç oyuncunun inanılmaz değişimi

Ama aradan geçen zamanda öyle büyük bir değişim sergiledi ki onu önceki gece kırmızı halıda görenler tanımakta zorlandı. Herkes birbirine "Bu, gerçekten aynı kişi mi?" diye sordu.

Sonuç olarak Hollywood'u saran ilaçla zayıflama furyasına kapılan genç oyuncu hem geçirdiği değişimle hem de şıklığıyla görenleri hayrete düşürdü.

İNANILMAZ BİR DEĞİŞİM GEÇİRDİ

Aslında Euphoria adlı diziyle genç yaşta yıldızı parlayan Barbie Ferreira, sosyal medya hesabından ne kadar zayıfladığını gözler önüne sermişti.

Ama 29 yaşındaki Ferreira, 98'nci Oscar töreninin kırmızı halısına çıktığında yine de görenleri şaşırttı. Deyim yerindeyse, bir zamanlar sahip olduğu bedenin 'yarısı gitmişti' Barbie Ferreira'nın…

Diğer yandan bakıldığında Barbie Ferreira, bu değişimi kariyeri için yapmak zorunda kaldı söylenenlere göre. Çünkü Euphoria dizisinden ayrıldıktan sonra, Hollywood'daki o zayıflık baskısı onu da vurmuştu ve oyunculuk teklifleri de azalmaya başlamıştı.

Ferreira, daha iki yıl öncesine kadar kıvrımlı bir bedene sahipti.





Ama Oscar töreninde ne kadar zayıfladığını gözler önüne serdi bir kez daha.





KARİYERİ UZUN ÖMÜRLÜ OLSUN DİYE KİLO VERDİ

Yine kendisine yakın kaynaklara göre Barbie Ferreira, bu değişimi oyunculuk kariyerini uzun ömürlü kılmak için göze aldı. Kendini yeniden keşfetmenin gerekli olduğunu bildiği için de bu konuda bir adım attı.

İşin aslı Ferreira, son iki yıldır durmadan kilo veriyor. Geçirdiği değişimi de sosyal medya sayfasından gözler önüne seriyor.

Bu durum da tartışma konusu olmuştu. Bu kadar zayıf olmasını ilaçlara bağlayan bazı hayranları onu bu yüzden eleştirdi. Fakat bazıları da "Bu onun bedeni, onun hayatı... İster ilaç kullansın, ister başka bir yöntem denesin sonuç olarak istediğini yaptı" diyerek Barbie Ferreira'yı savundu.

'ARTIK EN İYİ ŞİŞMAN ARKADAŞ OLMAK İSTEMİYORUM'

Barbie Ferreira, Zendaya, Sydney Sweeney gibi oyuncularla birlikte rol aldığı Euphoria adlı dizide Kat Hernandez karakterine hayat veriyordu.

Diziden ayrılmasının nedeni olarak da Euphoria'nın yaratıcısı Sam Levinson ile yaşadığı anlaşmazlık gösterilmişti.

Diziden ayrılmasından sonra Barbie Ferreira, yapımda artık canlandırdığı karaktere yer olmadığını açıkladı. Bunun yanı sıra "Artık şişman ve en iyi arkadaş olmaya devam etmek istemiyordum" diye konuştu.

O KARAKTERİ OYNAMAK İSTEMEMİŞ

Barbie Ferreira, ayrılışının ardından dizide canlandırdığı karakter hakkında "Bence o karakterin gidebileceği yerler vardı. Sadece artık onun dizi için uygun olmadığını düşünüyordum" dedi.

Gerçekten de Euphoria'nın yaratıcısı Levinson ile bir anlaşmazlık yaşayıp yaşamadığını açıklamayan Ferreira "Aslında iki taraf da artık benim şişman ve en iyi arkadaş olmak istemediğimi biliyordum. O karakteri oynamak istemiyordum. Sanırım onlar da bunu istemedi" diye anlattı.

Sonuç olarak o da zayıflamaya karar verdi. Genç yıldız amacına da ulaştı. Kelimenin tam anlamıyla başka biri oldu.