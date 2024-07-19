Genç dizi oyuncusu nasıl da zayıfladı! Artık en iyi şişman arkadaş olmak istemiyorum

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Normal insanlar için aldıkları birkaç kilo hiçbir sorun olmazken kamera karşısında yaptıkları bir işe sahip olan ünlüler böyle bir durumda eleştiri oklarının hedefinde yer alır.

Her ne kadar 2000'lerin ilk yarısından bu yana 'bedensel pozitivizm' adı verilen akım revaçta olsa da yine de zayıf olmak ünlülerin aklının bir köşesinde her zaman var. Zaten öylesine büyük bir baskı hissediyorlar ki aksini düşünmek de mümkün değil.

DEĞİŞİMİNİ INSTAGRAM SAYFASINDAN GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Bunun son örneklerinden birini de rol aldığı Euphoria adlı diziyle tanınan Barbie Ferreira sergiledi.

Bir süre önce diziden ayrılan 27 yaşındaki yıldız, Instagram sayfasından yaptığı paylaşımlarla nasıl da kilo verdiğini gözler önüne serdi.

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Barbie Ferreira'nın bu değişimi takipçileri arasında da merak konusu oldu.

Birçok takipçisi genç oyuncunun ilaç kullanarak zayıfladığını ve bunun çok da sağlıklı olmadığını savundu.

Bazıları da "Bu onun bedeni, onun hayatı... İster ilaç kullansın, ister başka bir yöntem denesin sonuç olarak istediğini yaptı" diyerek Barbie Ferreira'yı savundu.

Barbie Ferreira, dizide rol aldığı sırada kilolarıyla dikkat çekiyordu.

Son sosyal medya paylaşımlarına bakılırsa Ferreira'nın eski halinden eser kalmadı.





Takipçileri genç yıldızın nasıl zayıfladığını da merak etti.

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Zendaya, Sydney Sweeney gibi oyuncularla birlikte rol aldığı Euphoria adlı dizide Kat Hernandez karakterine hayat veriyordu

Barbie Ferreira. Diziden ayrılmasının nedeni olarak da Euphoria'nın yaratıcısı Sam Levinson ile yaşadığı anlaşmazlık gösterilmişti.

Diziden ayrılmasından sonra Barbie Ferreira, yapımda artık canlandırdığı karaktere yer olmadığını açıkladı. Bunun yanı sıra "Artık şişman ve en iyi arkadaş olmaya devam etmek istemiyordum" diye konuştu.

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Barbie Ferreira , ayrılışının ardından dizide canlandırdığı karakter hakkında "Bence o karakterin gidebileceği yerler vardı. Sadece artık onun dizi için uygun olmadığını düşünüyordum" dedi.

Gerçekten de Euphoria'nın yaratıcısı Levinson ile bir anlaşmazlık yaşayıp yaşamadığını açıklamayan Ferreira "Aslında iki taraf da artık benim şişman ve en iyi arkadaş olmak istemediğimi biliyordum. O karakteri oynamak istemiyordum. Sanırım onlar da bunu istemedi" diye anlattı.

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Ferreira, dizide Kat Hernandez karakterine hayat veriyordu.