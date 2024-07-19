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Genç dizi oyuncusu nasıl da zayıfladı! Artık en iyi şişman arkadaş olmak istemiyorum

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#Barbie Ferreira#Euphoria#Kilo Veren Ünlüler
Genç dizi oyuncusu nasıl da zayıfladı Artık en iyi şişman arkadaş olmak istemiyorum
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2024 17:58

Gösteri dünyasının özellikle kadın yıldızları, bedensel görüntüleri konusunda üzerlerinde büyük bir baskı hisseder. Üstelik bu konuda yaşlarının da bir önemi yok.

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Normal insanlar için aldıkları birkaç kilo hiçbir sorun olmazken kamera karşısında yaptıkları bir işe sahip olan ünlüler böyle bir durumda eleştiri oklarının hedefinde yer alır.

Her ne kadar 2000'lerin ilk yarısından bu yana 'bedensel pozitivizm' adı verilen akım revaçta olsa da yine de zayıf olmak ünlülerin aklının bir köşesinde her zaman var. Zaten öylesine büyük bir baskı hissediyorlar ki aksini düşünmek de mümkün değil.

Genç dizi oyuncusu nasıl da zayıfladı Artık en iyi şişman arkadaş olmak istemiyorum

DEĞİŞİMİNİ INSTAGRAM SAYFASINDAN GÖZLER ÖNÜNE SERDİ 
Bunun son örneklerinden birini de rol aldığı Euphoria adlı diziyle tanınan Barbie Ferreira sergiledi.

Bir süre önce diziden ayrılan 27 yaşındaki yıldız, Instagram sayfasından yaptığı paylaşımlarla nasıl da kilo verdiğini gözler önüne serdi.

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Barbie Ferreira'nın bu değişimi takipçileri arasında da merak konusu oldu.

Birçok takipçisi genç oyuncunun ilaç kullanarak zayıfladığını ve bunun çok da sağlıklı olmadığını savundu.

Bazıları da "Bu onun bedeni, onun hayatı... İster ilaç kullansın, ister başka bir yöntem denesin sonuç olarak istediğini yaptı" diyerek Barbie Ferreira'yı savundu.

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Genç dizi oyuncusu nasıl da zayıfladı Artık en iyi şişman arkadaş olmak istemiyorum

Barbie Ferreira, dizide rol aldığı sırada kilolarıyla dikkat çekiyordu.

Genç dizi oyuncusu nasıl da zayıfladı Artık en iyi şişman arkadaş olmak istemiyorum

Son sosyal medya paylaşımlarına bakılırsa Ferreira'nın eski halinden eser kalmadı.

Genç dizi oyuncusu nasıl da zayıfladı Artık en iyi şişman arkadaş olmak istemiyorum

Takipçileri genç yıldızın nasıl zayıfladığını da merak etti. 

Genç dizi oyuncusu nasıl da zayıfladı Artık en iyi şişman arkadaş olmak istemiyorum


 'ARTIK EN İYİ ŞİŞMAN ARKADAŞ OLMAK İSTEMİYORUM'
Zendaya, Sydney Sweeney gibi oyuncularla birlikte rol aldığı Euphoria adlı dizide Kat Hernandez karakterine hayat veriyordu

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Barbie Ferreira. Diziden ayrılmasının nedeni olarak da Euphoria'nın yaratıcısı Sam Levinson ile yaşadığı anlaşmazlık gösterilmişti.

Diziden ayrılmasından sonra Barbie Ferreira, yapımda artık canlandırdığı karaktere yer olmadığını açıkladı. Bunun yanı sıra "Artık şişman ve en iyi arkadaş olmaya devam etmek istemiyordum" diye konuştu.

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Genç dizi oyuncusu nasıl da zayıfladı Artık en iyi şişman arkadaş olmak istemiyorum


ARTIK O KARAKTERİ OYNAMAK İSTEMEMİŞ
Barbie Ferreira, ayrılışının ardından dizide canlandırdığı karakter hakkında "Bence o karakterin gidebileceği yerler vardı. Sadece artık onun dizi için uygun olmadığını düşünüyordum" dedi.

Gerçekten de Euphoria'nın yaratıcısı Levinson ile bir anlaşmazlık yaşayıp yaşamadığını açıklamayan Ferreira "Aslında iki taraf da artık benim şişman ve en iyi arkadaş olmak istemediğimi biliyordum. O karakteri oynamak istemiyordum. Sanırım onlar da bunu istemedi" diye anlattı.

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Genç dizi oyuncusu nasıl da zayıfladı Artık en iyi şişman arkadaş olmak istemiyorum

Ferreira, dizide Kat Hernandez karakterine hayat veriyordu.

 

 

 

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#Barbie Ferreira#Euphoria#Kilo Veren Ünlüler

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