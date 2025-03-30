O şimdi ekranın en güzel komiseri... Sanki efsane oyuncunun gençliği geri gelmiş... Kendi kızı bile bu kadar benzemiyor!

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Bu tür fiziksel benzerliklere görselliğin ön plana çıktığı sinema ve televizyon dünyasında daha çok rastlanır kuşkusuz.

Kanal D ekranlarında daha kısa bir süre önce seyirciyle buluşmaya başlamasına rağmen bir anda izlenme rekorları kıran Eşref Rüya dizisinde de işte böyle bir oyuncu var.

Endamı, duruşu, gülümsemesi son 30 yıldır sinema dünyasına damgasını vuran efsane bir oyuncuyu andırıyor.

Hatta "andırıyor" kısmını geçip ona "neredeyse ikizi kadar benziyor" desek yeridir.

EFSANE FRANSIZ YILDIZA BENZERLİĞİ ÇOK KONUŞULUYOR

Bu benzerlik ile her sahnesinde seyirciyi şaşırtan kişi, Eşref Rüya dizisinde Komiser Çiğdem karakterine hayat veren Büşra Develi.



Özellikle de sinema tutkunu izleyicilerin 31 yaşındaki Develi'yi ekranda her gördüklerinde akıllarına düşen kişi ise Fransız sinemasının yıldızlarından Juliette Binoche.

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Aslına bakılırsa Büşra Develi, kariyerinin ilk dönemlerinden bu yana, kariyeri boyunca unutulmaz filmlerde kamera karşısına geçen, çok sayıda ödülü koleksiyonuna katan Juliette Binoche'a, onun gençlik yıllarına benzetiliyor.

KARİYERİNE GENÇ YAŞTA BAŞLADI

Develi de tıpkı fiziksel olarak kendi öz kızından bile daha çok benzediği Binoche gibi kariyerine çok genç yaşta başladı.

1993 yılında İzmit'te dünyaya gelen Develi, sonra ailesiyle birlikte Antalya'ya taşındı. Liseyi orada bitirdi.

Ama hayallerinde oyuncu olmak vardı o yüzden de liseden sonra İstanbul'a geçti.

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.

1.82 santimlik uzun boyuyla da dikkat çeken Büşra Develi, okul yıllarında Enbe Orkestrası ve İlyas Yalçıntaş'ın İncir adlı şarkısına çekilen klipte kamera karşısına geçti.

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SİNEMA FİLMLERİNDE, TV DİZİLERİNDE OYNADI

Genç oyuncu, ABD'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Pretty Little Liars uyarlaması Tatlı Küçük Yalancılar adlı yapımla dikkatleri üzerine çekti. Orada Selin karakterini canlandırdı.

Ardından Tatlı İntikam adlı projede Rüzgar karakterine hayat verdi.

Develi için bunların ardından bir de sinema deneyimi geldi. Mu Tunç'un imzasını taşıyan Arada adlı filmde rol aldı.

2017'de Ayla ve Bitmiş Aşklar Müzesi, 2020'de Karakomik Filmler onun kamera karşısına geçtiği yapımlardan bazıları.

EŞREF RÜYA DİZİSİNDE OYNUYOR

Büşra Develi, dijital platformlarda yayınlanan Fi, Erkek Severse, Kasaba ve Benden İçeri adlı yapımlarda da rol aldı.

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Bu sezon da Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir ile birlikte Kanal D'de yayınlanan Eşref Rüya dizisinde komiser Çiğdem Serim karakterine hayat veriyor.

Büşra Develi'nin gençlik yıllarına çok benzetildiği Juliette Binoche'a gelirsek...

BÜŞRA DEVELİ ÜNLÜ YILDIZA KENDİ KIZINDAN DAHA ÇOK BENZİYOR: Juliette Binoche, bugüne kadar hiç evlenmedi. Fakat Andre Hall ile ilişkisinden Raphael adında bir erkek çocuğu, Aşkın Büyüsü filminde birlikte oynadığı Benoit Magimel ile ilişkisinden de Hana adında bir kız çocuğu sahibi oldu.





DÜNYA SİNEMASININ YILDIZLARINDAN

Şu anda 60 yaşında olan Juliette Binoche, tiyatro yönetmeni ve heykeltıraş bir baba iye oyuncu bir annenin kızı olarak Paris'te dünyaya geldi.

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Küçük yaşta aile mesleğine ilgi duyduğu için Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris'de oyunculuk konusunda eğitim aldı.

18 yaşına geldiğinde Pascal Kane'in yönettiği Liberty Belle'de küçük bir rol üstlendi.

Binoche, bugün sinemanın dünya çapında yıldızlarından biri ama bulunduğu noktaya gelmesi öyle kolay oyladı.

Beş yıl boyunca modelliğin yanı sıra kasiyerlik yaptı.





1985 yılında ise usta yönetmen Jean Louis Godard ile birlikte Je vous salue, Marie adlı filmde çalıştı.

Onun dünya çapında bir yıldız olarak tanınmasını sağlayan film ise Milan Kundera'nın aynı adlı romanından uyarlanan Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği oldu.

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Bunun ardından Krzysztof Kieslowski'nin Üç Renk üçlemesinin ilk filmi olan Üç Renk: Mavi'de kamera karşısına geçti.

Sonra 1996'da en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'ına değer görüldüğü İngiliz Hasta geldi.

Johnny Depp ile birlikte oynadığı Çikolata filmi ona bu kez en iyi kadın oyuncu dalında Oscar adaylığı getirdi ama o yıl ödülü Julia Roberts'a kaptırdı.

ÖNEMLİ YÖNETMENLERLE ÇALIŞTI: Dünyanın önde gelen yönetmenleriyle çalışan Binoche'un filmografisinde Bilinmeyen Kod, Damdaki Süvari. Alice ve Martin, Aşkın Büyüsü, Paris Seni Seviyorum, Godzilla, Sils Maria ve Perde gibi yapımlar bulunuyor.