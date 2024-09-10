Genç yıldız acı gerçeği açıkladı: Hamile kalsam bile bebeğimi karnımda taşıyamam ki!

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Onu bütün dünya daha küçücük yaşında bir çocuk oyuncu olarak tanıdı. Sonra müzik dünyasında da yeteneğini kanıtladı.

Zaten bir yetişkin olarak hayatını da hem şarkıcı hem de oyuncu olarak sürdürdü. Bu arada özel hayatı da hep merak konusu oldu...

Yaşadığı ilk gençlik aşkıyla da gündemin ilk sıralarında yer aldı. Daha 30 yaşına bile gelmeden dünyanın en çok kazanan yıldızları arasına girdi...

Bir yanda şöhreti bir yanda serveti oldu hep. Bir eli yağda bir eli balda yaşadı... Yine de eksik kalan bir şeyi oldu hep.. Bunca paranın satın alamayacağı bir şey: Sağlık!

Şimdi de kendisiyle ilgili acı bir gerçeği bütün samimiyetiyle açıkladı: "Benim doğal yollarla bir çocuk sahibi olmam zor. Çünkü yaşadığım sağlık sorunları yüzünden, bebeğimi karnımda taşıyamam...

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"DOĞAL YOLLARLA ÇOCUK SAHİBİ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL

Hayranlarının yüreğini sızlatan bu açıklamaya yapan kişi ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez…

Kelimenin tam anlamıyla kameralar karşısında büyüyen ve 32 yaşına gelen Gomez, son dönemde Benny Blanco ile yaşadığı aşkla konuşuluyor.

Ünlü yıldız Vogue dergisine verdiği röportajda da kendisine ve özel hayatına dair çarpıcı sözler sarf etti. Blanco ile çok mutlu olduğunu gizlemeyen ve hatta evlilik yolunda ilerlediği konuşulan Gomez, o röportaj sırasında, doğal yollarla bir bebek sahibi olamayacağını söyledi.

Bu konuda şunları anlattı Gomez: "Ben maalesef sağlığımla ilgili birçok sorun yaşadım. Bunlar da hem benim hem de gelecekteki bebeğimin hayatını tehlikeye soktu. İşte bu bir süredir benim yasını tuttuğum bir konu."

UZUN SÜRE BUNUN YASINI TUTTU

Selena Gomez'i bu noktaya getiren ise lupus hastalığı ve onun yol açtığı bir dizi sağlık sorunu. 2013 yılında, bağışıklık sistemini etkileyen ve bir dizi zincirleme sağlık sorununa yol açan lupus nedeniyle çok ciddi bir operasyon da geçirdi Gomez.

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2017 yılında böbrek nakli oldu. Sonradan arasının bozulduğu, bir dönem en yakın arkadaşı olan Raisa Francia'nın kendisine bağışladığı böbrek sayesinde hayata tutundu.

Bu gerçeği de sağlığına kavuştuktan bir süre sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Gomez, bütün bu sağlık sorunları yüzünden kendi bebeğini bile doğuramayacağını açıkladıktan sonra bir süredir bu yüzden derin bir keder içinde olduğunu gizlemedi.

Selena Gomez, 2017 yılında böbrek nakli geçirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu. O dönemde en yakın arkadaşı olan Raisa Francia, genç yıldıza bir böbreğini bağışladı.

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EVLAT EDİNME VE TAŞIYICI ANNE YÖNTEMLERİNİ DÜŞÜNÜYOR

Fakat bunun için de bir çözüm eritmiş durumda Selena Gomez: "Şimdi artık bu durumu kabullendim ve daha iyi bir yerdeyim. Taşıyıcı anne ya da evlat edinme konusunda istekli harika insanlar olması benim için bir nimet."

Yıldız, çocuk sahibi olmaya kesin karar verdiğinde bu yöntemlerden birini denemeye açık olduğunu da ifade etti.

Selena Gomez bu konudaki görüşlerini anlatmayı da şöyle sürdürdü: "Anne olmak için yanıp tutuşan diğer kişilerin yöneldiği çıkış yollarına minnettarım. Ben de onlardan biriyim. Bu yolculuğun nasıl olacağı konusunda heyecanlıyım.. Çünkü bu biraz değişik bir yolculuk olacak."

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Gomez'in söylediğine göre doğal yollarla değil taşıyıcı anne ya da evlat edinme yöntemiyle anne olmak da onun için fark etmeyecek.

Bunu da şu sözlerle anlattı Selena Gomez: "Günün sonunda o nasıl olsa benim çocuğum olacak.."

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HİÇ BÖYLE SEVİLDİĞİMİ HİSSETMEMİŞTİM: İlk gençlik yıllarında Justin Bieber ile büyük bir aşk yaşayan Selena Gomez, bir süredir Benny Blanco ile birlikte. Bu konuda da çok mutlu ve kendini şanslı hissediyor yıldız. Bunu da röportajda şu sözlerle ifade etti: "Daha önce hiç böyle sevildiğimi hissetmemiştim."

Bu arada Selena Gomez'in eski sevgilisi Justin Bieber'ın da kısa süre önce eşi Hailey Baldwin Bieber ile evliliğinden bir erkek bebek sahibi olduğunu hatırlatalım.