Genç yaşta şöhreti buldu, uyuşturucu hayatını kararttı… Eski güzelliği yok oldu… Yüzü tanınmayacak halde: Üç ayda bir ameliyat oluyorum!

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53 yaşındaki İngiliz oyuncu Danniella Westbrook, uzun yıllardır oyunculuk mesleğiyle ya da televizyon ekranlarındaki başarılı kariyeriyle değil yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemde.

Ekran yıldızı olduktan sonra uyuşturucu batağına düşen ve uzun yıllar kokain kullanan Danniella Westbrook, ünlüler dünyasında bu kötü alışkanlığının bedelini en ağır ödeyen isimlerden biri oldu.

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Ağır kokain kullanımı yüzünden önce burnu erimeye başlayan sonra da yüzündeki kemkler tamamen çöken ünlü oyuncu yıllardır yüzünü düzeltmek uğruna bıçak altına yatıyor.

Bir zamanlar sahip olduğu duru güzelliği kaybeden, bu yüzden de büyük bir buhran geçiren ve aynalara küstüğünü söyleyen Danniella Westbrook, katıldığı bir yayında son durumunu anlattı.

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Yüzünün bir tarafında “kemik kalmadığını” anlatan Danniella Westbrook altı ameliyat daha geçireceğini açıkladı.

EastEnders dizisinde 16 yaşındayken oynamaya başladığı Sam Mitchell rolüyle hafızalara kazınan 52 yaşındaki yıldız isim önümüzdeki 18 ay içinde altı ameliyat daha geçirmesi gerekeceğini söyledi.

Şimdiye kadar geçirdiği operasyonların sayısını kendisi bile unutan Danniella Westbrook sunucuya "Sanırım şu anda altıncı ameliyata yaklaşıyorum. Beşinci veya altıncı ameliyat bu perşembe olacak. Bu oldukça korkutucu." derken "Yüzümü yeniden yapılandırmak ve düzeltmek için epey ameliyat geçirdim. Sanırım yaşlandıkça kemiklerimde osteoporoz başladı." sözleriyle de ilerleyen yaşının ameliyatların başarısını etkilediğini de itiraf etti.

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Danniella Westbrook yüzünün bir tarafında "hiç kemik olmadığını" açıkladı ve "Bu yüzden tüm kemiklerimi yeniden inşa etmeleri gerekiyor. Şu anda dolgu maddesi kullanılıyor, ama aslında bozulmayacak metal bir kemik yapmaları gerekiyor." dedi.

Burnunu bir türlü düzelttiremeyen, yüzünün bir tarafı tamamen çöken ünlü oyuncu yaptırması gereken ameliyatları "Sırada yapacakları işlem, dudak kıvrımının tersine çevrilmesi gibi bir şey çünkü dudağım şu anda çok yukarıda ve o yöne doğru çekiliyor. Bu yüzden içeriden yapmam gerekiyor, yanağımın içinden bir flep kesip, ters çevirip oradan içeri getirip geçirmem gerekiyor çünkü yüzümün dışında yara izi olmasını istemiyorum” derken inanılmaz bir itirafta bulunarak "Yaklaşık her iki buçuk, üç ayda bir ameliyat oluyorum." dedi.

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"Yüzümün her iki tarafı da çok yamuk olduğu için yakın zamanda yüz germe ameliyatı olmak zorunda kaldım" diyen Danniella Westbrook gördüğü şeyden nefret ettiğini ve bu yüzden aynalara küstüğünü söylüyor.

Ünlü oyuncunun burun septumunun 1999'da yıllarca süren uyuşturucu bağımlılığının ardından çökmesi sonucu başlayan bu ameliyat süreci neredeyse 30 yıldır devam ediyor.

O dönemde şiddetli bir osteoporoz atağı geçiren yani kemikleri zayıflayan Danniella Westbrook bu yüzden bir de dişlerinin yerine vida taktırmak zorunda kalmıştı.

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EastEnders dizisinden sonra 2013’te, bir başka ünlü yapım Hollyoaks’ın kadrosuna katılan ünlü oyuncu şansını reality şovlarda da denedi ve 2003'te I'm a Celebrity... Get Me Out of Here! programında yer aldı. 2010 yılında Dancing on Ice buz pateni yarışmasını 4. sırada tamamladı ve 2016'da Celebrity Big Brother evinde yarıştı.

Tüm bu çabalarına rağmen yıllardır estetik müdahaleler için bütün servetini harcayan iki çocuk annesi ünlü oyuncu artık bağımlılıktan uzak bir hayat yaşıyor ve kurduğu yetenek ajansını yöneterek para kazanmaya çalışıyor.