Genç yaşta ölen ünlü oyuncunun tek evladıydı… Babasız büyüdü ama artık üç kardeşi var

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44 yaşındaki ünlü oyuncu Michelle Williams ve yönetmen eşi Thomas Kail üçüncü kez çocuk sahibi olmanın sevincini yaşıyorlar.

ÜÇÜNCÜ ÇOCUKLARINI SESSİZ SEDASIZ KUCAKLARINA ALDILAR

Ünlü çiftin bebeklerine taşıyıcı anne yoluyla bir buçuk ay önce kavuştukları ortaya çıktı.

Özel hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Michelle Williams yeniden anne olduğunu bile duyurmazken haber ünlü oyuncu New York’ta yeni doğmuş bebeğiyle görülünce ortaya çıktı.

Son filmi The Fabelmans'ın başarısının ardından kısa bir süre çalışmaya ara veren yıldız oyuncu şimdilerde yeni dizisiyle ekrana gelmeye başladı.





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ÜNLÜ OYUNCUNUN MİRASI TEK KIZI OLMUŞTU…

Thomas Kail ile Hart adını verdikleri 4 yaşında bir oğulları olan Michelle Williams 2022’de ve henüz bir buçuk ay önce doğan diğer iki çocuğunun cinsiyetini ve adını ise açıklamadı.

Bu mutlu haberin arka planındaysa yıllardır unutulmayan bir trajedi yatıyor…

Yeni doğan bu bebek Michelle Williams’ın aslında dördüncü çocuğu…

Williams’ın aynı zamanda genç yaşında hayata veda eden efsane oyuncu Heath Ledger’dan doğan Matilda adında bir kızı daha var.





GELECEĞİN EN PARLAK YILDIZLARINDAN BİRİ OLACAKTI… 28 YAŞINDA ÖLDÜ

22 Ocak 2008’de New York’taki evinde ölü bulunan Heath Ledger, neslinin en yetenekli oyuncularından beri olarak kabul ediliyordu.

Batman Kara Şövalye filminde oynadıktan sonra girdiği bunalımdan çıkamayarak zor günler geçiren yıldız oyuncunun kanında çok sayıda ağrı kesici ve sakinleştirici ilaç bulundu.

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Otopsi raporlarına “kaza sonucu ölüm” olarak geçen bu olayın ardından Heath Ledger’ın ölümüyle ilgili birçok söylenti ortaya atılmıştı.





GERİDE BÜYÜK AŞKININ MEYVESİ TEK EVLADINI BIRAKTI

Öldüğünde 28 yaşında olan ünlü oyuncunun neredeyse hiç uyumadığı, insomnia da denen uykusuzluk hastalığına tutulduğu konuşuluyordu.

Birlikte rol aldıkları filmin setinde tanışan ve büyük bir aşk yaşayan Michelle Williams ve Heath Ledger kızları Matilda doğduktan sonra yollarını ayırmıştı.

Ölümünün ardından Ledger’ın ailesi onun aşk acısı çektiğini, Michelle Williams’ı unutamadığını ve ölümüne de bunun sebep olduğunu söylemişti.

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BÜYÜK TRAJEDİNİN EN MASUM PARÇASIYDI

Daha sonra bu iddialar unutuldu ancak öldükten sonra Batman filmindeki rolüyle Oscar kazanan talihsiz yıldız hayranları tarafından hiç unutulmadı.

Onu unutmayan ve kalbinde yaşatan bu hikâyenin en masum parçası kızı Matilda babası öldüğünde daha iki yaşındaydı.

KIZI HİÇ TANIMADIĞI BABASINI UNUTMASIN DİYE UĞRAŞTI… YILLAR SONRA ONA ÜÇ KARDEŞ BİRDEN VERDİ

Matilda annesi Michelle Williams’la birlikte büyüdü, babasız kalmış olsa da annesi ona Heath Ledger’ı anlatarak, anısını canlı tutarak destek oldu.

Dünyaya Matilda Rose Ledger adıyla gelen bu ünlü bebek artık 20 yaşında genç bir kadın oldu.

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Yıllarca kızını tek başına, dedikodulardan ve paparazzilerden uzakta yetiştirmek için çırpınan Michelle Williams, Heath Ledger’ın ölümünün üzerinden 12 yıl geçtikten sonra evlenip kendine yeni bir yuva kurdu ve kızı Matilda’ya üç kardeş birden verdi…