Genç yaşta bulduğu şöhreti çoktan unuttu: Artık kendim için yaşıyorum... Eski günlerimi hiç özlemedim!

İsteseydi bu kariyeri sürdürürdü elbette. Büyük olasılıkla önünde başka kapılar da açılırdı. Yine de o öyle yapmadı.

Kelimenin tam anlamıyla kamera karşısındaki kariyerini zirvede bıraktı. Daha doğrusu elinin tersiyle kenara itti.

Ama boş durmadı, asıl hayali olan moda alanında çaba göstermeye başladı. Bu arada evlendi ve iki tane erkek evlat dünyaya getirdi.

Ekran dünyasından kendi isteğiyle silinip gitti kısacası.

Yıllar sonra adını duyurduğu dizide birlikte çalıştığı rol arkadaşlarıyla bir araya geldi. İşte orada da geride bıraktığı o ışıltılı hayatı hiç ama hiç özlemediğini saklamadı.

18 YAŞINDAYKEN ŞÖHRETİ BULMUŞTU

Bu anlattığımız, 2000'lerin ilk yarısında daha 18 yaşındayken kamera karşısına geçtiği Laguna Beach ile ünlenen Lauren Conrad'ın öyküsü...

Bu yapımın ardından Conrad, ekranda büyük yankı uyandıran The Hills ile şöhretini katladı. O artık bir ekran yıldızıydı...

Takvimler 2009 yılını gösterirken hiç beklenmedik bir şey yaptı. TV kariyerini bırakıp kendine moda dünyasında yeni bir yol açmaya karar verdi.

Söylediğine göre kamera karşısındaki o deneyimini de moda alanındaki hayallerine uzanan geçici bir iş olarak gördüğünü asla saklamadı Conrad. Belki de bu yüzden kamera karşısında geçirdiği yılları hiç özlemediğini de saklamadı.

Conrad, daha 20 yaşına bile gelmeden ekranda yıldız olmuştu... Bugün 40 yaşında olan Conrad, moda dünyasıyla ilgili hayallerini gerçekleştirmek için kamera karşısına geçmişti.





20'NCİ YIL ÖZEL BÖLÜMÜNDE ESKİ ARKADAŞLARIYLA BULUŞTU

Lauren Conrad, Laguna Beach'in, 20'nci yıl dönümü özel bölümünde yeniden eski çalışma arkadaşlarıyla buluştu. Ki bu özel bölüm 10 Nisan'da ekrana gelecek.

Conrad bu özel bölüm için Kristin Cavallari ve Stephen Colletti de dahil Laguna Beach adlı yapımda birlikte rol aldığı eski arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Yine de görünüşe göre o eski zamanları çoktan aklından uçup gitmiş.

Conrad bu durumu "Bisiklet sürmek gibi kolay olacağını sanmıştım. Ama tekrar kameraya alışmakta zorlandım" diye anlattı.

Conrad, eski arkadaşlarıyla buluşma konusunda "Hepimiz olgunlaştık... Ergenlik yıllarında bilmediğimiz bir saygı duyuyoruz artık birbirimize. Çok ortak noktamız var, konuşup mesajlaşarak çok eğleniyoruz. Yaş aldıkça küçük ayrıntılara takılmıyorsunuz" dedi.

EKRAN, ASIL HAYALİNE UZANAN YOLDU

Aslına bakılırsa Lauren Conrad, daha çocukluk çağlarında moda tasarımcısı olmayı aklına koymuş.

Genç yaşında Laguna Beach kadrosuna seçildiğinde de babası ona bu teklifi kabul etmesini söyledi.

Mimar olan babası Jim "Bu senin için gerçekten iyi bir fırsat olabilir. Çünkü eğlence sektöründe çalışan birçok kişi moda sektöründe de çalışıyor" önerisinde bulundu.

Lauren Conrad da baba sözü dinledi. Moda dünyasına giden bir yol olarak televizyon dünyasını kullandı.





HAYATININ AŞKIYLA EVLENİP İKİ ÇOCUK ANNESİ OLDU

Bu arada Conrad'ın hayatında başka değişiklikler de oldu. Şu anda evli olduğu, Something Corporate grubunun gitaristi William Tell ile çıkmaya başladı.

İlişkileri başladıktan bir buçuk yıl sonra nişanlandılar. İki yıl sonra da evlendiler. Her şey hızlı gelişti bir başka deyişle.

Sonra da ardı ardına iki erkek evlatları dünyaya geldi.

Bundan dört yıl önce Conrad, kocası ve iki oğluyla birlikte doğduğu yere döndü. Şimdi hayatının merkezinde ailesi ve hemen ardından moda kariyeri var.

Bu konuda da şunları söyledi Conrad "Onca yılımı kamera karşısında geçirdikten sonra sadece kendim için yaşayabilmek büyük ayrıcalık."