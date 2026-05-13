Genç yaşında ölen eski sevgilisini hiç unutamadı: O kötü çocuktu, ben zavallı iyi kız... Sanki gözlerimi onunla açtım!

Belki de yaşananların öyle günlerle, yıllarla ölçülemeyecek kadar derin ve yoğun olmasından dolayı böyledir.

Gösteri dünyasında da böyle aşklar var elbette.

Milyonların gözü önünde yaşanan, ne kahramanlarının ne de onları uzaktan izleyenlerin aradan yıllar geçse de unutamadığı aşklar...

İKİ YIL SÜRDÜ... AMA SANKİ BİR ÖMÜR GİBİYDİ

İşte bunlardan birinin kahramanları oldu ünlü şarkıcı ve oyuncu Kylie Minogue ile Michael Hutchance…

İlişkileri 1989'da başlayıp 1991 yılında bitti. Böyle bakıldığında kısacık bir zaman dilimi. Ama bu aşk yaşandığı sırada kamuoyunun çok dikkatini çekti.

Daha da ötesinde sonradan nice aşklar yaşayan Kylie Minogue için de hiç unutulmaz oldu.

Öyle ki bir dönem meme kanserine karşı zorlu bir mücadele veren ve bundan zaferle çıkan 57 yaşındaki Kylie Minogue'un hayatını konu alan belgeselde bile geniş yer ayrıldı bu aşka.

Kylie Minogue, henüz 21 yaşındayken tanıştığı Michael Hutchence ile ilişkisinin, yetişkinliğe adım atmasının ilk işareti olduğunu anlattı.





ESKİ GÜNLERİNİ ANDI

Avustralyalı yıldız Kylie Minogue, Kylie adlı belgeselde, INXS grubuyla ünlenen Hutchence ile aşkını anlattı.

O günleri bir kez daha andı.

Belgeselde de hatırlattığı gibi tanıştıklarında Kylie Minogue 21, Michael Hutchence ise 29 yaşındaydı.

Minogue, eski aşkıyla karşılaştığında hayatının baharında olduğunu ve dışarıdan gelecek her tür etkiye açık durumda bulunduğunu söyledi.





ÖLÜMÜNÜN ÜZERİNDEN YILLAR GEÇTİ... ONU HALA DÜŞÜNÜYOR

Yıldız, Hutchence'ın hayatına gerçekten de çok büyük etkisi olduğunu ve onu, ölümünün üzerinden geçen bunca zaman sonra bile hala düşündüğünü saklamadı.

Henüz 37 yaşındayken hayata veda eden Michael Hutchence için "Zeki, nazik, derin, sanatsal, ilginç bir insandı" diye konuştu Minogue.

İlişkilerinin güzel bir yolculuk olduğunu belirten Kylie Minogue, "1997'deki ölümü ben de dahil birçok kişi için büyük bir kayıptı" diye sürdürdü sözlerini.





'DÜNYAYA GÖZLERİMİ ONUNLA AÇTIM'

Minogue'un söylediğine göre bu ilişkiden bunca etkilenmesinin yaşadığı aşkın coşkusu kadar önemli başka bir nedeni de vardı.

Daha önce bu konuda verdiği bir röportajda "O kötü çocuktu ben de zavallı iyi kız. Dünyaya gözlerimi onunla açtım" diyen Minogue, belgeselde de benzer sözler sarf etti.

"İnsanlar ondan söz ederken niye bu kadar duygulandığımı merak ediyor. Bunun birçok nedeni var. Bunlardan biri Michael'ın, yetişkinliğe, daha büyük bir dünyaya attığım ilk adımlarımdan biri olması" diye konuştu.

Minogue, aşkı sayesinde adım attığı bu yeni dünyanın sınırsız olasılıklarla ve yeni keşiflerle dolu olduğunu sözlerine ekledi.

21 yaşın da bütün bu keşifler için mükemmel bir yaş olduğunu belirtti.





KISACIK HAYATINDA UNUTULMAZ AŞKLAR YAŞADI

1980 ve 90'ların rock müzik dünyasına damga vuran gruplardan biri olan INXS'in solisti ve söz yazarı Michael Hutchence, hayatı boyunca sadece Kylie Minogue değil döneminin ünlü kadınlarıyla dolu dizgin aşklar yaşadı.

Paula Yates ile ilişkisinden Heavenly Hiraani Tiger Lily Hutchence adlı bir kızı dünyaya geldi.



Hutchence'ten üç yıl sonra 41 yaşında hayata veda eden Paula Yates'in 10 yıl evli kaldığı Bob Geldof, Tiger Lily'yi evlat edinip ona kendi soyadını verdi.

Hutchence, yine 1980 ve 90'ların ünlü modeli Helena Christensen ile de çok konuşulan bir aşk yaşadı.

Michael Hutchence, 1997 yılında, henüz 37 yaşındayken Sidney'de bir otel odasında ölü bulundu.





