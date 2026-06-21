Genç yaşında öldü, geride milyonluk serveti kaldı… Her şeyi babasız büyüyen tek oğlunun olacak

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31 yaşındaki ünlü şarkıcı, eski One Direction üyesi Liam Payne, 16 Ekim 2024'te Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki Casa Sur Oteli'nde kalırken balkondan düşerek hayatını kaybetmişti.

Hayranlarını yasa boğan ünlü şarkıcı ardında bir vasiyet bırakamadan bu dünyadan göçüp gitti…

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Genç yaşta ünlenen ve bu ünle baş edemeyip uzun yıllar uyuşturucu bağımlılığıyla baş etmeye çalışan Liam Payne aslında bu korkunç alışkanlıktan kurtulmuştu.

Ünlü şarkıcının 2023’ten itibaren bu batağa tekrar düştüğü ve hayatını kaybettiği gün de ağır uyuşturucu etkisi altında olduğu öldüğünden sonra ortaya çıktı. Hatta ona uyuşturucu temin eden otel görevlileri mahkemede yargılandı…

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Böyle genç bir yaşta öleceğini düşünmediği için bir vasiyetnamesi olmayan ünlü şarkıcının geride bıraktığı mal varlığı da tartışma konusu oldu.

Öldüğünde yanında Arjantin’e birlikte gittiği son kız arkadaşı, influencer Kate Cassidy vardı. Çift evli olmasa da aslında Kate Cassidy’nin Liam Payne’in mirasından pay talep etme hakkı olduğu söyleniyordu.

Kate Cassidy bunu yapmadı. Ünlü şarkıcının mirasıyla ilgili düğüm de en sonunda, neredeyse ölümünden bir buçuk yıl sonra çözüldü.

Liam Payne’in 21 milyon sterlinlik servetinin tamamını geride bıraktığı tek çocuğu, oğlu Bear alacak.

Yüksek Mahkemeye sunulan yeni yayınlanan miras belgeleri, sorunlu pop yıldızının mal varlığının, oğlu Bear Grey Payne'e geçeceğini belirtiyor.

Daily Mail’in ele geçirdiği mahkeme evraklarına göre Liam Payne’in ünlü şarkıcı Cheryl Tweedy’den doğan oğlu tek yasal varisi olarak kabul edildi.

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Vasiyetname bırakmadan öldüğü ve evli olmadığı için, tek oğlu Bear ünlü şarkıcının geride bıraktığı her şeye İngiltere'deki miras kurallarına göre 18 yaşına geldiğinde sahip olacak.

Bear’ın annesi Cheryl Tweedy ve müzik endüstrisi avukatı Richard Bray, 1 Mayıs 2025'te Newcastle'daki miras kayıt dairesi tarafından verilen bir miras belgesiyle Liam'ın malvarlığının yöneticileri olarak atanmıştı. Ancak bu belge, ikiliye yalnızca Liam'ın varlıklarını toplama ve koruma yetkisi veren sözde bir Ad Colligenda Bona belgesiyle sınırlıydı.

Yüksek Mahkeme, mirasın Bear 18 yaşına gelmeden önce onun yararına kullanılmasına izin veren, Yönetim Mektupları olarak bilinen yeni bir belge yayınladı.

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Bu, mirasın bir kısmının Bear'a yardım etmek için harcanabileceği, geri kalanının ise 18 yaşına gelene kadar onun adına bir vakıfta tutulması gerektiği anlamına geliyor.

Orijinal Ad Colligenda Bona belgesi, mirasın Birleşik Krallık'taki değerini net 21.898.779 pound olarak açıkladı.

Liam Payne ölümünden önce Florida'da influencer partneri Kate Cassidy ile kiralık bir evde yaşıyordu. Geçen yıl ona yakın kaynaklar, onunla birlikte yaşadığı için yasal olarak hakkı olsa da Kate Cassidy’nin sevgilisinin mirasından herhangi bir hak talebinde bulunmayı düşünmediğini öne sürmüştü.

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Şarkıcının İngiltere'deki mal varlığı, Girls Aloud yıldızı Cheryl'den ayrıldıktan sonra oğluna daha yakın olmak için 2021'de 3,25 milyon sterline satın aldığı Buckinghamshire, Chalfont St Giles'daki beş yatak odalı evini de içeriyor.

Liam Payne 2023 yılında bir rehabilitasyon merkezinde başarılı bir şekilde alkol ve uyuşturucudan kurtulmuştu, ancak ölüm gecesine kadar tekrar alkol ve uyuşturucu kullanmaya başlamıştı.

Ölümünden saatler önce Casur Sur Oteli'nin lobisinde dolaşırken, dizüstü bilgisayarını parçalarken ve etraftakilerle kavga ederken görüntülendi.

Liam'ın arkadaşı Rogelio Roger Nores, otel işletmecisi Gilda Martin ve resepsiyonist Esteban Grassi, ölümünden sonra adam öldürme suçlamasıyla karşı karşıya kaldılar, ancak bu suçlamalar daha sonra düşürüldü. Otel çalışanı Ezequiel Pereyra ve garson Braian Paiz, şarkıcıya kokain temin etmekle suçlandı.

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Liam, aslen Cassidy ve ABD-Arjantinli iş adamı Nores ile birlikte, eski One Direction grup arkadaşı Niall Horan'ın 2 Ekim'de Movistar Arena'daki konserine katılmak için Arjantin'e gitmişti.