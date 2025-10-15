Erken gelen şöhret hayatını da ruh sağlığını da elinden aldı... Elinde bıçakla çocukların odasına girer öylece otururdu!

Haberin Devamı

Geride iki başarısız evlilik bıraktı, 20'li yaşlarında dünyaya getirdiği iki evladını bağrına basamadı... Hafızalarda ise başarılı bir şarkıcı olarak değil, "çok yükseklerden düşmüş bir yıldız" olarak yer etti.

Tuhaf sosyal medya paylaşımlarıyla da hayranları arasında endişe uyandıran bu yıldız şimdi de hakkındaki dudak uçuklatan söylentilerle gündemde.

Bu hızlı yükseliş ve düşüş öyküsünün kahramanı Britney Spears.... 2000'lerin başında müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı Spears, zirveye çıktı.

Ama orada kalamadı.

'ELİNDE BIÇAKLA ÇOCUKLARIN ODASINA GİRER ONLARI UYURKEN SEYREDERDİ'

Şimdi de Britney Spears'ın eski kocası Kevin Federline, hayatını ve belli ki ruh sağlığını bir türlü düzene oturtamayan şarkıcı hakkında tüyler ürperten bir iddiada bulundu.

Federline, yakında piyasaya çıkacak olan You Thought You Knew adlı anı kitabında Spears ile evliliğinden dünyaya gelen iki oğlunun ona anlattıkları bir olayı satırlara döktü.

Buna göre çiftin evliliğinden dünyaya gelen iki oğlu Sean Preston ve Jayden James uyurken Spears elinde bir bıçakla onların odasına girip evlatlarını seyrediyordu.

Federline'ın kitabında konuyla ilgili şu satırlar yer alıyor: "Bazen uyandıklarında elinde bir bıçakla yatak odasının kapısında sessizce durup onları izlerken buluyorlardı." Yine kitapta yazıldığına göre Spears sonra da hiçbir açıklama yapmadan arkasını dönüp gidiyordu.

47 yaşındaki Kevin Federline, eğer olaya müdahale etmezse çocuklarının başına kötü bir şey gelebileceğinden endişe ettiğini de satırlarına ekledi.

Kevin Federline, şöyle yazdı: "Gerçek şu ki Britney dönüşü olmayan bir yere doğru hızla ilerliyor gibiydi. Her şeyin yolunda olduğunu iddia etmek imkansız hale gelmişti."

İlk kocası Kevin Federline, You Thought You Knew adlı anı kitabında Britney Spears hakkında dudak uçuklatan iddialara yer verdi.

EVLATLARI BÜYÜRKEN BAĞRINA BASAMADI

Britney Spears bundan iki yıl önce de elinde bıçaklarla dans ettiği bir videoyu Instagram sayfasından paylaşmıştı. Bunun üzerine polis kapısına dayanmıştı.

Onun bu iddialarına ise Britney Spears'ın sözcüsünden bir açıklama geldi. Açıklamada Kevin Federline ve ekibinin Britney'den fayda sağlamaya çalıştığı iddiası yer aldı. Sözcü Britney Spears'ın tek isteğinin iki oğlunun refahı olduğunu da ekledi.

43 yaşındaki Britney Spears'ın iki oğlu 20 yaşındaki Sean Preston ve 19 yaşındaki Jayden James ile karmaşık bir ilişkisi var.

Onlarla uzun süre görüşmeyen Spears, 2023 yılında iki oğlu babalarıyla birlikte Hawai'ye taşındıktan sonra onların hayatına yeniden girdi.

OLAYLI BİR ŞEKİLDE BOŞANDILAR

Britney Spears ile Kevin Federline 2004 ile 2007 yılları arasında evli kalmıştı.

Boşanmalarının ardından o dönemde de düzensiz ve sevdiklerini endişelendiren bir hayat sürdüren Spears, iki oğlunun velayetini kaybetti.

Sonrasında yaşananlar Spears için daha zordu. Babası Jamie, kızının akıl sağlığını kaybettiği gerekçesiyle dava açtı.

Spears, tam 13 yıl boyunca babasının vesayeti altında kaldı. 2021 yılında ise bu "esaretten" kurtuldu.

O zorlu süreçte ise iki evladını doğru dürüst göremedi. Hatta çocuklarının kendisinin yazdığı mesajlara bile yanıt vermediğini onunla görüşmek istemediklerini ileri sürdü.

Britney Spears'ın çocuklarının velayeti nedeniyle Kevin Federline ile kapıştığı günlerde saçlarını kazıtması ve elinde bir şemsiyeyle bir gece vakti paparazzilere sinirlenip çevredeki arabalara saldırması o dönemde magazin basınının manşetlerinde yer almıştı.





Britney Spears, 2000'lerin başında Ooops..I Did It Again diyerek müzik dünyasında yıldız olduğunda geleceği parlak ve gencecik bir şarkıcıydı.





Ama erken yaşta elde ettiği bu şöhret ona hiç yaramadı. Bugün artık 43 yaşında olmasına rağmen hala hayatını bir düzene koyabilmiş değil.

Spears ikinci evliliğini Sam Asghari ile yaptı. Nice umutlarla 2022 yılında başlayan evlilik iki yıl sonra bitti.