Genç yaşında evlenip anne olmuştu… Şimdi bir yanında kocası, kucağında kızıyla hayallerini yaşıyor

Önceleri çok makyaj yaptığı, yaşından büyük gibi görünmeye çalıştığı söylendi. Giydiği, sürdüğü, takıp takıştırdığı çok eleştirildi.

ÇOCUK YILDIZ ÇABUCAK BÜYÜDÜ

O ise bunların hiçbirine aldırmadan yoluna devam etti. Bir yandan onu bir yıldız yapan Stranger Things dizisinde oynamaya devam etti, bir yandan sinemaya da el attı, başrolünü oynadığı filmlerle de adından söz ettirdi.

Millie Bobby Brown ve Jake Bongiovi geçen sene evlenip yuvalarını erkenden kurmuştu

2000’lerin en büyük çocuk yıldızı Millie Bobby Brown, her şeyi erkenden tattığı bu hayatta yine tartışmalar yaratan bir karar verdi ve ünlü şarkıcı Jon Bon Jovi’nin model oğlu Jake Bongiovi gencecik yaşta evlendi.

Onun evlilik için daha çok küçük olduğunu söyleyenler olsa da Millie Bobby Brown ve Jake Bongiovi çifti yaşlarının sorun olmadığını söyledi, zaten ikisi de aileleri gibi erken evlenmenin hayalini kurmuşlardı.

Bu kararları kimileri tarafından çok eleştirilse de ikisi de zaten erken evlenmenin hayalini kurduklarını söylemişti

EVLENDİKTEN BİR YIL SONRA BİR DE KIZLARI OLDU

Ünlü çiftten en sonunda bir mutlu haber daha geldi… Millie Bobby Brown, eşi Jake Bongiovi 21 Ağustos'ta ortak bir açıklamayla bir kız bebek evlat edindiklerini duyurdu.

Bu kararları da çok konuşuldu… Bu kez ise kendi çocuğunu doğurmak yerine ailesi olmayan bir bebeği evlat edinip bağrına bastığı için herkes Millie Bobby Brown’ı takdir etti.

Ünlü çift küçük kızlarıyla yeni hayatlarına başladıktan sonra birkaç kez onu pusetiyle gezdirirken görüntülenmişti.

Millie Bobby Brown, sosyal medyada özel hayatından kesitleri sergilediği bir dizi fotoğraf paylaştı. Bunlar arasında kızının ilk kez paylaştığı bir fotoğrafı da vardı.

KIZLARININ İLK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Fotoğrafta, 21 yaşındaki Brown kızlarını tutarken, 23 yaşındaki Bongiovi ikisine de sarılıyor. Ünlü oyuncu kırmızı, ekoseli bir tulum giyen bebeklerinin yüzünü ise bulanıklaştırmıştı.

Millie Bobby Brown ve Jake Bongiovi de belli ki birçok ünlü gibi bebeklerinin yüzünü göstermemeyi seçen ünlülerden olacak.

"Bu yaz, tatlı kızımıza kavuştuk. Onu evlat edindik. Ebeveynliğin bu güzel yeni dönemine hem huzur hem de mahremiyet içinde başlamak için çok heyecanlıyız." diyerek bu mutlu haberi duyuran ünlü çift henüz kızlarına ne isim koyduklarını da açıklamadılar.

Ünlü çiftin evlat edinme kararı takdir topladı

Birçok hayran Millie Bobby Brown’ın bu açıklama karşısında şok olsa da, "Stranger Things" yıldızı geçmişte genç anne olma arzusunu açıkça dile getirmişti.

HAYALİ GENÇ ANNE OLMAKTI

"Jake ile tanışmadan önce bile bu istediğim bir şeydi” diyen yıldız oyuncu annesi Kelly Brown ve babası Robert Brown'dan bahsederek, "Annem ilk çocuğuna 21 yaşında, babam ise 19 yaşında sahip oldu" diyerek aslında kendi anne babasının ayak izlerini takip ettiğini söylüyordu.

Millie Bobby Brown anne ve babasının da çok genç çocuk sahibi olduklarını, kendisinin hep bunun hayalini kurduğunu söylüyordu

Bu arzusunu Jake Bongiovi'ye söyleyen Millie Bobby Brown ondan evlenmeden çocuk sahibi olmamalıyız cevabını almıştı. İşte genç aşıkları bir anda önce evlenmeye iten de bu olmuştu.

KALABALIK BİR AİLE İSTİYORLAR

Öte yandan genç aşıkların ikisi de dörder çocuklu ailelerden geliyorlar ve kendileri de kalabalık bir aile istediklerini söylüyorlar. Yani bu kız bebek daha sadece başlangıç…

Aşıklar, yaklaşık üç yıllık birlikteliklerinin ardından Mayıs 2024'te gizlice evlendiler ve ekim ayında İtalya'da görkemli bir etkinlikte ikinci kez "evet" dediler.