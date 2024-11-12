Genç yaşında büyük bir yıldız olmuştu… Anne olunca şöhrete sırt çevirdi… Üç oğlu artık kendi boyunu geçti!

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Ülkemizde de yayınlanan ve çok sevilen “Genç Cadı Sabrina” (Sabrina the Teenage Witch) dizisinin yıldız oyuncusu Melissa Joan Hart, gençlik yıllarından beri çok çalışıp büyük bir şöhret kazanmıştı. Son zamanlarda sık sık Hollywood'a veda eden ve sade bir hayat için başka şehirlere taşınan ünlü haberleri duymaya devam ediyoruz... Bir dönemin genç yıldızı ise bunu yıllar önce yapıp kendini ailesine adayanlardan...

GENÇ YAŞINDA KAZANDIĞI ŞÖHRETİ ELİNİN TERSİYLE İTTİ

90’ların sonunda başlayan ve 7 sezon süren bu dizinin ardından kendi adını taşıyan “Melissa & Joey” adında bir dizide daha başrol oynayan, bu arada birçok filmde de yer alan yıldız oyuncu Hollywood’a ve büyük şöhretine veda eden yıldızlardan biri oldu.

Bir dönem televizyon ekranlarının en sevilen yıldızlarından olan Melissa Joan Hart, kariyerinden ailesi ve üç oğlu için vazgeçti ve Hollywood'a sırt çevirdi

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Melissa Joan Hart üç çocuğu ve ailesi için kariyerinden vazgeçti ve gelen tüm oyunculuk tekliflerini geri çevirdi… Ama itiraf ettiğine göre bu bile onu hâlâ “anne suçluluk psikolojisinden” kurtarmıyor…

İlk gençlik yıllarından beri sahip olduğu ünü hayır işlerinden kullanmasıyla nam salan yıldız oyuncu şimdi de oğlunun futbol takımıyla birlikte Milton Kasırgasında zarar görenler için yardım kampanyaları düzenliyor. Melissa Joan Hart ve 21 yıllık eşi müzisyen Mark Wilkerson tanıştıkları ilk yıllardan beri sürekli hayır işleriyle uğraşıyorlar

HERKES ONU "GENÇ CADI" OLARAK HATIRLASA DA ONUN DÜNYASI ÜÇ OĞLU

Melissa Joan Hart'ı hâlâ herkes televizyondaki ünlü genç cadı olarak tanıyor olsa da o üç çocuğu için o sadece fedakâr bir anne.

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Üç erkek çocuk annesi olan Hart, annelik ve ünlü bit oyuncu olmak arasındaki çizgiyi nasıl tutturduğunu anlattı. Ailesine öncelik vermek için kendisine teklif edilen rolleri geri çevirmek zorunda kaldığını anlatan 48 yaşındaki aktris bunu çocuklarını görmeden uzun süreler geçirmek zorunda kaldığı için yaptığını söyledi.

Hart, Mayıs 2002'de Kentucky Derby 'de tanıştığı müzisyen Mark Wilkerson ile 19 Temmuz 2003'te evlendi. Ünlü çiftin 21 yıldır devam eden bu mutlu evlilikten 18 yaşında Mason, 16 yaşında Braydon ve 12 yaşında Tucker adında üç oğlu olan çift Hollywood'u da yıllar önce terk etmişti.

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AİLESİNİ KURUP HOLLYWOOD'A VEDA ETMİŞTİ

“Her zaman onların evimiz diyebilecekleri bir yere sahip olmalarını, köklerini salacakları ve büyüyecekleri bir yer olmasını istedik. Biz de öyle yaptık. 2009'da bir yer bulmak için oradan oraya taşındık. Nashville'e baktık, Connecticut'a baktık, New York'a baktık. Sonunda Connecticut'a geldik” diyen ünlü oyuncu 2010’da çocuklarını bırakıp yeni dizisi için yeniden Hollywood’a dönmüştü.

Ünlü oyuncu oğullarına sorumluluk kazandırmak için onları da kendi çalıştığı hayır kurumlarına götürüyor

2010’dan 2015’e kadar süren Melissa & Joey dizisi için yıllarca evi ve Los Angeles arasında mekik dokuyan Melissa Joan Hart “İlk iki yıl ben Kaliforniya'da yaşadım, onlar Connecticut'taydı. Gelip ziyaret ediyorlardı. Birbirimizi görmeden iki haftadan fazla geçirmiyorduk ama bu benim için gerçekten çok zordu” diyor.

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Ünlü oyuncu 2012’de en küçük oğlu Tucker'a hamile kaldı ve en sonunda artık birbirlerinden ayrı kalamayacaklarını düşünen aile yeniden Los Angeles’a geri döndü. Dizi sona erdikten sonra da aile yeniden Nashville'e döndü. Yıldız oyuncu üçüncü çocuğuna hamile kalınca ailesi yeniden Los Angeles'a taşınmıştı ama sessiz sakin bir hayat istedikleri için yeniden taşraya geri döndüler

"KARİYERİM Mİ AİLEM Mİ?" SORUSUNUN CEVABINI KOLAY VERMEDİ

Ünlü oyuncu bu zor süreci “Yani her şey yıldan yıla değişiyordu: Nerede olmalıyız? Bunu bir aile olarak nasıl yapacağız? Kariyerimle ilgili kararlar verip ailemizle dengeyi kurmaya çalışıyordum. Bazen sırf evde kalabilmek ve çocuklar evde olabilsin diye işleri geri çeviriyordum ya da bazen uzun süreliğine ayrılıyordum ki bu benim için çok üzücü ve gerçekten zordu.” Sözleriyle anlatıyor.

Melissa Joan Hart'ın üç oğlu da artık boyunu aştı

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“Gerçekten çok zordu. Ama çocuklarınızla ne kadar zaman geçiriyor olursanız olun, annelik suçluluğunun gerçek olduğunu biliyorsunuz” diyen Hart için özellikle gelişme çağındaki küçük çocuklarından ayrı kalmak çok zor hale gelmişti.

ÇOCUKLAR BÜYÜSELER DE BİR ŞEY DEĞİŞMİYOR...

Artık en büyük oğlu reşit olan, diğer iki oğlu da kendi başlarının çaresine bakacak kadar büyüyen Melissa Joan Hart yavaş yavaş vazgeçtiği kariyerine geri dönüyor… Yıllardır çocuklarını büyütüp bir yandan da hayır işleri yapan ünlü oyuncu yeniden kameraların karşısına geçti ve yeni bir film çekmeye başladı.

“Şu anda yaptığım filme kendimi tamamen kaptırmış durumdayım ve biliyorsunuz buna odaklanmak için tam zamanım var. Sonra da eve gidip tam zamanlı annelik yapacağım” diyen genç cadı Sabrina “Bu garip bir denge, her zaman, bilirsiniz, doğru yapıp yapmadığınızdan asla emin olamazsınız, ama bence çocuk sahibi olan kimse bu şüpheden kurtulamıyor” diyor...